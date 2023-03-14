Новоиерусалимский монастырь: Палестина на русской земле

Новоиерусалимский монастырь

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Новоиерусалимский монастырь: Палестина на русской земле
Новоиерусалимский монастырь: Палестина на русской земле

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь
  • Скит патриарха Никона
  • Река Истра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вместе мы пройдём по стенам монастыря, посетим подземную церковь Константина и Елены, снаружи осмотрим надвратный храм Входа Господня в Иерусалим и побываем у скита патриарха Никона. И конечно, зайдём в Воскресенский собор: вы оцените его фрески, росписи и уникальные изразцы авторства Степана Иванова. Вы узнаете, сколько приделов в храме и кому они посвящены, увидите, в чем сходство собора и иерусалимского Храма Гроба Господня.
Я расскажу вам об истории монастыря; особое внимание уделим периоду основания и событиям XVII века — обсудим, почему патриарх Никон решил основать русскую Палестину именно на этой земле, какие названия получили окружающие холмы и речки. Обязательно поговорим о необыкновенной архитектуре монастыря и его перестройке при Елизавете и в ХХ-м веке. Вы поймете, как на территории обители воссоздан комплекс святых мест Палестины — и увидите Голгофу, Иордан, Гроб Господень, Гефсиманский сад и другие места, связанные с земной жизнью Христа.

Встречаемся в самой Истре, у монастыря

Также возможен трансфер от метро «Волоколамская», доплата составит 2000 рублей
Если мы отправимся к монастырю на машине, в пути я также расскажу вам о самом городе Истра. По желанию вы сможете самостоятельно посетить музей «Новый Иерусалим» (билеты оплачиваются отдельно).
При компании от 6 человек, доплата будет составлять 500р/чел.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Истра
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Начало экскурсии У входа в монастырь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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