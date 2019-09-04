Что вас ожидает

Cтатус «Москвич»

Торжественно и в то же время легко я проведу для вас церемонию посвящения в столичные жители. Таинство состоит из 6 частей и пройдёт по важнейшим местам города:

На Болотной площади, где вы рассмотрите скульптурную композицию Шемякина, а после — пройдёте ритуал отречения от пороков.

В Храме Георгия Победоносца, который интересен тем, что его святой — небесный покровитель всех москвичей. С момента посещения святыни он станет и вашим ангелом.

Возле Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду пройдёт церемония почитания предков. После чего мы прогуляемся по парку как настоящие столичные жители.

У Воскресенских Ворот состоится церемония первого шага Москвича и вручение именной грамоты!

Далее — по всем канонам торжества — исполним священный гимн Москвы, ведь он объединяет всех жителей города.

И возле фонтана «Часы Мира» на Манежной площади, когда вы уже будете на 90 % Москвичами, останется завершающий ритуал — церемония отсчёта времени.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка по историческому центру столицы будет интересна как москвичам, так и гостям столицы — а также учителям, школьникам всех возрастов и их родителям.