Мои заказы

Новый Иерусалим: духовный маршрут в сердце Подмосковья

Архитектурные чудеса, святыни и православные традиции
Отправьтесь в путешествие по «русской Палестине» — Новому Иерусалиму, где история, архитектура и духовность переплелись в грандиозный ансамбль.

Вы увидите Воскресенский собор с копиями святынь Иерусалима, подземные храмы, Живоносный источник и таинственные скиты. А гид расскажет об истории, архитектурных и художественных секретах монастыря.
Новый Иерусалим: духовный маршрут в сердце Подмосковья
Новый Иерусалим: духовный маршрут в сердце Подмосковья
Новый Иерусалим: духовный маршрут в сердце Подмосковья

Описание экскурсии

Воскресенский собор — главная святыня монастыря, построенная по образцу Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Вы увидите Камень Помазания и сможете спуститься в пещерный храм к Гробу Господню.

Подземный храм равноапостольных Константина и Елены — углубление в землю на 6 метров с Живоносным источником и 33 символичными ступенями.

Гефсиманский сад и скит — возможность помолиться о здоровье близких, погрузиться в атмосферу монастырской духовности.

Рассказы гида — о духовных традициях и жизни монастыря, о святых, чудесах, паломничестве и архитектурных загадках Нового Иерусалима.

Свободное время — чтобы сделать фото и по желанию пообедать в монастырской трапезной.

Примерный тайминг

9:30–10:30 — выезд из Москвы
12:15 — прибытие в Новый Иерусалим, экскурсия
16:00 — отправление обратно

Организационные детали

  • Поедем на автобусе туристического класса
  • Выбор места в автобусе (первая половина салона) — 400 ₽ за чел.
  • Отдельно по желанию оплачивается обед в трапезной
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 29 туристов
Мы — ведущая компания на рынке услуг по организации индивидуальных и эксклюзивных экскурсий и групповых туров. Каждая поездка с нами — это удивительное путешествие, которое захватывает и наполняет новыми эмоциями и знаниями, желанием узнавать и покорять неизвестные места и незнакомые вершины. Вместе с нами вы окунётесь в прошлое, посетите настоящее и заглянете в будущее!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Новый Иерусалим: духовный маршрут в сердце Подмосковья»

Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
На машине
7 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Исследуйте духовные центры Калужской области, где старчество и монастыри играют ключевую роль в истории России. Узнайте о жизни монахов и их влиянии
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2 часа
92 отзыва
Индивидуальная
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади. Индивидуальная экскурсия
Любуясь столичными видами, отыскать шедевры православной архитектуры и узнать о традициях москвичей
Начало: СТ.М. Охотный ряд
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 4500 ₽ за человека
Авторская экскурсия «Большое путешествие к православным святыням»
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Большое путешествие к православным святыням»
Раскрыть сокровенные смыслы христианства, побывав в Новом Иерусалиме, Звенигороде и парке «Патриот»
29 мая в 08:00
31 мая в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
«Главное, чтобы костюмчик сидел»: архитектурно-театральный квест
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Билеты
«Главное, чтобы костюмчик сидел»: архитектурно-театральный квест
Индивидуальный квест «Главное, чтобы костюмчик сидел» - это путешествие по модным улицам Москвы, где мода и архитектура сплетаются в одно целое
Начало: Около СТ.М. «Кузнецкий мост»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
3350 ₽ за человека