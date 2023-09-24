От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
Рассмотреть старинные постройки в Хамовниках и узнать, как здесь жили Репин и Толстой
На пешеходной экскурсии по району Хамовники вы прогуляетесь по уютным улочкам и переулкам Москвы вдоль живописных храмов и старинных домов. На маршруте познакомитесь с творениями таких известных русских архитекторов, как читать дальшеуменьшить
Щусев и Мельников.
Увидите, где Мастер встречался со своей возлюбленной Маргаритой в современной экранизации романа Булгакова, а также узнаете, почему советским режиссёрам так нравился этот московский район. И попробуете сами разгадать несколько ребусов от гида!
Улицы и переулки Хамовников, гениальные творцы и советские фильмы
Лев Толстой, Илья Репин, Валентин Серов, Ольга Книппер, Андрей Белый — что объединяет этих и других гениальных людей? Это самый простой вопрос из тех, на которые вы получите ответ во время нашей прогулки. Вы пройдёте по древним улочкам и переулкам Хамовников, узнаете их историю и по крупицам соберёте драгоценности ушедшей старины.
Я познакомлю вас с работами архитекторов Константина Мельникова и Алексея Щусева и расскажу, как один из них строил «Каучук». Вы увидите место, где снимали кадры всенародно любимых советских фильмов «Берегись автомобиля», «Мимино» и «Три тополя на Плющихе». И сами ответите на вопрос — почему Эльдар Рязанов, Георгий Данелия и Татьяна Лиознова выбрали именно эти декорации.
Нескучные загадки
Наша экскурсия — занимательная прогулка по улицам с элементами увлекательного ребуса. Ведь интересно же быть не просто пассивным слушателем, но и принимать активное участие в процессе! Например, угадать, когда было построено здание, или попытаться самостоятельно определить архитектурный стиль. Это возможно!
К концу встречи вам обеспечены новые знания об истории, архитектуре и славных жителях города. А также незабываемые виды и фотографии столицы, естественный румянец, положительные эмоции и приятная усталость.
Организационные детали
Это пешая экскурсия на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Девичьем поле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 59 туристов
Я журналист, телерадиоведущая, член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, аккредитованный комиссией Комитета по туризму города Москвы специалист.
Мой первый опыт в качестве экскурсовода состоялся 20 лет тому назад на радиостанции «Ретро читать дальшеуменьшить
FM»: я была автором и ведущей программы о путешествиях «Саквояж». Тогда я рассказывала всё больше о заморских красотах и только со временем поняла, что всё самое ценное — рядом. Буду рада показать вам родной город!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Павел
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, маршрут интересный, необычный, проходит по живописным, тихим улочкам, Москва бывает немноголюдной! Очень много информации, содержательно и разнопланово, узнал для себя много нового. Всячески рекомендую экскурсовода!
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Светлана
Интересно, познавательно, насыщенно, но не утомительно; атмосферно, с детальным погружением в былые эпохи старомосковской жизни. Экскурсию украсили и обогатили распечатанные иллюстрации, ребусы, а также включение экскурсоводом Ириной стихотворных строк в повествование. Рекомендую экскурсию и гида Ирину всем желающим лучше узнать и полюбить Москву.
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М
Марина
Очень содержательная экскурсия, проходит по всем интересным местам от Девичьего поля до Мухиной горы, узнали много нового об этом районе 👍
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Людмила
Повезло во всех отношениях. И погода и экскурсия! Узнали много интересного о Москве, (район Хамовники) спасибо Ирине.
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Алексей
Отличная экскурсия с прогулкой по району в завершении рабочего дня!
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