Переделкино: резиденция Московских патриархов

Последние 2 года небывалой популярностью как у москвичей

Последние 2 года небывалой популярностью как у москвичей, так и у жителей нашей необъятной страны пользуется городок писателей «Переделкино». Но рядом с легендарными дачами находится не менее легендарное место — летняя резиденция Патриарха.

Вход на саму резиденцию не доступен, зато доступно посещение патриаршего подворья, поражающего своей давней историей и красотой.

И несмотря на то, что практически всё там «новодел», показать и рассказать на подворье есть о чём! Начиная с 17 века!
Переделкино: резиденция Московских патриархов
Переделкино: резиденция Московских патриархов
Переделкино: резиденция Московских патриархов
Переделкино: резиденция Московских патриархов
Переделкино: резиденция Московских патриархов

Что вас ожидает 🤩

  • «Переделкино»
  • Летнюю резиденцию Патриарха
  • Храм Игоря Черниговского
  • Трапезную (по желанию)
  • Переделкинское кладбище (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Резиденция Патриархов

Одни купола Храма Игоря Черниговского, сделанные по образу и подобию Храма Василия блаженного, приковывают внимание абсолютно всех: невероятно яркие, созданные с помощью современных ноу-хау отечественных мастеров.
Во время экскурсии вы узнаете, что здесь делали Долгоруковы и Шереметьевы, как с этим местом связан Иван грозный, почему это место ещё называли подмосковным Кремлём и когда оно стало официальной резиденцией Патриархов.
Вы увидите, как из тысяч фарфоровых «Чешуек» сложились ослепляющие красотой купола диаметром достигающие 10 метром и узнаете, почему производитель дал на них пожизненную гарантию. Сравните и найдете отличия между новыми технологиями и работами более ранних мастеров. Для этого не нужно быть архитектором.
Здесь не будет скучной теоретической информации. Только лишь интересные факты в увлекательном рассказе!

По Вашему желанию

После экскурсии можно попить чай с пирожками в местной трапезной. Можно сходить на мемориальное Переделкинское кладбище, где похоронены Пастернак (здесь побывал даже Тарантино), Чуковский, Тарковский, Евтушенко… Ну а если останутся силы, то можно прогуляться до того самого городка писателей. В доме творчества всегда есть чем заняться и на что посмотреть.
Если хотите увидеть красоту, закованную в историю — обязательно приходите на экскурсию! До встречи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
Завершение: Платформа Переделкино
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Для посещения Храмов необходимо взять платки!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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