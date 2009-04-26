От Сокольников до Парка на метро

От Сокольников до Парка на метро
От Сокольников до Парка на метро
От Сокольников до Парка на метро
От Сокольников до Парка на метро
От Сокольников до Парка на метро
От Сокольников до Парка на метро
От Сокольников до Парка на метро
От Сокольников до Парка на метро

Что вы увидите 🤩

  • станции метро "Сокольники"
  • "Комсомольская"
  • "Красные ворота"
  • "Охотный ряд"
  • "Кропоткинская"
  • "Парк Культуры"
Метро для москвича - дом родной, своя лестничная площадка, привычная улица… Но иногда в ночную пору, возвращаясь из театра или проводов на вокзал родственников, посмотришь, спускаясь по опустевшей лестнице, на метровский зал - Боже какая красота!
Я приглашаю Вас прокатиться по первой линии Московского метрополитена, и познакомиться с историей его создания.
Мы побываем на нескольких станциях Московского метрополитена, поговорим о истории создания метрополитена, о его строителях и героях. Узнаем зачем строить метро, и не лучше ли было строить мосты и развивать трамвай? Как появился эскалатор? Кто строил метро? Какие бывают станции метро? Почему на некоторых страницах нашего метрополитена эскалатор возит только на верх?
На все эти, и многие другие вопросы, вы получите ответы побывав на моих экскурсиях по Московскому метрополитену.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Стандартное предложение
650 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Проезд на метро. Личные расходы экскурсантов.
Где начинаем и завершаем
Начало: станция метро Сокольники
Завершение: станция метро Парк Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 15:00

Леонид Д.
Леонид Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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