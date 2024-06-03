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Групповая
2.5 часа
Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве
Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
9 июня в 12:30
16 июня в 12:30
750₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
9 июня в 12:00
10 июня в 09:00
76006 460₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва пикантная: увлекательное путешествие по злачной истории
Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас
Начало: У метро Трубная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
9 июня в 12:30
10 июня в 12:30
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Секреты Хитровки: от прошлого до наших дней
Исследовать извилистые улочки и дворы уютной старой Москвы на групповой экскурсии
Начало: В районе метро Китай-город
26 июля в 18:30
2 авг в 18:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах
Увидеть изнанку столицы и побывать в местах, куда боялся зайти любой воспитанный человек
Начало: У метро «Китай-город»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)
Исследовать улицы и проходные дворы, некогда гремевшие на всю столицу
Начало: Возле станции метро «Сухаревская»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ивановская горка: былое величие и тень прошлого
Исследовать архитектурный заповедник на одном из семи холмов Москвы и вспомнить интересные истории
Начало: В районе метро «Китай-город»
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Открыть малозаметные уголки города, где сохранилась старинная архитектура и история о быте москвичей
Начало: В районе метро Китай-город
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Раскрыть истории и секреты харАктерного московского района
Начало: в районе метро Китай-город
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
Экскурсия 18+ по следам самых громких скандалов, кутежей и дерзких проказ Москвы 18-20 веков
Начало: На Тверском бульваре
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
7 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Хитровка: криминальная аристократия Москвы. По следам Эраста Фандорина
Оживить страницы романа и через литературный источник узнать о районе с темным прошлым
Начало: М. Китай-город
9 июня в 15:00
12 июня в 09:00
6 650₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Деньги, сейфы и отмычки: «прикладная» экскурсия в банковское хранилище
Как банки контролировали экономику, как хранились сбережения и к каким хитростям прибегали воры
Начало: На Большой Дмитровке, 22
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1 999₽ за человека
Квест
1.5 часа
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
Открыть тайны Хитровки, пройти испытания для сыщиков и услышать истории преступной Москвы
Начало: В районе метро Китай-Город
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ивановская горка: темная сторона Москвы
Исследовать переулки некогда криминального района и понять, чем жили его обитатели
Начало: Выход из метро Новокузнецкая
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Злачная Хитровка: бизнес на ночлежках и роскошь по соседству
Исследовать скандальный район и выяснить, что скрывали стены его домов
Начало: У памятника Кириллу и Мефодию на Славянской Площад...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Два лика Москвы: трактир "Ад" и ресторан "Эрмитаж"
Узнать, какие секреты хранят здания и улицы исторического района столицы
Начало: у станции метро «Трубная»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Константин сразу нашел общий язык с нашей веселой компанией! Съемка проходила в интересных местах, самое главное, кадры делались легко и непринужденно! Уже получили фотографии на память! Спасибо!
- ЕЕлена3 июня 2024Благодарю за грамотную речь, широкий кругозор, интересный рассказ и терпение! Обсуждаем услышанное уже второй день.
- ООльга3 июня 2024Прекрасный экскурсовод. Полноценная интересная экскурсия по району. Получили только положительные эмоции!
- ММария2 июня 2024Классная, веселая, интересная прогулка с приятным гидом-фотографом. Много интересной информации и тайный тропинок в любимой Москве. Обязательно Вернемся еще.
- ЮЮлия30 мая 2024Гид Константин понравился, рассказывает интересно, с юмором. Я таким образом отметила свой день рождения, прогулка в компании подруг, еще и фоточки будут, здорово же.
- ООльга28 мая 2024Спасибо большое Надежде, за очень интересную экскурсию, рекомендую очень и гостям столицы, и жителям. Много интересного из истории.
- ТТатьяна27 мая 2024Экскурсия по Ивановской горке оказалась захватывающим путешествием в историю и культуру этого удивительного места. Надежда проявила страсть к рассказу о
- ВВера25 мая 2024Приезжала в Москву на один день в командировку, очень хотела успеть посмотреть хоть небольшой кусочек и выбрала экскурсию по Ивановской
- ААлександра21 мая 2024Отличная экскурсия и замечательный экскурсовод! Ходили вдвоем с мужем) Сергей очень погружен в материал, но при этом преподносит его без занудства, ощущение, что ты постоянно вовлечен в процесс! Это действительно экскурсия, которую хочется слушать! Обязательно порекомендуем друзьям)
- ООльга20 мая 2024На экскурсии были с подругой, нам всё очень понравилось, время экскурсии пролетело незаметно. Узнали много интересных историй, увидели совсем другую,
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Криминальные»
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