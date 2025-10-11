Пронеситесь сквозь время на мотоцикле: от монументального ВДНХ к сияющему Храму Христа Спасителя.
Узнайте, как менялась Москва, и почувствуйте её ритм в этом динамичном путешествии! Это уникальная мотоэкскурсия, где всего за час вы совершите захватывающее путешествие по главным символам столицы, ощутив, как менялся ее облик на протяжении десятилетий.
Узнайте, как менялась Москва, и почувствуйте её ритм в этом динамичном путешествии! Это уникальная мотоэкскурсия, где всего за час вы совершите захватывающее путешествие по главным символам столицы, ощутив, как менялся ее облик на протяжении десятилетий.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Вас ждут:
Старт у ВДНХ — грандиозные павильоны советской эпохи и малоизвестные факты о главной выставке страны • Проезд мимо Останкинской телебашни с рассказом о технологических прорывах СССР • Панорамный вид на Дом Правительства РФ (Белый дом) — узнаете о его архитектурных особенностях и исторической роли • Завораживающие виды Парка Зарядье и «Парящего моста» — современного символа Москвы • Финальный аккорд — Храм Христа Спасителя, где вас ждёт рассказ о его непростой судьбе и возрождении Вы узнаете:.
Старт у ВДНХ — грандиозные павильоны советской эпохи и малоизвестные факты о главной выставке страны • Проезд мимо Останкинской телебашни с рассказом о технологических прорывах СССР • Панорамный вид на Дом Правительства РФ (Белый дом) — узнаете о его архитектурных особенностях и исторической роли • Завораживающие виды Парка Зарядье и «Парящего моста» — современного символа Москвы • Финальный аккорд — Храм Христа Спасителя, где вас ждёт рассказ о его непростой судьбе и возрождении Вы узнаете:.
• Старт у ВДНХ — грандиозные павильоны советской эпохи и малоизвестные факты о главной выставке страны • Проезд мимо Останкинской телебашни с рассказом о технологических прорывах СССР • Панорамный вид на Дом Правительства РФ (Белый дом) — узнаете о его архитектурных особенностях и исторической роли • Завораживающие виды Парка Зарядье и «Парящего моста» — современного символа Москвы • Финальный аккорд — Храм Христа Спасителя, где вас ждёт рассказ о его непростой судьбе и возрождении Вы узнаете:
- Как создавались главные архитектурные доминанты столицы.
- Какие секреты хранят знаковые места Москвы.
- Как менялся облик города от сталинского ампира к современным небоскрёбам.
• Истории людей, создававших новый образ столицы. Важная информация:
- Мы предоставляем шлемы, перчатки и дождевики в случае непогоды. Каждый из водителей возит с собой в багажнике комплекты теплой одежды (куртки, перчатки, шлемы, штаны). Если вы придете в легкой одежде, водитель полностью подготовит вас к поездке.
- Мы рекомендуем отказаться от платьев и юбок (не всегда комфортно на кожаном сидении летом в юбке). Желательно быть в джинсах — обо всем остальном позаботятся наши водители.
- По закону дети с 12 лет могут участвовать в поездке на пассажирском сидении. Участие в экскурсии для детей 12+ возможно с письменного разрешения родителей.
- Водительское удостоверение не требуется, так как туристы во время мото-прогулки находятся исключительно на пассажирском сидении.
- На всех локациях делаем остановки.
- Вес пассажира — до 130 кг. Не рекомендуем программу людям с болезнями сердца, позвоночника, а также беременным женщинам.
- С вами поедет опытный гид-водитель со стажем вождения от 8 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сталинские высотки:
- Жилой дом на Кудринской площади (одна из «Семи сестёр»)
- Вид на МИД и гостиницу «Украина» по пути
- Советский модернизм:
- Проезд мимо Дома Правительства РФ (Белый дом)
- Здание СЭВ (ныне «Белый дом №2») на Новом Арбате
- Исторический центр:
- Театральная площадь с видом на Большой театр
- Лубянская площадь (здание ФСБ)
- Новая Москва:
- Парк "Зарядье" и "Парящий мост"
- Панорамы с Москворецкой набережной
- Духовная Москва:
- Храм Христа Спасителя (финальная точка)
- Вид на Кремль с Патриаршего моста
Что включено
- Мотоцикл
- Защитная экипировка - шлемы, куртки, перчатки
- Теплая одежда (куртки, перчатки, штаны - у гидов с собой)
- Гид-пилот в поездке
- Экскурсионное сопровождение
- Дождевики (в случае непогоды)
- Гарнитуры со связью
Место начала и завершения?
Проспект Мира, 121А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Мы предоставляем шлемы, перчатки и дождевики в случае непогоды. Каждый из водителей возит с собой в багажнике комплекты теплой одежды (куртки, перчатки, шлемы, штаны). Если вы придете в легкой одежде, водитель полностью подготовит вас к поездке
- Мы рекомендуем отказаться от платьев и юбок (не всегда комфортно на кожаном сидении летом в юбке). Желательно быть в джинсах - обо всем остальном позаботятся наши водители
- По закону дети с 12 лет могут участвовать в поездке на пассажирском сидении. Участие в экскурсии для детей 12+ возможно с письменного разрешения родителей
- Водительское удостоверение не требуется, так как туристы во время мото-прогулки находятся исключительно на пассажирском сидении
- На всех локациях делаем остановки
- Вес пассажира - до 130 кг. Не рекомендуем программу людям с болезнями сердца, позвоночника, а также беременным женщинам
- С вами поедет опытный гид-водитель со стажем вождения от 8 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
11 окт 2025
Экскурсия, от которой остаются незабываемые эмоции. Комфортный мотоцикл, на котором чувствуешь себя спокойно и в безопасности. Можно увидеть Москву в обозрении 360 градусов. Очень рекомендую. Отдельное спасибо Егору за его отношению к своему делу и к клиентам
О
Ольга
24 сен 2025
Ребята, спасибо Вам огромное за непередаваемые впечатления! Нам с дочкой очень понравилось! Здорово придумали проводить вот так экскурсии. Было совсем не страшно, хотя я и адреналин не друзья. Вы настоящие
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мясницкая и переулки: прогулка по четырём эпохам Москвы
Пройти по самой московской улице, знакомясь с архитектурными стилями и историей страны
Начало: У станции метро «Лубянка»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка
Отправьтесь в путешествие по Москве, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя Кремль и Болотный остров с необычного ракурса
Начало: Метро Кропоткинская
29 ноя в 11:00
3 дек в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.