На острове Балчуг есть всё для идеальной фотопрогулки: набережные с видом на Москва-реку, современная архитектура и фактурные уголки. В дружеском ключе мы подскажем, как и куда лучше встать и посмотреть. Определим ваши выгодные ракурсы и запечатлеем вас на фоне потрясающих видов города. Мы верим, что фотография — это целая история о вас и воспоминания, греющие душу.
Описание фото-прогулки
С нами вы увидите секретные локации, о которых не знают даже местные. Мы отыщем модную фотобудку и сделаем стильный контент на территории ГЭС-2. Раскроем место, где можно полюбоваться городом с высоты, и пройдём по набережным. А если хочется чего-то особенного, предлагаем прогуляться по острову на закате. Только представьте: нежное солнце, блеск куполов Храма Христа Спасителя, проходящие теплоходы, переулки фабрики Красный октябрь и вы в лучших ракурсах!
Организационные детали
- В случае непогоды мы сможем укрыться на территории фабрики Красный Октябрь и сделать фото в интерьерах
- Вы получите около 40 фото в цветокоррекции на почту в течение 5 дней после прогулки
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Nikon Z6 или Sony Alpha 7 III
- Фотопрогулку можно провести и для большего количества человек, доплата — 1300 ₽ за чел.
- С вами будет опытный гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Храма Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2889 туристов
Я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фотографов в Москве. Мы придумываем авторские фотомаршруты уже больше года. Создаём максимально дружескую и непринуждённую атмосферу и делаем живые профессиональные фотографии в лучших локациях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная прогулка, фотки тоже понравились
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Е
Эта прогулка была сюрпризом для моего молодого человека, он вообще не очень любит экскурсии, но от этой мы остались в восторге! Спасибо гиду Алёне! Она показала нам места, о которых мы раньше не знали, а еще в конце экскурсии подняла нас на крышу. Ждём фотографии и придем еще на другие маршруты. Успехов!
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О
Когда прогулка совмещена с фото -здорово. Александра очень интересный собеседник, пунктуальная т. к, экскурсия началась минута в минуту. Очень интересные виды и необычная подача материала, спокойная и непринуждённая. Жду с нетерпением фото
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С
Алёна, спасибо огромное за прекрасное настроение и положительные эмоции и яркие вречатления и душевные фотографии! Рекомендую всем!
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Р
Все очень понравилось! Александра МОЛОДЕЦ 👍
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