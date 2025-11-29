Москвичи всегда любили Рождество и Новый год — давайте узнаем почему. Погуляем по нарядному центру Москвы, поговорим, как горожане готовились к праздникам, где и как веселились, что покупали в «Мюр и Мерилиз», а что — в Елисеевском магазине. А ещё сделаем кое-что из советского прошлого и согреемся горячим чаем.

Ваш гид в Москве

здания, где дворяне веселились на балах и маскарадах в 19 веке и начале 20

магазины, в которых москвичи покупали новогодние и рождественские подарки и угощения

старинный особняк, где впервые вместе появились Дед Мороз и Снегурочка

место, где находился самый крупный ёлочный базар старой Москвы

Выполните почти забытый предпраздничный ритуал — для этого нам нужно будет заглянуть на почту.

И выпьем чаю на Тверской площади — с печеньем и историями.

