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Е Елена читать дальше уменьшить грамотно. Диана продемонстрировала глубокие знания истории места, умело сочетая факты с увлекательными деталями. Особенно запомнились рассказы о МГУ и панорамные виды со смотровой площадки. Рекомендую Диану как профессионала, способного сделать индивидуальную экскурсию насыщенной и живой. Экскурсия «Ах, горы, Воробьёвы горы» с гидом Дианой оставила очень приятное впечатление. Несмотря на то, что я была единственным слушателем, программа прошла полноценно: маршрут, темп и объём информации были выстроены Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Мария Сегодня была на этой экскурсии. При том что я была одна, спасибо экскурсоводу, она ничего не отменила и работала со мной одной. Было интересно. Мне понравилось, что у экскурсовода много исторических фотографий тех локации, где мы проходили и она показывала мне и поясняла, что и когда-то тут было раньше. Было и интересно и полезно. Экскурсию и экскурсовода рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Добрый вечер, все замечательно, Диане большое спасибо за внимание и компетентность 👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Екатерина Очень приятная девушка! Экскурсия получилась индивидуальной, с погодой очень повезло. Спасибо Диане - хорошо продуманный рассказ, много интересных фактов, даже с фотодополнениями, можно задавать интересующие вопросы. Время пролетело незаметно. Вид со смотровой потрясающий конечно. Само здание МГУ отдельное чудо. После экскурсии можно прокатиться на фуникулёре или на тарзанке))) Можно погулять по набережной с осенними пейзажами! Спасибо за этот день))) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна Прекрасная прогулка! Очень интересная экскурсия! Посмотрели шикарные виды. Поговорили об истории Воробьёвых гор разных периодов. Узнали много небанальных фактов, которые раньше не слышали, хотя историей интересуемся. Смотрели старинные фото и проекты МГУ. В общем, время провели продуктивно! Спасибо!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет