Резиденция Патриархов

Одни купола Храма Игоря Черниговского, сделанные по образу и подобию Храма Василия блаженного, приковывают внимание абсолютно всех: невероятно яркие, созданные с помощью современных ноу-хау отечественных мастеров.

Во время экскурсии вы узнаете, что здесь делали Долгоруковы и Шереметьевы, как с этим местом связан Иван грозный, почему это место ещё называли подмосковным Кремлём и когда оно стало официальной резиденцией Патриархов.

Вы увидите, как из тысяч фарфоровых «Чешуек» сложились ослепляющие красотой купола диаметром достигающие 10 метром и узнаете, почему производитель дал на них пожизненную гарантию. Сравните и найдете отличия между новыми технологиями и работами более ранних мастеров. Для этого не нужно быть архитектором.

Здесь не будет скучной теоретической информации. Только лишь интересные факты в увлекательном рассказе!

По Вашему желанию

После экскурсии можно попить чай с пирожками в местной трапезной. Можно сходить на мемориальное Переделкинское кладбище, где похоронены Пастернак (здесь побывал даже Тарантино), Чуковский, Тарковский, Евтушенко… Ну а если останутся силы, то можно прогуляться до того самого городка писателей. В доме творчества всегда есть чем заняться и на что посмотреть.

Если хотите увидеть красоту, закованную в историю — обязательно приходите на экскурсию! До встречи.