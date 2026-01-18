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Путешествие из Москвы в Истру

Ново-Иерусалимский монастырь и художественный музей за 1 день
Подмосковная Истра покорит вас заповедной природой и обилием достопримечательностей.

Вы погуляете по местному Гефсиманскому саду, осмотрите грандиозный Ново-Иерусалимский монастырь и одноименный музей с предметами быта и живописью 20 века.
5
12 отзывов
Путешествие из Москвы в Истру
Путешествие из Москвы в Истру
Путешествие из Москвы в Истру

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Многоликая Истра

В программе поездки:

Ново-Иерусалимский монастырь — вы посетите Воскресенский собор, построенный по образу и подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме. Полюбуетесь красотой его интерьера, многоярусным иконостасом, светильниками, старинными иконами и росписями на стенах.
Музей Новый Иерусалим — вы оцените коллекцию церковной утвари, винтажные фарфоровые сервизы, оружие, мебель и живопись.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Vito. Транспорт включен в стоимость.
  • В выходные дни в составе сборной группы вы идёте на официальную экскурсию по храму с подъёмом на второй ярус с колокольней; в будние дни экскурсии проходят в индивидуальном формате и оплачиваются дополнительно — 3000–4000 ₽.
  • Билеты в музей Новый Иерусалим оплачиваются дополнительно — 700 ₽/взрослый, 400 ₽/детский.
  • По запросу мы можем добавить в программу сыроварню.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1673 туристов
Коренной москвич на собственном автомобиле, стаж вождения 30 лет, знаю Москву и окрестности.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
2
1
Татьяна
Повезло нам со всм,начиная с погоды и заканчивая маршрутом. У нас был чудесный гид Владимир! Всю дорогу он нам много рассказывал по теме нашей экскурсии. Рассказывал то,что мы не услышали
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бы от местного гида. Это было ценно и интересно. После монастыря мы поездили по местным достопримечательностям. Там тоже было что посмотреть. Были там,где делают чудесные сыры,то есть на ферме Сироты. Там тоже мы услышали интересный рассказ о том,как делают чудесные сыры. Были еще и на ферме. Закончилось наше путешествие в местном ресторанчике,где мы вкусно поели.. большое спасибо Tripster за такую чудесную экскурсию. Отдельная благодарность нашему гиду Владимиру!

Повезло нам со всм,начиная с погоды и заканчивая маршрутом. У нас был чудесный гид Владимир! Всю
Повезло нам со всм,начиная с погоды и заканчивая маршрутом. У нас был чудесный гид Владимир! Всю
Повезло нам со всм,начиная с погоды и заканчивая маршрутом. У нас был чудесный гид Владимир! Всю
Повезло нам со всм,начиная с погоды и заканчивая маршрутом. У нас был чудесный гид Владимир! Всю
Повезло нам со всм,начиная с погоды и заканчивая маршрутом. У нас был чудесный гид Владимир! Всю
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Павел
Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам, хотите пить - вода в салоне в бутылках, станет не хорошо- аптечка в помощь. Хвалить можно долго, но просто скажу, что будем пользоваться его услугами и дальше - дай Бог ему здоровья! Всем, особенно многодетным(как наша) семьям, рекомендую!
Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам,
Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам,
Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам,
Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам,
Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам,
Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам,
Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам,
Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам,+2
Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам,
Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам,
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С
Экскурсия прошла в комфортной, доброй атмосфере. Владимир заехал за нами в указанное время и место и так же доставил по окончанию экскурсии. Само путешествие по Иерусалиму было познавательным и немного
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фантастическим. Мы побывали в энергетически сильном месте. Набрали святой воды из источника. План поездки мы вместе корректировали. Побывали еще на сыроварне Сироты, вкусно покушали, послушали как готовят сыры и купили домой понравившийся нам. На обратной дороге заехали в Звенигород (по договоренности), неспешно прогулялись до скита, купели и святого источника, посетили Рождественский собор. Эта поездка была подарком для моих родителей, они остались довольны. понравилось

Экскурсия прошла в комфортной, доброй атмосфере. Владимир заехал за нами в указанное время и место и
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о
В спокойном комфортном режиме были получены удивительные и познавательные сведения о Ново-Иерусалимском монастыре. Большое спасибо, Владимир!!!
В спокойном комфортном режиме были получены удивительные и познавательные сведения о Ново-Иерусалимском монастыре. Большое спасибо, Владимир!!!
В спокойном комфортном режиме были получены удивительные и познавательные сведения о Ново-Иерусалимском монастыре. Большое спасибо, Владимир!!!
В спокойном комфортном режиме были получены удивительные и познавательные сведения о Ново-Иерусалимском монастыре. Большое спасибо, Владимир!!!
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Г
Путешествие в г. Истру с посещением главной достопримечательности города — ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря оставило прекрасные впечатления от увиденного. Три часа на территории монастыря под рассказы гида Владимира пролетели незаметно. Есть
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возможностб поставить свечи, набрать воды из святого источника. Увидеть скит патриарха Никона. Дорога из Москвы туда и обратно на комфортабельном авто не утомительна. После посетили истринскую сыроварню Олега Сироты, где пообедали в прекрасном ресторане. Увидели производство сыра, йогуртов. Сын был в восторге от яслей в которых содержат телят и многих других домашних живо ных. Территория чистая и ухоженная, по которой свободно бегают выпущенные на волю кролики. Впечатления остались только самые добрые. Спасибо Владимиру.

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Елена
Великолепная экскурсия! Владимир очень знающий, вежливый и понимающий требования экскурсантов гид! Мы восхищены его эрудицией и знаниями, и обязательно закажем ещё экскурсии именно с Владимиром.
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Входит в следующие категории Москвы

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