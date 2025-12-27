Воробьёвы горы — один из семи холмов Москвы, от которых строилась столица. Отсюда отлично видны знаменитые высотки, храмы и памятники новейшей архитектуры. Рядом находится уникальный спортивно-туристический комплекс.
А чем ещё они знамениты? Узнаете на экскурсии! Я покажу главные достопримечательности и поделюсь самыми интересными историями и легендами этих мест.
А чем ещё они знамениты? Узнаете на экскурсии! Я покажу главные достопримечательности и поделюсь самыми интересными историями и легендами этих мест.
Описание экскурсии
Антон Павлович Чехов говорил о Воробьёвых горах: «Кто хочет познать Россию, должен отсюда посмотреть на Москву». Взгляните вокруг: перед вами откроется роскошный вид на главную реку российской столицы. Рядом — густой лес, слышен шум воды и шёпот ветра. И тут же — монументальные здания, современные сооружения и древние храмы. Я раскрою для вас все грани главной «московской высоты», её силу, грацию и величие.
- Начнём прогулку у Фундаментальной библиотеки МГУ, где можно найти экземпляры всех печатных изданий страны. Я расскажу, с чего началась история одного из старейших вузов России и как жили студенты в разные времена.
- Рассмотрим Главное здание МГУ и исследуем его архитектуру. Вы услышите легенды о золотом Сталине и холодильных установках в подвале, о метро и подземном городе. Разберёмся, почему университет называют «русским Хогвартсом». Найдём самые большие часы в Москве и вспомним любимые фильмы, которые здесь снимали.
- Парк «Воробьёвы горы» — идеальное место для лесной прогулки. Здесь я расскажу о дачных развлечениях начала 20-го века — народных гуляниях, ледяных горах и ресторане Крынкина. А также о современных спортивных и природных объектах.
- Финальная точка маршрута — смотровая площадка. Вы полюбуетесь панорамными видами Москвы. Узнаете, как появилась эта локация и почему местные пейзажи вдохновляли художников, писателей и поэтов.
- После экскурсии у вас будет возможность посетить Ботанический сад или Музей иллюзий, спуститься на фуникулёре над Москвой-рекой к Лужникам.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.
в понедельник в 11:00, во вторник в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1240 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Университет»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, во вторник в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 310 туристов
Добрый день! Меня зовут Диана. По образованию я учитель истории и краеведения, провожу экскурсии по Петербургу и Москве, разрабатываю авторские маршруты. Большой город — это целая планета, на которой всегда можно найти что-то новое, интересное и необычное. Наиболее интересен для меня период конца 19 — начала 20 веков, эпоха модерна, Серебряный век. С радостью поделюсь с вами своими открытиями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия «Ах, горы, Воробьёвы горы» с гидом Дианой оставила очень приятное впечатление. Несмотря на то, что я была единственным слушателем, программа прошла полноценно: маршрут, темп и объём информации были выстроены
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Сегодня была на этой экскурсии. При том что я была одна, спасибо экскурсоводу, она ничего не отменила и работала со мной одной. Было интересно. Мне понравилось, что у экскурсовода много исторических фотографий тех локации, где мы проходили и она показывала мне и поясняла, что и когда-то тут было раньше. Было и интересно и полезно. Экскурсию и экскурсовода рекомендую
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Е
Добрый вечер, все замечательно, Диане большое спасибо за внимание и компетентность 👍
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Очень приятная девушка! Экскурсия получилась индивидуальной, с погодой очень повезло. Спасибо Диане - хорошо продуманный рассказ, много интересных фактов, даже с фотодополнениями, можно задавать интересующие вопросы. Время пролетело незаметно. Вид со смотровой потрясающий конечно. Само здание МГУ отдельное чудо. После экскурсии можно прокатиться на фуникулёре или на тарзанке))) Можно погулять по набережной с осенними пейзажами! Спасибо за этот день)))
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Прекрасная прогулка! Очень интересная экскурсия! Посмотрели шикарные виды. Поговорили об истории Воробьёвых гор разных периодов. Узнали много небанальных фактов, которые раньше не слышали, хотя историей интересуемся. Смотрели старинные фото и проекты МГУ. В общем, время провели продуктивно! Спасибо!!!
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Давно хотела побродить у МГУ, с Дианой еще и много интересных фактов узнала про университет. Интересно, содержательно, мне все очень понравилось.
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Входит в следующие категории Москвы
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