Индивидуальная пешеходная экскурсия по Острову Балчуг в Москве
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Что вас ожидает:
- Водоотводный канал
- Патриарший мост
- Палаты Аверкия Кириллова
- Церковь Николы на Берсеневке
- Дом на набережной
- ГЭС-2
- Скульптуру Большая глина
- Красный Октябрь
- Будущую Третьяковскую Галерею
- Усадьбу 18 века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Остров Балчуг – это своеобразная загадка московского центра. Откуда в центре города появился остров? Почему долгое время он был скрыт от глаз туристов? Между тем это самый центр Москвы, всего через мост от Кремля. Но долгие годы Остров был вне культурной жизни города. 21 век всё меняет и даёт острову новое предназначение. На экскурсии мы будем узнавать прошлое Острова, размышлять о настоящем и предсказывать будущее. А закончим наше турне бокалом шампанского в одноимённом гастромаркете!
На экскурсии вы увидите:
- древнерусские палаты, которые старше самого Острова;
- самый загадочный и пугающий дом времён СССР;
- трамвайную электростанцию, используемую не по назначению;
- удивительные скульптуры и картины в самых неожиданных местах.
На экскурсии вы узнаете:
- что такое ревитализация и зачем она нужна;
- как сделать из куска глины произведение искусства;
- зачем делать ошибку в названии своего ресторана;
- на что способна современная архитектура.
Любой день недели с 10.00 до 20.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида и бокал шампанского
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Метро Кропоткинская, на улице, выход №2Завершение: Улица Балчуг, 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любой день недели с 10.00 до 20.00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проходит на улице
- Мы пройдем 3 километра
- Включая несколько лестниц. Пожалуйста
- Одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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