Парадокс истории: а Горки чьи? «: музей-усадьба» Горки Ленинские

Усадьба Горки — уникальна.

На протяжении 5 веков её владельцами были итальянский священник Сальваторе, российские дворяне и купцы. Но знаменитыми Горки стали благодаря Зинаиде Морозовой и Владимиру Ленину. Первая — превратила
их в богатую усадьбу, оборудованную по последнему слову техники начала ХХ века. Второй — провёл здесь последние годы жизни и умер, сохранив тем самым усадьбу до наших дней. Две личности, две жизни и одна усадьба.

Ближайшие даты:
7
дек
Время начала: 09:15

Описание экскурсии

В ходе экскурсии вы посетите:

  • Большой дом: Ранее принадлежавший З. Г. Морозовой-Рейнбот и оснащенный всеми передовыми удобствами начала XX века. Внутри — роскошные интерьеры, зимний сад в стиле ампир, столовая и «домашний кинотеатр» Ленина.
  • Северный флигель: Гостевой дом, где Ленин и Крупская жили с 1918 по 1922 год. На первом этаже - история усадьбы, на втором — личные вещи Ленина и обстановка его комнат.
  • «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле»: Перевезенная дача Бахрушиных, где представлены экспозиции о Ленине как государственном деятеле и члене семьи. Вы увидите зал заседаний Совнаркома, кабинет Ленина с библиотекой более чем в 10 тысяч книг, а также личные вещи семьи Ульяновых.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей-усадьба «Горки Ленинские»
  • Большой дом
  • Северный флигель
  • Дача семейства Бахрушиных
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Спортивная на улице у выхода №1 из метро (к СК «Лужники»)
Завершение: 16:30 - Ориентировочное время прибытия в Москву
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

