Давайте вернёмся в эпоху, когда из руин СССР появилась новая страна — дикая, свободная, опасная. Мы пройдём путь 90-х — от Ельцина до Немцова.
Обсудим, как первые олигархи строили империи на обломках плановой экономики, банкиры и бандиты делили власть, а телевидение становилось главным оружием.
Описание экскурсии
Вас ждёт прогулка по настоящему денежному району Москвы — тому самому, где пахнет не только шоколадом с фабрики «Рот Фронт», но и кровью, долларом, надеждой и страхом.
Вы увидите
- Здание «Банка России» на Житной, где в хаосе 1991 года создавался Центробанк новой страны
- Офис Черномырдина — премьера, который «хотел как лучше», а получил «как всегда», но всё же удержал страну от краха
- Особняк купца Осипова — символ преемственности: от дореволюционных миллионов — к олигархам 90-х
- Школу, где учился Юрий Лужков — мэр, строивший Москву в эпоху понятий и кепок
- Дом на Новокузнецкой, где работал Борис Березовский — серый кардинал эпохи
- Дом, где убили Влада Листьева — ведущего, который осмелился отобрать у олигархов монополию на рекламу
- Здание Прокуратуры — где до сих пор хранятся дела о «дарах смерти»: малиновых пиджаках, борсетках и «Мерседесах», за которые платили жизнью
- Церкви, которые не закрывались даже в советское время: в 90-е люди искали здесь не только веру, но и опору
- Бывший магазин «Берёзка», где за валюту продавали всё: от джинсов до «Жигулей», а рядом кружили ломщики чеков и валютчики
- Ресторан на Пятницкой, который в 90-е был не местом для обеда, а штаб-квартирой «Лазанской ОПГ»
- Дом, где жил Борис Немцов — человек, который выбрал свободу вместо страха
А ещё:
- вы узнаете, как деньги рождались из хаоса — от ваучеров и «условных единиц» до долларов в борсетках малиновых пиджаков
- услышите стих Бориса Рыжего: «Внезапный ветр огромную страну сдул с карты, словно скатерть — на пол»
- вспомните, как молодёжь танцевала «Ламбаду» и верила в «мир, дружбу, жвачку» — даже когда вокруг рушилось всё
- почувствуете дух эпохи и поймёте главное: «Даже в самые тёмные времена выбор есть у каждого»
Организационные детали
- Экскурсия проходит с радиогидами
- Рекомендуемый возраст 16+
- Экскурсию проводит бывший сотрудник надзорного подразделения «Банка России»
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Калужской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 335 туристов
В 2024 году я стала победителем конкурса «Покажи Москву» с авторской экскурсией по финансовому миру. Благодаря 11-летнему опыту работы в «Банке России», я не только глубоко изучила банковскую систему, но
