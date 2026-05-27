Здесь история пишется с 1524 года — эти стены помнят царей и царевен, воинов и апостолов, поэтов и писателей. Готовы пройти сквозь века? Квест начинается — прогулка по обители раскрывает прошлое шаг за шагом.
Вы вспомните о Смуте и борьбе Петра I с сестрой за власть, масонах и декабристах — и узнаете, какие секреты монастырская тишина таит в гомоне столицы.
Описание квеста
Вы посетите монастырь в любое удобное время, в одиночку или с компанией. В комфортном темпе пройдёте квест по внутренней и прилегающей территориям, следуя онлайн-заданиям. Каждая точка маршрута — новая загадка и ответ. Подсказки всегда под рукой, в один клик.
Вы узнаете:
- где находилась келья Софьи
- как с обителью связаны стрельцы
- откуда появились теории о связи Новодевичьего с масонами и почему здесь, вопреки мифам, нет масонских символов
- в честь какого события заложен монастырь
- как выглядит усыпальница декабриста
- где находится самое большое жилое здание
- кому посвящены мемориальные камни
Организационные детали
- После оплаты вы получите по электронной почте ссылку на сайт с заданиями и окошками для ответов. Переходите с телефона — установка приложения не нужна
- Монастырь работает с 9:00 до 17:00 — лучше перепроверить график заранее
- Это самостоятельный квест — вы пройдёте его без гида
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Новодевичьего монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я создаю авторские городские мобильные квесты. Они сделают ваши прогулки ещё более интересными. Позволят узнать многое о городе, пройти по незнакомым улицам и всё это — в любое удобное время для вас, без гида, в своей компании!
