Это увлекательное путешествие по красивому и экологически чистому региону Подмосковья. В парке вы с проводником отправитесь на русское сафари по тропам заповедного леса.
Без клеток и барьеров увидите диких оленей, краснокнижных маралов, буйволов, мохнатых вятских лошадей, камерунских коз и других животных. А после заедете в Можайск, где сохранились мощные стены и своды подземного кремля 14 века.
Описание экскурсии
Подмосковный сафари-парк:
- сафари по специальным смотровым тропам в сопровождении проводника. Вы пройдёте по обширной лесной территории, которая поделена на семь парков — в каждом царствуют редкие виды копытных и птиц.
- наблюдение за животными в естественной среде.
- контактное общение с оленятами, косулями, молодыми маралами, лосятами, пони, эму и другими — самые прирученные обитатели выходят из лесной чащи за угощением.
- кормление с руки (корм предоставляется бесплатно), фотографирование.
Можайск — город-страж западных рубежей Древней Руси
- экскурсия по можайскому кремлю с посещением готического Ново-Никольского собора — с декором в виде звёзд Давида и масонской символикой.
- прогулка по подклетам собора с сохранившимися мощными стенами и сводами подземного кремля 14 века.
- осмотр подробного макета старого можайского кремля.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты, радиогиды с одноразовыми наушниками.
- Дополнительно оплачивается обед — 550 ₽ за чел.
- Свой корм привозить запрещено. Ручные животные сами выходят к людям, чтобы угоститься. Если животные не хотят общения, посетители наблюдают за обитателями парка с расстояния.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Славянский бульвар»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
