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  4. Стать москвичом за 2 часа

Обойти главные достопримечательности города и получить именную грамоту

Юрий
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Юрий – ваш гид
Для детей и взрослых, гостей столицы и местных жителей — прогулка станет весёлым открытием для всех и каждого.

Вместе со мной вы шаг за шагом осмотрите исторический центр.

А самое интересное — пройдёте обряд посвящения в Москвичи возле объектов первостепенной важности!
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Выход на улицу из метро Новокузнецкая
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Стать москвичом за 2 часа
Стать москвичом за 2 часа

Что вас ожидает

Cтатус «Москвич»
Торжественно и в то же время легко я проведу для вас церемонию посвящения в столичные жители. Таинство состоит из 6 частей и пройдёт по важнейшим местам города:

  • На Болотной площади, где вы рассмотрите скульптурную композицию Шемякина, а после — пройдёте ритуал отречения от пороков.
  • В Храме Георгия Победоносца, который интересен тем, что его святой — небесный покровитель всех москвичей. С момента посещения святыни он станет и вашим ангелом.
  • Возле Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду пройдёт церемония почитания предков. После чего мы прогуляемся по парку как настоящие столичные жители.
  • У Воскресенских Ворот состоится церемония первого шага Москвича и вручение именной грамоты!
  • Далее — по всем канонам торжества — исполним священный гимн Москвы, ведь он объединяет всех жителей города.
  • И возле фонтана «Часы Мира» на Манежной площади, когда вы уже будете на 90 % Москвичами, останется завершающий ритуал — церемония отсчёта времени.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка по историческому центру столицы будет интересна как москвичам, так и гостям столицы — а также учителям, школьникам всех возрастов и их родителям.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Стать москвичом за 2 часа
Стать москвичом за 2 часа
Стать москвичом за 2 часа
Стать москвичом за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Выход на улицу из метро Новокузнецкая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Мне 57 лет, и я являюсь аккредитованным экскурсоводом в Москве. Кроме того, я - муж, отец и большой ценитель русской истории и философии. Вот уже более 25 лет я провожу яркие и нестандартные экскурсии для взрослых и детей. Я специализируюсь на экскурсиях по истории религий, истории России и Москвы. Познавательной, зрелищной и запоминающейся – такой я стремлюсь сделать каждую экскурсию. Я покажу Bам ту Москву, о которой вы не узнаете из путеводителей. Я приглашаю Вас на незабываемую прогулку!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 сентября 2019
Отличная экскурсия. Рекомендую

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