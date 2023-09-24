От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
Рассмотреть старинные постройки в Хамовниках и узнать, как здесь жили Репин и Толстой
5
4 отзыва
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О гиде
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Ответы на вопросы
Если вы любите прогулки на свежем воздухе, архитектуру и истории о замечательных людях, то это путешествие по старинному району для вас! Вы пройдёте от Девичьего поля мимо живописных храмов и старинных домов, построенных Мельниковым и Щусевым. Увидите, где снимали советские фильмы и почему режиссёрам так нравился этот район. И попробуете сами разгадать несколько ребусов!
Ближайшие даты:
21 окт
28 окт
4 ноя
11 ноя
18 ноя
25 ноя
2 дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Улицы Хамовников, гениальные творцы и советские фильмы
Лев Толстой, Илья Репин, Валентин Серов, Ольга Книппер, Андрей Белый — что объединяет этих и других гениальных людей? Это самый простой вопрос из тех, на которые вы получите ответ во время нашего путешествия. Вы прогуляетесь по древним улочкам и переулкам Хамовников, прикоснётесь к их истории и по крупицам соберёте драгоценности ушедшей старины.
Я познакомлю вас с работами архитекторов Константина Мельникова и Алексея Щусева и расскажу, как один из них строил «Каучук». Покажу, где снимали кадры всенародно любимых советских фильмов «Берегись автомобиля», «Мимино» и «Три тополя на Плющихе». И вы сами ответите на вопрос — почему Эльдар Рязанов, Георгий Данелия и Татьяна Лиознова выбрали именно эти декорации.
Нескучные загадки
Наша экскурсия — занимательная прогулка с элементами увлекательного ребуса. Ведь интересно же быть не просто пассивным слушателем, но и принимать активное участие в процессе! Например, угадать, когда был построен дом, или попытаться самостоятельно определить архитектурный стиль. Это возможно!
К концу прогулки вам обеспечены новые знания об истории, архитектуре и славных жителях Москвы. А также незабываемые виды и фотографии столицы, естественный румянец, положительные эмоции и приятная усталость.
Организационные детали
Это пешая экскурсия на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
в субботу в 12:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Девичьем поле
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Я журналист, телерадиоведущая, член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, аккредитованный комиссией Комитета по туризму г. Москвы специалист.
Мой первый опыт в качестве экскурсовода состоялся 20 лет тому назад на радиостанции «Ретро FM»: я была автором и ведущей программы о путешествиях под названием «Саквояж». Тогда я рассказывала всё больше о заморских красотах и только со временем поняла, что всё самое ценное — рядом! Буду рада показать вам мой родной город!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
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2
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1
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Светлана
24 сен 2023
Интересно, познавательно, насыщенно, но не утомительно; атмосферно, с детальным погружением в былые эпохи старомосковской жизни. Экскурсию украсили и обогатили распечатанные иллюстрации, ребусы, а также включение экскурсоводом Ириной стихотворных строк в повествование. Рекомендую экскурсию и гида Ирину всем желающим лучше узнать и полюбить Москву.
Павел
24 сен 2023
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, маршрут интересный, необычный, проходит по живописным, тихим улочкам, Москва бывает немноголюдной! Очень много информации, содержательно и разнопланово, узнал для себя много нового. Всячески рекомендую экскурсовода!
Людмила
24 сен 2023
Повезло во всех отношениях. И погода и экскурсия! Узнали много интересного о Москве, (район Хамовники) спасибо Ирине.
М
Марина
23 сен 2023
Очень содержательная экскурсия, проходит по всем интересным местам от Девичьего поля до Мухиной горы, узнали много нового об этом районе 👍