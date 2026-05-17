Как в Москве возник целый остров? Почему долгое время его скрывали от туристов? Я познакомлю вас с самым необычным уголком столицы. Мы увидим удивительные скульптуры, древнерусские палаты и пугающий дом прямиком из СССР.
Описание экскурсииОстров в центре Москвы Остров Балчуг — это своеобразная загадка московского центра. Откуда в центре города появился остров? Почему долгое время он был скрыт от глаз туристов? Между тем это самый центр Москвы, всего через мост от Кремля. Но долгие годы Остров был вне культурной жизни города. 21 век всё меняет и даёт острову новое предназначение. На экскурсии мы будем узнавать прошлое Острова, размышлять о настоящем и предсказывать будущее. На экскурсии вы увидите:
- древнерусские палаты, которые старше самого Острова;
- самый загадочный и пугающий дом времён СССР;
- трамвайную электростанцию, используемую не по назначению;
• удивительные скульптуры и картины в самых неожиданных местах. На экскурсии вы узнаете:
- что такое ревитализация и зачем она нужна;
- как сделать из куска глины произведение искусства;
- зачем делать ошибку в названии своего ресторана;
- на что способна современная архитектура. Важная информация: Экскурсия проходит на улице, мы пройдем 3 километра, включая несколько лестниц. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь.
Любой день недели с 10.00 до 20.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водоотводный канал
- Патриарший мост
- Палаты Аверкия Кириллова
- Церковь Николы на Берсеневке
- Дом на набережной
- ГЭС-2
- Скульптуру Большая глина
- Красный Октябрь
- Будущую Третьяковскую Галерею
- Усадьбу 18 века
Что включено
- Услуги гида
- Приветственный бокал шампанского в гастромаркете Балчук
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Кропоткинская, на улице, выход №2
Завершение: Лаврушинский переулок
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день недели с 10.00 до 20.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на улице
- Мы пройдем 3 километра
- Включая несколько лестниц. Пожалуйста
- Одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Чудесная экскурсия! Замечательный экскурсовод Виктория!
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В
Всё понравилось, экскурсовод приятная девушка, но в то же время профессионал. Рассказ был интересный, не перегруженный датами и именами, после экскурсии даже что-то отложилось в памяти. Спасибо!
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П
В июле я воспользовалась услугой пешей экскурсии с личным гидом и осталась в полном восторге!
Это прекрасный выбор для тех кто хочет прогуляться с друзьями с пользой, необычно и интересно Прежде
Это прекрасный выбор для тех кто хочет прогуляться с друзьями с пользой, необычно и интересно Прежде
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Е
Интересная тема, качественная подача, приятный экскурсовод, много нового и интересного вынесли для себя. Понравилось. Ещё придём.
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Е
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И
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