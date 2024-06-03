читать дальше непривычную Москву. Валентина завела нас в такие дворики Хитровки, куда мы никогда не попали бы самостоятельно. У Валентины были с собой иллюстрации, которые дополняли рассказ и помогали визуализировать услышанное. Спасибо большое!!

На экскурсии были с подругой, нам всё очень понравилось, время экскурсии пролетело незаметно. Узнали много интересных историй, увидели совсем другую,