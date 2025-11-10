Усадьба Горки — уникальна.
На протяжении 5 веков её владельцами были итальянский священник Сальваторе, российские дворяне и купцы. Но знаменитыми Горки стали благодаря Зинаиде Морозовой и Владимиру Ленину. Первая — превратила
Ближайшие даты:7
дек
Время начала: 09:15
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вы посетите:
- Большой дом: Ранее принадлежавший З. Г. Морозовой-Рейнбот и оснащенный всеми передовыми удобствами начала XX века. Внутри — роскошные интерьеры, зимний сад в стиле ампир, столовая и «домашний кинотеатр» Ленина.
- Северный флигель: Гостевой дом, где Ленин и Крупская жили с 1918 по 1922 год. На первом этаже - история усадьбы, на втором — личные вещи Ленина и обстановка его комнат.
- «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле»: Перевезенная дача Бахрушиных, где представлены экспозиции о Ленине как государственном деятеле и члене семьи. Вы увидите зал заседаний Совнаркома, кабинет Ленина с библиотекой более чем в 10 тысяч книг, а также личные вещи семьи Ульяновых.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей-усадьба «Горки Ленинские»
- Большой дом
- Северный флигель
- Дача семейства Бахрушиных
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Спортивная на улице у выхода №1 из метро (к СК «Лужники»)
Завершение: 16:30 - Ориентировочное время прибытия в Москву
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
