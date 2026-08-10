Вы увидите шедевр архитектуры, над которыми работали Шехтель и Врубель. Посетите залы, оформленные в разных стилях: классика, готика, рококо.
Рассмотрите многочисленные детали на стенах, потолках, колоннах — взгляд не оторвать! А также узнаете, какое желание Алексею Морозову пришлось исполнить после смерти отца, чем знаменита его коллекция фарфора и чем ещё увлекался миллионер.
Рассмотрите многочисленные детали на стенах, потолках, колоннах — взгляд не оторвать! А также узнаете, какое желание Алексею Морозову пришлось исполнить после смерти отца, чем знаменита его коллекция фарфора и чем ещё увлекался миллионер.
Описание экскурсии
- Двухэтажный кабинет в готическом стиле — жемчужина особняка.
- Гобеленовая гостиная в технике рокайль из драгоценных пород дерева c французскими гобеленами 18 века.
- Парадный вестибюль по моде того времени — с отсылками к Древнему Египту.
- Витражи по эскизам Шехтеля.
- Камин с разноликими гаргульями, готическими часами, настенными росписями, копией панно Врубеля на тему «Фауста» Гёте.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в особняк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
«Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый — так, будто никаких чудес не бывает. Второй — так, будто всё на свете является чудом», — сказал Альберт Эйнштейн. Наша миссия —
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