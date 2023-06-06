На острове Балчуг есть всё для идеальной фотопрогулки: набережные с видом на Москва-реку, современная архитектура и фактурные уголки. В дружеском ключе мы подскажем, как и куда лучше встать и посмотреть. Определим ваши выгодные ракурсы и запечатлеем вас на фоне потрясающих видов города. Мы верим, что фотография — это целая история о вас и воспоминания, греющие душу.