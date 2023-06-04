Групповая прогулка по местам с древней историей, живописной природой и панорамными видами на столицу
Воробьёвы горы — один из семи холмов Москвы, от которых строилась столица. Отсюда отлично видны знаменитые высотки, храмы и памятники новейшей архитектуры. Рядом находится уникальный спортивно-туристический комплекс.
А чем ещё они знамениты? Узнаете на экскурсии! Я покажу главные достопримечательности и поделюсь самыми интересными историями и легендами этих мест.
А чем ещё они знамениты? Узнаете на экскурсии! Я покажу главные достопримечательности и поделюсь самыми интересными историями и легендами этих мест.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Антон Павлович Чехов говорил о Воробьёвых горах: «Кто хочет познать Россию, должен отсюда посмотреть на Москву». Взгляните вокруг: перед вами откроется роскошный вид на главную реку российской столицы. Рядом — густой лес, слышен шум воды и шёпот ветра. И тут же — монументальные здания, современные сооружения и древние храмы. Я раскрою для вас все грани главной «московской высоты», её силу, грацию и величие.
- Начнём прогулку у Фундаментальной библиотеки МГУ, где можно найти экземпляры всех печатных изданий страны. Я расскажу, с чего началась история одного из старейших вузов России и как жили студенты в разные времена.
- Рассмотрим Главное здание МГУ и исследуем его архитектуру. Вы услышите легенды о золотом Сталине и холодильных установках в подвале, о метро и подземном городе. Разберёмся, почему университет называют «русским Хогвартсом». Найдём самые большие часы в Москве и вспомним любимые фильмы, которые здесь снимали.
- Парк «Воробьёвы горы» — идеальное место для лесной прогулки. Здесь я расскажу о дачных развлечениях начала 20-го века — народных гуляниях, ледяных горах и ресторане Крынкина. А также о современных спортивных и природных объектах.
- Финальная точка маршрута — смотровая площадка. Вы полюбуетесь панорамными видами Москвы. Узнаете, как появилась эта локация и почему местные пейзажи вдохновляли художников, писателей и поэтов.
- После экскурсии у вас будет возможность посетить Ботанический сад или Музей иллюзий, спуститься на фуникулёре над Москвой-рекой к Лужникам.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.
в субботу и воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Университет»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 77 туристов
Добрый день! Меня зовут Диана. По образованию я учитель истории и краеведения, провожу экскурсии по Петербургу и Москве, разрабатываю авторские маршруты. Большой город — это целая планета, на которой всегда можно найти что-то новое, интересное и необычное. Наиболее интересен для меня период конца 19-го — начала 20-го вв., эпоха модерна, Серебряный век. С радостью поделюсь с вами своими открытиями!Задать вопрос
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