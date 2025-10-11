Вас ждут:

Старт у ВДНХ — грандиозные павильоны советской эпохи и малоизвестные факты о главной выставке страны • Проезд мимо Останкинской телебашни с рассказом о технологических прорывах СССР • Панорамный вид на Дом Правительства РФ (Белый дом) — узнаете о его архитектурных особенностях и исторической роли • Завораживающие виды Парка Зарядье и «Парящего моста» — современного символа Москвы • Финальный аккорд — Храм Христа Спасителя, где вас ждёт рассказ о его непростой судьбе и возрождении Вы узнаете:.

Как создавались главные архитектурные доминанты столицы.

Какие секреты хранят знаковые места Москвы.

Как менялся облик города от сталинского ампира к современным небоскрёбам.

• Истории людей, создававших новый образ столицы. Важная информация: