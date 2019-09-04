Мне 57 лет, и я являюсь аккредитованным экскурсоводом в Москве. Кроме того, я - муж, отец и большой ценитель русской истории и философии. Вот уже более 25 лет я провожу яркие и нестандартные экскурсии для взрослых и детей. Я специализируюсь на экскурсиях по истории религий, истории России и Москвы.
Познавательной, зрелищной и запоминающейся – такой я стремлюсь сделать каждую экскурсию. Я покажу Bам ту Москву, о которой вы не узнаете из путеводителей. Я приглашаю Вас на незабываемую прогулку!
Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы
Эта экскурсия откроет перед вами самые значимые страницы русской истории, а главные достопримечательности Московского Кремля предстанут с совершенно новой, символической стороны. Мы пройдем по паркам, площадям и памятникам, где в символах сконцентрирована вся история Государства Российского, а затем попробуем расшифровать и понять глубинную символику, погружаясь в атмосферу ушедших эпох.
Понять философию 20 века и познакомиться с работами ключевого художника этой эпохи
Эта экскурсия позволит вам узнать и пережить историю 20 века, сыгравшего огромную роль в судьбе России. Вы рассмотрите советские скульптуры в парке искусств «Музеон» и поймете их значение и символизм. А затем познакомитесь с работами ключевого художника советской эпохи И.С. Глазунова, который воплотил в своих работах идею бесконечного одиночества человека того времени.
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира. На два часа вы окунетесь в многовековую историю города и его эклектичную архитектуру, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор. Москва предстанет перед вами во всем великолепии!
Вечерняя автобусная экскурсия по must-see местам столицы
Москва — город, которому невероятно идёт вечерний облик: здесь всегда бурлит жизнь. На этой экскурсии вас ждут главные визитные карточки столицы: вы прогуляетесь по Красной площади, полюбуетесь красотой Большого театра и Храма Христа Спасителя, увидите самые живописные набережные и сосчитаете все семь сталинских высоток. А ещё узнаете, где находится московский Голливуд, сфотографируетесь на фоне ультрасовременного квартала Москва-Сити и увидите одну из лучших панорам города.
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Моя главная задача за 4 часа создать в головах экскурсантов 3D композицию города, чтобы после авто-прогулки у вас сложилась безупречная картина Москвы с её историческими зданиями, парками, монастырями и жилыми домами. По пути я поделюсь с вами глубокими знаниями о прошлом столицы, а также дам актуальную справку о действующих выставках, интересных мероприятиях и объездных путях.
Полюбоваться сиянием ночного города и прикоснуться к его истории на автомобильной экскурсии
Я покажу культовые места столицы и расскажу о них всё, что знаю. Из окна автомобиля вы рассмотрите ночной Кремль, новый парк Зарядье, величественный памятник Владимиру, Большой и Малый театры, Арбат и, конечно, Москву-сити. Узнаете, как менялся Кремль, чем москвичам не нравится монумент Достоевскому и как непросто сложилась судьба храма Христа Спасителя. Прекрасные виды вечернего города-героя и занимательные факты из его хроник — это будет идеальное свидание со столицей.
Собрать коллекцию лучших ракурсов столицы на прогулке по старинному московскому району
Представьте, будто набережная и главные виды нашей прогулки умещаются в одном фантастическом театре: на сцене здесь — Кремль, а Софийская набережная — тот партер, откуда мы будем наблюдать грандиозное зрелище. Дорога к «театру» пройдёт по старинному московскому району — я расскажу, как вместе с эпохами менялись его окрестности и покажу достопримечательности, ставшие старожилами древней столицы.
Многослойность московской истории сбивает с ног любого путешественника и виднеется в каждом закоулке центральных районов. На этой экскурсии вы узнаете, как город обрастал бронёй в виде крепостных стен, восставал из пепла после пожаров и развивался, вбирая в себя уйму контрастов. Вы столкнётесь с особенной атмосферой городского пространства Москвы, где с боярскими палатами соседствует Парящий мост, разберётесь в том, как устроена столица, пролистаете яркие страницы её истории и увидите Белокаменную живой и настоящей.