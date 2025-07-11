читать дальше

– вы оживили историю, наполнили её эмоциями, тонкими деталями и восхитительными историями.

Каждый шаг по этим старинным улицам, каждое упоминание о любви, страсти и творчестве двух этих выдающихся личностей – всё было рассказано с такой теплотой и глубиной, что казалось, будто мы сами стали частью той эпохи. Ваши знания, обаяние и искренняя увлечённость темой сделали эту экскурсию по-настоящему незабываемой!

Спасибо вам за вдохновение, за красоту поданного материала и за то, что подарили нам возможность прикоснуться к великому наследию. Обязательно вернёмся на ваши прогулки – с вами даже знакомые места открываются по-новому! С огромной благодарностью, Елена и Диана.