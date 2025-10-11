Мои заказы

От советской эпохи до современности - мотопутешествие по Москве

Пронеситесь сквозь время на мотоцикле: от монументального ВДНХ к сияющему Храму Христа Спасителя.

Узнайте, как менялась Москва, и почувствуйте её ритм в этом динамичном путешествии! Это уникальная мотоэкскурсия, где всего за час вы совершите захватывающее путешествие по главным символам столицы, ощутив, как менялся ее облик на протяжении десятилетий.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Вас ждут:

• Старт у ВДНХ — грандиозные павильоны советской эпохи и малоизвестные факты о главной выставке страны • Проезд мимо Останкинской телебашни с рассказом о технологических прорывах СССР • Панорамный вид на Дом Правительства РФ (Белый дом) — узнаете о его архитектурных особенностях и исторической роли • Завораживающие виды Парка Зарядье и «Парящего моста» — современного символа Москвы • Финальный аккорд — Храм Христа Спасителя, где вас ждёт рассказ о его непростой судьбе и возрождении Вы узнаете:
  • Как создавались главные архитектурные доминанты столицы.
  • Какие секреты хранят знаковые места Москвы.
  • Как менялся облик города от сталинского ампира к современным небоскрёбам.

• Истории людей, создававших новый образ столицы.

  • Мы предоставляем шлемы, перчатки и дождевики в случае непогоды. ⁠Каждый из водителей возит с собой в багажнике комплекты теплой одежды (куртки, перчатки, шлемы, штаны). Если вы придете в легкой одежде, водитель полностью подготовит вас к поездке.
  • Мы рекомендуем отказаться от платьев и юбок (не всегда комфортно на кожаном сидении летом в юбке). Желательно быть в джинсах — обо всем остальном позаботятся наши водители.
  • По закону дети с 12 лет могут участвовать в поездке на пассажирском сидении. Участие в экскурсии для детей 12+ возможно с письменного разрешения родителей.
  • Водительское удостоверение не требуется, так как туристы во время мото-прогулки находятся исключительно на пассажирском сидении.
  • На всех локациях делаем остановки.
  • Вес пассажира — до 130 кг. Не рекомендуем программу людям с болезнями сердца, позвоночника, а также беременным женщинам.
  • С вами поедет опытный гид-водитель со стажем вождения от 8 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сталинские высотки:
  • Жилой дом на Кудринской площади (одна из «Семи сестёр»)
  • Вид на МИД и гостиницу «Украина» по пути
  • Советский модернизм:
  • Проезд мимо Дома Правительства РФ (Белый дом)
  • Здание СЭВ (ныне «Белый дом №2») на Новом Арбате
  • Исторический центр:
  • Театральная площадь с видом на Большой театр
  • Лубянская площадь (здание ФСБ)
  • Новая Москва:
  • Парк "Зарядье" и "Парящий мост"
  • Панорамы с Москворецкой набережной
  • Духовная Москва:
  • Храм Христа Спасителя (финальная точка)
  • Вид на Кремль с Патриаршего моста
Что включено
  • Мотоцикл
  • Защитная экипировка - шлемы, куртки, перчатки
  • Теплая одежда (куртки, перчатки, штаны - у гидов с собой)
  • Гид-пилот в поездке
  • Экскурсионное сопровождение
  • Дождевики (в случае непогоды)
  • Гарнитуры со связью
Место начала и завершения?
Проспект Мира, 121А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Мы предоставляем шлемы, перчатки и дождевики в случае непогоды. ⁠Каждый из водителей возит с собой в багажнике комплекты теплой одежды (куртки, перчатки, шлемы, штаны). Если вы придете в легкой одежде, водитель полностью подготовит вас к поездке
  • Мы рекомендуем отказаться от платьев и юбок (не всегда комфортно на кожаном сидении летом в юбке). Желательно быть в джинсах - обо всем остальном позаботятся наши водители
  • По закону дети с 12 лет могут участвовать в поездке на пассажирском сидении. Участие в экскурсии для детей 12+ возможно с письменного разрешения родителей
  • Водительское удостоверение не требуется, так как туристы во время мото-прогулки находятся исключительно на пассажирском сидении
  • На всех локациях делаем остановки
  • Вес пассажира - до 130 кг. Не рекомендуем программу людям с болезнями сердца, позвоночника, а также беременным женщинам
  • С вами поедет опытный гид-водитель со стажем вождения от 8 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
А
Анастасия
11 окт 2025
Экскурсия, от которой остаются незабываемые эмоции. Комфортный мотоцикл, на котором чувствуешь себя спокойно и в безопасности. Можно увидеть Москву в обозрении 360 градусов. Очень рекомендую. Отдельное спасибо Егору за его отношению к своему делу и к клиентам
О
Ольга
24 сен 2025
Ребята, спасибо Вам огромное за непередаваемые впечатления! Нам с дочкой очень понравилось! Здорово придумали проводить вот так экскурсии. Было совсем не страшно, хотя я и адреналин не друзья. Вы настоящие
читать дальше

профессионалы своего дела! Это сразу чувствуется! Чувствуется опыт вождения! Мне было уверенно и комфортно. Как за каменной стеной) Очень вежливые парни. Помогут одеть правильно шлем. Забраться на мотоцикл. С непривычки это кажется нереальным. Спасибо что при езде спрашивали, всё ли хорошо. Спасибо за красивый маршрут и интересные факты о Москве! Очень очень приятно! Хорошие удобные мотоциклы!!! Спасибо, что зарядили мне во время поездки телефон. Буду рассказывать о вам всем когда вернусь домой в Калининград. Работаю мастером маникюра. Всем своим клиенткам расскажу) ❤❤❤

Входит в следующие категории Москвы

