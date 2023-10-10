Е Екатерина

Эта прогулка была сюрпризом для моего молодого человека, он вообще не очень любит экскурсии, но от этой мы остались в восторге! Спасибо гиду Алёне! Она показала нам места, о которых мы раньше не знали, а еще в конце экскурсии подняла нас на крышу. Ждём фотографии и придем еще на другие маршруты. Успехов!