Архангельское и Лохин остров: групповой сплав на байдарках

Прокатиться по Москве-реке, насладиться идиллической природой и увидеть с воды усадьбу Архангельское
Приглашаем отдохнуть от городской суеты и отправиться в увлекательный сплав по заповеднику Лохин остров! Вы освоите азы гребли, подышите чистым воздухом и прикоснётесь к миру первозданной природы. А наши профессиональные инструкторы сделают всё, чтобы прогулка прошла весело, безопасно и душевно.
Архангельское и Лохин остров: групповой сплав на байдарках
Архангельское и Лохин остров: групповой сплав на байдарках
Архангельское и Лохин остров: групповой сплав на байдарках
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:30, 15:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Великолепные панорамы и новые впечатления

Наши инструкторы научат вас правильно владеть веслом и управлять байдаркой. Затем мы пройдём дружной группой вокруг острова Лохин, знаменитого нетронутой природной красотой. Вы полюбуетесь с воды его живописными лесами, лугами и редкими растениями. А во время привала попробуете наш фирменный чай и, если повезёт, сделаете пару кадров с обитающими здесь животными: лисой, зайцем или европейской черепахой.

Организационные детали

  • Сплав проходит в группе в сопровождении профессионального инструктора
  • Вторая часть оплаты вносится организатору мероприятия онлайн заранее до сплава
  • В стоимость включены: байдарка, весло, спасательный жилет, дождевик, гермомешок, зип-пакет для телефона, раздевалка, камера хранения личных вещей, сухой паёк, горячее питание на финише
  • Через пару дней после прогулки мы отправим вам в подарок персональный фотосет
  • Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей

во вторник, среду и четверг в 10:00 и 15:00, в воскресенье в 10:00, 12:00, 14:30 и 16:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4 500 ₽
дети до 14 лет включительно2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Глухово
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и четверг в 10:00 и 15:00, в воскресенье в 10:00, 12:00, 14:30 и 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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