Вместе мы пройдём по стенам монастыря, посетим подземную церковь Константина и Елены, снаружи осмотрим надвратный храм Входа Господня в Иерусалим и побываем у скита патриарха Никона. И конечно, зайдём в Воскресенский собор: вы оцените его фрески, росписи и уникальные изразцы авторства Степана Иванова. Вы узнаете, сколько приделов в храме и кому они посвящены, увидите, в чем сходство собора и иерусалимского Храма Гроба Господня.

Я расскажу вам об истории монастыря; особое внимание уделим периоду основания и событиям XVII века — обсудим, почему патриарх Никон решил основать русскую Палестину именно на этой земле, какие названия получили окружающие холмы и речки. Обязательно поговорим о необыкновенной архитектуре монастыря и его перестройке при Елизавете и в ХХ-м веке. Вы поймете, как на территории обители воссоздан комплекс святых мест Палестины — и увидите Голгофу, Иордан, Гроб Господень, Гефсиманский сад и другие места, связанные с земной жизнью Христа.

Встречаемся в самой Истре, у монастыря

Также возможен трансфер от метро «Волоколамская», доплата составит 2000 рублей

Если мы отправимся к монастырю на машине, в пути я также расскажу вам о самом городе Истра. По желанию вы сможете самостоятельно посетить музей «Новый Иерусалим» (билеты оплачиваются отдельно).

При компании от 6 человек, доплата будет составлять 500р/чел.