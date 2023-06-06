Фотопрогулка по острову Балчуг

Прогуляться по самой романтичной локации Москвы и получить атмосферные снимки

Описание
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Ответы на вопросы
На острове Балчуг есть всё для идеальной фотопрогулки: набережные с видом на Москва-реку, современная архитектура и фактурные уголки. В дружеском ключе мы подскажем, как и куда лучше встать и посмотреть. Определим ваши выгодные ракурсы и запечатлеем вас на фоне потрясающих видов города. Мы верим, что фотография — это целая история о вас и воспоминания, греющие душу.
Фотопрогулка по острову Балчуг
Фотопрогулка по острову Балчуг
Фотопрогулка по острову Балчуг
Фотопрогулка по острову Балчуг
Фотопрогулка по острову Балчуг
Фотопрогулка по острову Балчуг
Фотопрогулка по острову Балчуг
Фотопрогулка по острову Балчуг
Фотопрогулка по острову Балчуг
Фотопрогулка по острову Балчуг
Фотопрогулка по острову Балчуг
Фотопрогулка по острову Балчуг
Фотопрогулка по острову Балчуг
Фотопрогулка по острову Балчуг
Фотопрогулка по острову Балчуг
Ближайшие даты:
6
июн
7
июн
8
июн
9
июн
10
июн
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы покажем секретные локации, о которых не знают даже местные. Отыщем модную фотобудку и сделаем стильный контент на территории ГЭС-2. Раскроем место, где можно полюбоваться городом с высоты, и пройдём по набережным. А если хочется чего-то особенного, предлагаем прогуляться по острову на закате. Только представьте: нежное солнце, блеск куполов Храма Христа Спасителя, проходящие теплоходы, переулки фабрики Красный октябрь и вы в лучших ракурсах!

Организационные детали

  • Прогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
  • В случае непогоды мы сможем укрыться на территории фабрики Красный Октябрь и сделать фото в интерьерах
  • Вы получите около 40 обработанных в цветокоррекции фото на почту в течение 5 дней после прогулки
  • Экскурсию можно провести для большего числа людей, доплата составит 1000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Храма Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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