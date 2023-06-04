Воробьёвы горы — один из семи холмов Москвы, от которых строилась столица. Отсюда отлично видны знаменитые высотки, храмы и памятники новейшей архитектуры. Рядом находится уникальный спортивно-туристический комплекс. А чем ещё они знамениты? Узнаете на экскурсии! Я покажу главные достопримечательности и поделюсь самыми интересными историями и легендами этих мест.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Антон Павлович Чехов говорил о Воробьёвых горах: «Кто хочет познать Россию, должен отсюда посмотреть на Москву». Взгляните вокруг: перед вами откроется роскошный вид на главную реку российской столицы. Рядом — густой лес, слышен шум воды и шёпот ветра. И тут же — монументальные здания, современные сооружения и древние храмы. Я раскрою для вас все грани главной «московской высоты», её силу, грацию и величие.

Начнём прогулку у Фундаментальной библиотеки МГУ , где можно найти экземпляры всех печатных изданий страны. Я расскажу, с чего началась история одного из старейших вузов России и как жили студенты в разные времена.

, где можно найти экземпляры всех печатных изданий страны. Я расскажу, с чего началась история одного из старейших вузов России и как жили студенты в разные времена. Рассмотрим Главное здание МГУ и исследуем его архитектуру. Вы услышите легенды о золотом Сталине и холодильных установках в подвале, о метро и подземном городе. Разберёмся, почему университет называют «русским Хогвартсом». Найдём самые большие часы в Москве и вспомним любимые фильмы, которые здесь снимали.

и исследуем его архитектуру. Вы услышите легенды о золотом Сталине и холодильных установках в подвале, о метро и подземном городе. Разберёмся, почему университет называют «русским Хогвартсом». Найдём самые большие часы в Москве и вспомним любимые фильмы, которые здесь снимали. Парк «Воробьёвы горы» — идеальное место для лесной прогулки. Здесь я расскажу о дачных развлечениях начала 20-го века — народных гуляниях, ледяных горах и ресторане Крынкина. А также о современных спортивных и природных объектах.

— идеальное место для лесной прогулки. Здесь я расскажу о дачных развлечениях начала 20-го века — народных гуляниях, ледяных горах и ресторане Крынкина. А также о современных спортивных и природных объектах. Финальная точка маршрута — смотровая площадка . Вы полюбуетесь панорамными видами Москвы. Узнаете, как появилась эта локация и почему местные пейзажи вдохновляли художников, писателей и поэтов.

. Вы полюбуетесь панорамными видами Москвы. Узнаете, как появилась эта локация и почему местные пейзажи вдохновляли художников, писателей и поэтов. После экскурсии у вас будет возможность посетить Ботанический сад или Музей иллюзий, спуститься на фуникулёре над Москвой-рекой к Лужникам.

Организационные детали

Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.