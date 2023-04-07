На экскурсии вы увидите:

древнерусские палаты, которые старше самого Острова;

самый загадочный и пугающий дом времён СССР;

трамвайную электростанцию, используемую не по назначению;

удивительные скульптуры и картины в самых неожиданных местах.

На экскурсии вы узнаете:

что такое ревитализация и зачем она нужна;

как сделать из куска глины произведение искусства;

зачем делать ошибку в названии своего ресторана;

на что способна современная архитектура.

Остров Балчуг – это своеобразная загадка московского центра. Откуда в центре города появился остров? Почему долгое время он был скрыт от глаз туристов? Между тем это самый центр Москвы, всего через мост от Кремля. Но долгие годы Остров был вне культурной жизни города. 21 век всё меняет и даёт острову новое предназначение. На экскурсии мы будем узнавать прошлое Острова, размышлять о настоящем и предсказывать будущее. А закончим наше турне бокалом шампанского в одноимённом гастромаркете!