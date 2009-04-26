Метро для москвича - дом родной, своя лестничная площадка, привычная улица… Но иногда в ночную пору, возвращаясь из театра или проводов на вокзал родственников, посмотришь, спускаясь по опустевшей лестнице, на метровский зал - Боже какая красота!

Я приглашаю Вас прокатиться по первой линии Московского метрополитена, и познакомиться с историей его создания.

Мы побываем на нескольких станциях Московского метрополитена, поговорим о истории создания метрополитена, о его строителях и героях. Узнаем зачем строить метро, и не лучше ли было строить мосты и развивать трамвай? Как появился эскалатор? Кто строил метро? Какие бывают станции метро? Почему на некоторых страницах нашего метрополитена эскалатор возит только на верх?

На все эти, и многие другие вопросы, вы получите ответы побывав на моих экскурсиях по Московскому метрополитену.