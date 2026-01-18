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бы от местного гида. Это было ценно и интересно. После монастыря мы поездили по местным достопримечательностям. Там тоже было что посмотреть. Были там,где делают чудесные сыры,то есть на ферме Сироты. Там тоже мы услышали интересный рассказ о том,как делают чудесные сыры. Были еще и на ферме. Закончилось наше путешествие в местном ресторанчике,где мы вкусно поели.. большое спасибо Tripster за такую чудесную экскурсию. Отдельная благодарность нашему гиду Владимиру!