Прогуляться по самой романтичной локации Москвы и получить атмосферные снимки
На острове Балчуг есть всё для идеальной фотопрогулки: набережные с видом на Москва-реку, современная архитектура и фактурные уголки. В дружеском ключе мы подскажем, как и куда лучше встать и посмотреть. Определим ваши выгодные ракурсы и запечатлеем вас на фоне потрясающих видов города. Мы верим, что фотография — это целая история о вас и воспоминания, греющие душу.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы покажем секретные локации, о которых не знают даже местные. Отыщем модную фотобудку и сделаем стильный контент на территории ГЭС-2. Раскроем место, где можно полюбоваться городом с высоты, и пройдём по набережным. А если хочется чего-то особенного, предлагаем прогуляться по острову на закате. Только представьте: нежное солнце, блеск куполов Храма Христа Спасителя, проходящие теплоходы, переулки фабрики Красный октябрь и вы в лучших ракурсах!
Организационные детали
- Прогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
- В случае непогоды мы сможем укрыться на территории фабрики Красный Октябрь и сделать фото в интерьерах
- Вы получите около 40 обработанных в цветокоррекции фото на почту в течение 5 дней после прогулки
- Экскурсию можно провести для большего числа людей, доплата составит 1000 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Храма Христа Спасителя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 263 туристов
Меня зовут Алёна, я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фото-гидов в Москве. Мы придумываем авторские маршруты и водим фотоэкскурсии уже больше года. Наш формат отличается от других экскурсий: мы создаем максимально дружескую и непринужденную атмосферу на прогулке, доступно рассказываем историю Москвы, делимся ее тайнами и легендами и делаем живые профессиональные фотографиях в лучших локациях.
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