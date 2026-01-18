Подмосковная Истра покорит вас заповедной природой и обилием достопримечательностей.
Вы погуляете по местному Гефсиманскому саду, осмотрите грандиозный Ново-Иерусалимский монастырь и одноименный музей с предметами быта и живописью 20 века.
Вы погуляете по местному Гефсиманскому саду, осмотрите грандиозный Ново-Иерусалимский монастырь и одноименный музей с предметами быта и живописью 20 века.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Многоликая Истра
В программе поездки:
Ново-Иерусалимский монастырь — вы посетите Воскресенский собор, построенный по образу и подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме. Полюбуетесь красотой его интерьера, многоярусным иконостасом, светильниками, старинными иконами и росписями на стенах.
Музей Новый Иерусалим — вы оцените коллекцию церковной утвари, винтажные фарфоровые сервизы, оружие, мебель и живопись.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Vito. Транспорт включен в стоимость.
- В выходные дни в составе сборной группы вы идёте на официальную экскурсию по храму с подъёмом на второй ярус с колокольней; в будние дни экскурсии проходят в индивидуальном формате и оплачиваются дополнительно — 3000–4000 ₽.
- Билеты в музей Новый Иерусалим оплачиваются дополнительно — 700 ₽/взрослый, 400 ₽/детский.
- По запросу мы можем добавить в программу сыроварню.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1673 туристов
Коренной москвич на собственном автомобиле, стаж вождения 30 лет, знаю Москву и окрестности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Повезло нам со всм,начиная с погоды и заканчивая маршрутом. У нас был чудесный гид Владимир! Всю дорогу он нам много рассказывал по теме нашей экскурсии. Рассказывал то,что мы не услышали
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Всё очень понравилось. Владимир грамотный, тактичный и предусмотрительный экскурсовод: пошёл дождь - пожалуйста 5 зонтов вам, хотите пить - вода в салоне в бутылках, станет не хорошо- аптечка в помощь. Хвалить можно долго, но просто скажу, что будем пользоваться его услугами и дальше - дай Бог ему здоровья! Всем, особенно многодетным(как наша) семьям, рекомендую!
+2
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С
Экскурсия прошла в комфортной, доброй атмосфере. Владимир заехал за нами в указанное время и место и так же доставил по окончанию экскурсии. Само путешествие по Иерусалиму было познавательным и немного
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о
В спокойном комфортном режиме были получены удивительные и познавательные сведения о Ново-Иерусалимском монастыре. Большое спасибо, Владимир!!!
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Г
Путешествие в г. Истру с посещением главной достопримечательности города — ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря оставило прекрасные впечатления от увиденного. Три часа на территории монастыря под рассказы гида Владимира пролетели незаметно. Есть
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Великолепная экскурсия! Владимир очень знающий, вежливый и понимающий требования экскурсантов гид! Мы восхищены его эрудицией и знаниями, и обязательно закажем ещё экскурсии именно с Владимиром.
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