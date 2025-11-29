Москвичи всегда любили Рождество и Новый год — давайте узнаем почему.
Погуляем по нарядному центру Москвы, поговорим, как горожане готовились к праздникам, где и как веселились, что покупали в «Мюр и Мерилиз», а что — в Елисеевском магазине. А ещё сделаем кое-что из советского прошлого и согреемся горячим чаем.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- здания, где дворяне веселились на балах и маскарадах в 19 веке и начале 20
- магазины, в которых москвичи покупали новогодние и рождественские подарки и угощения
- старинный особняк, где впервые вместе появились Дед Мороз и Снегурочка
- место, где находился самый крупный ёлочный базар старой Москвы
Выполните почти забытый предпраздничный ритуал — для этого нам нужно будет заглянуть на почту.
И выпьем чаю на Тверской площади — с печеньем и историями.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и подросткам
- Чай, печенье и отправка открыток входят в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 175 туристов
Приглашаю вас на прогулки по Москве, чтобы посмотреть на город заинтересованным взглядом открывателя новых земель — даже если вам кажется, что вы знаете в нём каждый камень. Я покажу известные достопримечательности и менее известные уголки, которые наверняка подарят вам тёплые воспоминания о нашей прекрасной столице и интересно проведённом времени.
