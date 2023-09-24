Если вы любите прогулки на свежем воздухе, архитектуру и истории о замечательных людях, то это путешествие по старинному району для вас! Вы пройдёте от Девичьего поля мимо живописных храмов и старинных домов, построенных Мельниковым и Щусевым. Увидите, где снимали советские фильмы и почему режиссёрам так нравился этот район. И попробуете сами разгадать несколько ребусов!

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Описание

Что вас ожидает

Улицы Хамовников, гениальные творцы и советские фильмы

Лев Толстой, Илья Репин, Валентин Серов, Ольга Книппер, Андрей Белый — что объединяет этих и других гениальных людей? Это самый простой вопрос из тех, на которые вы получите ответ во время нашего путешествия. Вы прогуляетесь по древним улочкам и переулкам Хамовников, прикоснётесь к их истории и по крупицам соберёте драгоценности ушедшей старины.

Я познакомлю вас с работами архитекторов Константина Мельникова и Алексея Щусева и расскажу, как один из них строил «Каучук». Покажу, где снимали кадры всенародно любимых советских фильмов «Берегись автомобиля», «Мимино» и «Три тополя на Плющихе». И вы сами ответите на вопрос — почему Эльдар Рязанов, Георгий Данелия и Татьяна Лиознова выбрали именно эти декорации.

Нескучные загадки

Наша экскурсия — занимательная прогулка с элементами увлекательного ребуса. Ведь интересно же быть не просто пассивным слушателем, но и принимать активное участие в процессе! Например, угадать, когда был построен дом, или попытаться самостоятельно определить архитектурный стиль. Это возможно!

К концу прогулки вам обеспечены новые знания об истории, архитектуре и славных жителях Москвы. А также незабываемые виды и фотографии столицы, естественный румянец, положительные эмоции и приятная усталость.

Организационные детали

Это пешая экскурсия на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.