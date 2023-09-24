На пешеходной экскурсии по району Хамовники вы прогуляетесь по уютным улочкам и переулкам Москвы вдоль живописных храмов и старинных домов. На маршруте познакомитесь с творениями таких известных русских архитекторов, как

Щусев и Мельников. Увидите, где Мастер встречался со своей возлюбленной Маргаритой в современной экранизации романа Булгакова, а также узнаете, почему советским режиссёрам так нравился этот московский район. И попробуете сами разгадать несколько ребусов от гида!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Улицы и переулки Хамовников, гениальные творцы и советские фильмы

Лев Толстой, Илья Репин, Валентин Серов, Ольга Книппер, Андрей Белый — что объединяет этих и других гениальных людей? Это самый простой вопрос из тех, на которые вы получите ответ во время нашей прогулки. Вы пройдёте по древним улочкам и переулкам Хамовников, узнаете их историю и по крупицам соберёте драгоценности ушедшей старины.

Я познакомлю вас с работами архитекторов Константина Мельникова и Алексея Щусева и расскажу, как один из них строил «Каучук». Вы увидите место, где снимали кадры всенародно любимых советских фильмов «Берегись автомобиля», «Мимино» и «Три тополя на Плющихе». И сами ответите на вопрос — почему Эльдар Рязанов, Георгий Данелия и Татьяна Лиознова выбрали именно эти декорации.

Нескучные загадки

Наша экскурсия — занимательная прогулка по улицам с элементами увлекательного ребуса. Ведь интересно же быть не просто пассивным слушателем, но и принимать активное участие в процессе! Например, угадать, когда было построено здание, или попытаться самостоятельно определить архитектурный стиль. Это возможно!

К концу встречи вам обеспечены новые знания об истории, архитектуре и славных жителях города. А также незабываемые виды и фотографии столицы, естественный румянец, положительные эмоции и приятная усталость.

Организационные детали

Это пешая экскурсия на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.