От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса

Рассмотреть старинные постройки в Хамовниках и узнать, как здесь жили Репин и Толстой

5
4 отзыва
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Если вы любите прогулки на свежем воздухе, архитектуру и истории о замечательных людях, то это путешествие по старинному району для вас! Вы пройдёте от Девичьего поля мимо живописных храмов и старинных домов, построенных Мельниковым и Щусевым. Увидите, где снимали советские фильмы и почему режиссёрам так нравился этот район. И попробуете сами разгадать несколько ребусов!
От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Улицы Хамовников, гениальные творцы и советские фильмы

Лев Толстой, Илья Репин, Валентин Серов, Ольга Книппер, Андрей Белый — что объединяет этих и других гениальных людей? Это самый простой вопрос из тех, на которые вы получите ответ во время нашего путешествия. Вы прогуляетесь по древним улочкам и переулкам Хамовников, прикоснётесь к их истории и по крупицам соберёте драгоценности ушедшей старины.

Я познакомлю вас с работами архитекторов Константина Мельникова и Алексея Щусева и расскажу, как один из них строил «Каучук». Покажу, где снимали кадры всенародно любимых советских фильмов «Берегись автомобиля», «Мимино» и «Три тополя на Плющихе». И вы сами ответите на вопрос — почему Эльдар Рязанов, Георгий Данелия и Татьяна Лиознова выбрали именно эти декорации.

Нескучные загадки

Наша экскурсия — занимательная прогулка с элементами увлекательного ребуса. Ведь интересно же быть не просто пассивным слушателем, но и принимать активное участие в процессе! Например, угадать, когда был построен дом, или попытаться самостоятельно определить архитектурный стиль. Это возможно!

К концу прогулки вам обеспечены новые знания об истории, архитектуре и славных жителях Москвы. А также незабываемые виды и фотографии столицы, естественный румянец, положительные эмоции и приятная усталость.

Организационные детали

Это пешая экскурсия на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.

в субботу в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Девичьем поле
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
Светлана
24 сен 2023
Интересно, познавательно, насыщенно, но не утомительно; атмосферно, с детальным погружением в былые эпохи старомосковской жизни. Экскурсию украсили и обогатили распечатанные иллюстрации, ребусы, а также включение экскурсоводом Ириной стихотворных строк в повествование. Рекомендую экскурсию и гида Ирину всем желающим лучше узнать и полюбить Москву.
Павел
24 сен 2023
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, маршрут интересный, необычный, проходит по живописным, тихим улочкам, Москва бывает немноголюдной! Очень много информации, содержательно и разнопланово, узнал для себя много нового. Всячески рекомендую экскурсовода!
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, маршрут интересный, необычный, проходит по живописным, тихим улочкам, Москва бывает немноголюдной!Добрый день! Экскурсия очень понравилась, маршрут интересный, необычный, проходит по живописным, тихим улочкам, Москва бывает немноголюдной!Добрый день! Экскурсия очень понравилась, маршрут интересный, необычный, проходит по живописным, тихим улочкам, Москва бывает немноголюдной!
Людмила
24 сен 2023
Повезло во всех отношениях. И погода и экскурсия! Узнали много интересного о Москве, (район Хамовники) спасибо Ирине.
М
23 сен 2023
Очень содержательная экскурсия, проходит по всем интересным местам от Девичьего поля до Мухиной горы, узнали много нового об этом районе 👍

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