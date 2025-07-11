Эта экскурсия поможет вам больше узнать о жизни Пушкина, его окружении и взаимоотношениях с родными, друзьями и женой. Мы будем искать пушкинские адреса и говорить о жизни в Москве начала 19 века.
Для этой прогулки я собрала интересные истории о пребывании поэта в городе после 1827 года и рассказы о буднях дворян в ту эпоху.
Для этой прогулки я собрала интересные истории о пребывании поэта в городе после 1827 года и рассказы о буднях дворян в ту эпоху.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- дом, где Пушкин читал друзьям «Бориса Годунова».
- усадьбы и особняки конца 18 — начала 19 века, в которых бывал поэт.
- православные храмы, связанные с жизнью Пушкина.
- памятники и мемориальные места, посвящённые поэту.
Вы узнаете:
- о счастливом времени сватовства и женитьбы Пушкина.
- людях, связанных с поэтом узами дружбы.
- жизни типичного московского дворянина того времени.
- а также о том, как в столице сохраняется память о поэте.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 173 туристов
Приглашаю вас на прогулки по Москве, чтобы посмотреть на город заинтересованным взглядом открывателя новых земель — даже если вам кажется, что вы знаете в нём каждый камень. Я покажу известные достопримечательности и менее известные уголки города, которые наверняка подарят вам тёплые воспоминания о нашей прекрасной столице и интересно проведённом времени.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
12 июл 2025
Хочу от всей души поблагодарить Марину за эту удивительную экскурсию, которая перенесла нас в мир великого Пушкина и прекрасной Натальи Гончаровой. Вы не просто провели нас по знаковым местам Москвы
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Непарадная Москва: что кроется в переулках?
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, гуляя по её тихим переулкам. Увидите граффити, старинные люки и узнаете тайны местных жителей
Начало: На Пушкинской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00
14 ноя в 12:00
21 ноя в 12:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мясницкая и переулки: прогулка по четырём эпохам Москвы
Пройти по самой московской улице, знакомясь с архитектурными стилями и историей страны
Начало: У станции метро «Лубянка»
25 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
Начало: Улица Большая Якиманка, 43 строение 1
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
490 ₽ за человека