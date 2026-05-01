Мои заказы

Обнимашки с живой природой: в подмосковный сафари-парк из Москвы

Покормить лосят с руки и сделать селфи с зубрятами и бизонятами
Это увлекательное путешествие по красивому и экологически чистому региону Подмосковья. В парке вы с проводником отправитесь на русское сафари по тропам заповедного леса.

Без клеток и барьеров увидите диких оленей, краснокнижных маралов, буйволов, мохнатых вятских лошадей, камерунских коз и других животных. А после заедете в Можайск, где сохранились мощные стены и своды подземного кремля 14 века.
Обнимашки с живой природой: в подмосковный сафари-парк из Москвы
Обнимашки с живой природой: в подмосковный сафари-парк из Москвы
Обнимашки с живой природой: в подмосковный сафари-парк из Москвы

Описание экскурсии

Подмосковный сафари-парк:

  • сафари по специальным смотровым тропам в сопровождении проводника. Вы пройдёте по обширной лесной территории, которая поделена на семь парков — в каждом царствуют редкие виды копытных и птиц.
  • наблюдение за животными в естественной среде.
  • контактное общение с оленятами, косулями, молодыми маралами, лосятами, пони, эму и другими — самые прирученные обитатели выходят из лесной чащи за угощением.
  • кормление с руки (корм предоставляется бесплатно), фотографирование.

Можайск — город-страж западных рубежей Древней Руси

  • экскурсия по можайскому кремлю с посещением готического Ново-Никольского собора — с декором в виде звёзд Давида и масонской символикой.
  • прогулка по подклетам собора с сохранившимися мощными стенами и сводами подземного кремля 14 века.
  • осмотр подробного макета старого можайского кремля.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты, радиогиды с одноразовыми наушниками.
  • Дополнительно оплачивается обед — 550 ₽ за чел.
  • Свой корм привозить запрещено. Ручные животные сами выходят к людям, чтобы угоститься. Если животные не хотят общения, посетители наблюдают за обитателями парка с расстояния.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Славянский бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Обнимашки с живой природой: в подмосковный сафари-парк из Москвы»

Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
На катере
Канатная дорога
Музыкальные теплоходы
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Увлекательное путешествие на катере по Москве-реке, где можно увидеть главные достопримечательности столицы и сделать потрясающие фото
Начало: М. Технопарк, Остров мечты
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 990 ₽ за всё до 7 чел.
Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом
Пешая
1.5 часа
-
5%
19 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом
Получите уникальный опыт от прогулки по историческим паркам Москвы и профессиональные фото в качестве бонуса
Начало: В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Завтра в 10:00
31 мая в 10:30
6650 ₽7000 ₽ за всё до 4 чел.
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
2.5 часа
21 отзыв
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Оценить открыточные виды столицы
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 12:27
Завтра в 12:27
890 ₽ за человека
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
31 мая в 17:00
7 июн в 17:00
1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
5500 ₽ за человека