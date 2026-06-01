В Саввино-Сторожевский и Ново-Иерусалимский монастыри - из Москвы
Две знаменитые обители недалеко от столицы — за один день. Вы посетите Саввино-Сторожевский монастырь, что так любили русские цари.
Побываете в Новом Иерусалиме — грандиозном комплексе в Истре, который патриарх Никон задумал как образ Святой земли.
Узнаете, почему одна из святынь — досточудная лавра, а другая — самый необычный монастырский проект в России.
Описание экскурсии
8:45 — выезд из Москвы
Встречаемся у метро «Парк Победы», садимся в автобус и едем 60 км. В дороге — путевая экскурсия.
Звенигород — обзорная экскурсия на автобусе
Прелестный городок, само имя которого вобрало в себя колокольные звоны. Вы увидите его главные улицы и услышите его историю.
Саввино-Сторожевский монастырь
Вы посетите древнюю обитель, основанную учеником Сергия Радонежского. Увидите Рождественский собор, Преображенский храм и Патриаршую трапезную. Подниметесь на звонницу и услышите рассказ об истории колокола. Узнаете, почему монастырь был любимым местом молитвы русских царей и как стал загородной резиденцией Алексея Михайловича.
Ново-Иерусалимский монастырь
Осмотрите грандиозный монастырский комплекс с Воскресенским собором, созданным по образу храма Гроба Господня в Иерусалиме. Побываете в часовне Гроба Господня и подземной церкви Константина и Елены и услышите о мастерах, что создали знаменитые изразцы обители.
Музей памяти патриарха Никона
Познакомитесь с экспозицией, посвящённой человеку, по замыслу которого появился Новый Иерусалим на подмосковной земле. А после — свободное время: можете самостоятельно прогуляться по Гефсиманскому саду и осмотреть скит.
19:00 — примерное время возвращения в Москву
Выйдете возле удобной для вас станции метро по пути следования.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, билеты в музей
Дополнительные расходы: обед — по желанию. Возле Саввино-Сторожевского монастыря есть кафе и столовая, в Ново-Иерусалимском монастыре есть трапезная
Порядок посещения локаций может измениться
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый
4450 ₽
Дети от 6 до 16 лет
4350 ₽
Пенсионеры
4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России.
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы Театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?
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