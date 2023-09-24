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От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса

Рассмотреть старинные постройки в Хамовниках и узнать, как здесь жили Репин и Толстой
На пешеходной экскурсии по району Хамовники вы прогуляетесь по уютным улочкам и переулкам Москвы вдоль живописных храмов и старинных домов. На маршруте познакомитесь с творениями таких известных русских архитекторов, как
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Щусев и Мельников.

Увидите, где Мастер встречался со своей возлюбленной Маргаритой в современной экранизации романа Булгакова, а также узнаете, почему советским режиссёрам так нравился этот московский район. И попробуете сами разгадать несколько ребусов от гида!

5
5 отзывов
От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса

Описание экскурсии

Улицы и переулки Хамовников, гениальные творцы и советские фильмы

Лев Толстой, Илья Репин, Валентин Серов, Ольга Книппер, Андрей Белый — что объединяет этих и других гениальных людей? Это самый простой вопрос из тех, на которые вы получите ответ во время нашей прогулки. Вы пройдёте по древним улочкам и переулкам Хамовников, узнаете их историю и по крупицам соберёте драгоценности ушедшей старины.

Я познакомлю вас с работами архитекторов Константина Мельникова и Алексея Щусева и расскажу, как один из них строил «Каучук». Вы увидите место, где снимали кадры всенародно любимых советских фильмов «Берегись автомобиля», «Мимино» и «Три тополя на Плющихе». И сами ответите на вопрос — почему Эльдар Рязанов, Георгий Данелия и Татьяна Лиознова выбрали именно эти декорации.

Нескучные загадки

Наша экскурсия — занимательная прогулка по улицам с элементами увлекательного ребуса. Ведь интересно же быть не просто пассивным слушателем, но и принимать активное участие в процессе! Например, угадать, когда было построено здание, или попытаться самостоятельно определить архитектурный стиль. Это возможно!

К концу встречи вам обеспечены новые знания об истории, архитектуре и славных жителях города. А также незабываемые виды и фотографии столицы, естественный румянец, положительные эмоции и приятная усталость.

Организационные детали

Это пешая экскурсия на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Девичьем поле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 59 туристов
Я журналист, телерадиоведущая, член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, аккредитованный комиссией Комитета по туризму города Москвы специалист. Мой первый опыт в качестве экскурсовода состоялся 20 лет тому назад на радиостанции «Ретро
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FM»: я была автором и ведущей программы о путешествиях «Саквояж». Тогда я рассказывала всё больше о заморских красотах и только со временем поняла, что всё самое ценное — рядом. Буду рада показать вам родной город!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
Павел
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, маршрут интересный, необычный, проходит по живописным, тихим улочкам, Москва бывает немноголюдной! Очень много информации, содержательно и разнопланово, узнал для себя много нового. Всячески рекомендую экскурсовода!
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, маршрут интересный, необычный, проходит по живописным, тихим улочкам, Москва бывает немноголюдной!
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, маршрут интересный, необычный, проходит по живописным, тихим улочкам, Москва бывает немноголюдной!
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, маршрут интересный, необычный, проходит по живописным, тихим улочкам, Москва бывает немноголюдной!
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Светлана
Интересно, познавательно, насыщенно, но не утомительно; атмосферно, с детальным погружением в былые эпохи старомосковской жизни. Экскурсию украсили и обогатили распечатанные иллюстрации, ребусы, а также включение экскурсоводом Ириной стихотворных строк в повествование. Рекомендую экскурсию и гида Ирину всем желающим лучше узнать и полюбить Москву.
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М
Очень содержательная экскурсия, проходит по всем интересным местам от Девичьего поля до Мухиной горы, узнали много нового об этом районе 👍
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Людмила
Повезло во всех отношениях. И погода и экскурсия! Узнали много интересного о Москве, (район Хамовники) спасибо Ирине.
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Алексей
Отличная экскурсия с прогулкой по району в завершении рабочего дня!
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