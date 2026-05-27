Отправьтесь в путешествие по «русской Палестине» — Новому Иерусалиму, где история, архитектура и духовность переплелись в грандиозный ансамбль. Вы увидите Воскресенский собор с копиями святынь Иерусалима, подземные храмы, Живоносный источник и таинственные скиты. А гид расскажет об истории, архитектурных и художественных секретах монастыря.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Воскресенский собор — главная святыня монастыря, построенная по образцу Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Вы увидите Камень Помазания и сможете спуститься в пещерный храм к Гробу Господню.

Подземный храм равноапостольных Константина и Елены — углубление в землю на 6 метров с Живоносным источником и 33 символичными ступенями.

Гефсиманский сад и скит — возможность помолиться о здоровье близких, погрузиться в атмосферу монастырской духовности.

Рассказы гида — о духовных традициях и жизни монастыря, о святых, чудесах, паломничестве и архитектурных загадках Нового Иерусалима.

Свободное время — чтобы сделать фото и по желанию пообедать в монастырской трапезной.

Примерный тайминг

9:30–10:30 — выезд из Москвы

12:15 — прибытие в Новый Иерусалим, экскурсия

16:00 — отправление обратно

Организационные детали