Две знаменитые обители недалеко от столицы — за один день. Вы посетите Саввино-Сторожевский монастырь, что так любили русские цари. Побываете в Новом Иерусалиме — грандиозном комплексе в Истре, который патриарх Никон задумал как образ Святой земли. Узнаете, почему одна из святынь — досточудная лавра, а другая — самый необычный монастырский проект в России.

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Описание экскурсии

8:45 — выезд из Москвы

Встречаемся у метро «Парк Победы», садимся в автобус и едем 60 км. В дороге — путевая экскурсия.

Звенигород — обзорная экскурсия на автобусе

Прелестный городок, само имя которого вобрало в себя колокольные звоны. Вы увидите его главные улицы и услышите его историю.

Саввино-Сторожевский монастырь

Вы посетите древнюю обитель, основанную учеником Сергия Радонежского. Увидите Рождественский собор, Преображенский храм и Патриаршую трапезную. Подниметесь на звонницу и услышите рассказ об истории колокола. Узнаете, почему монастырь был любимым местом молитвы русских царей и как стал загородной резиденцией Алексея Михайловича.

Ново-Иерусалимский монастырь

Осмотрите грандиозный монастырский комплекс с Воскресенским собором, созданным по образу храма Гроба Господня в Иерусалиме. Побываете в часовне Гроба Господня и подземной церкви Константина и Елены и услышите о мастерах, что создали знаменитые изразцы обители.

Музей памяти патриарха Никона

Познакомитесь с экспозицией, посвящённой человеку, по замыслу которого появился Новый Иерусалим на подмосковной земле. А после — свободное время: можете самостоятельно прогуляться по Гефсиманскому саду и осмотреть скит.

19:00 — примерное время возвращения в Москву

Выйдете возле удобной для вас станции метро по пути следования.

Организационные детали