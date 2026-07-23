Что такое Патриаршие пруды? Какие они? Стоит ли искать здесь что-то особое, сверхъестественное? Отвечая на эти вопросы, я проведу вас по лабиринту переулков, и вы узнаете историю места через призму жизни творческих людей.
А еще вы проследите развитие московского модерна с точки зрения известного архитектора Федора Осиповича Шехтеля, и я покажу вам место, где изменилась его судьба раз и навсегда.
А еще вы проследите развитие московского модерна с точки зрения известного архитектора Федора Осиповича Шехтеля, и я покажу вам место, где изменилась его судьба раз и навсегда.
Описание экскурсииИстории людей, повлиявших на историю места Мы встретимся на месте, где когда-то был Московский Ермолаевский Храм на Козьем Болоте. Поговорим о его основателе, и вы узнаете, какова его роль в истории Патриарших прудов и в целом нашей страны. Пройдем к дому Федора Шехтеля, где не только разберем элементы готики и зарождающегося стиля модерн, но и познакомимся с биографией архитектора. Посетим еще один его шедевр — типографию А. Левенсона, руководство которой считало, что красивую печатную продукцию невозможно выпускать в некрасивом помещении. Именно здесь увидели свет первые сборники Марины Цветаевой. Мы дойдем до места, где она жила и поговорим о ее доме с «человеческим лицом», а также обсудим творчество «амазонки советского авангарда» художницы Натальи Гончаровой, жившей по соседству. Жизнь Патриарших — между прошлым и настоящим Расскажу вам интересные факты и легенды доходных домов, почему это место стало местом притяжения богемы. Рассмотрим современную архитектуру, и вы прочувствуете динамику Патриков с многочисленными барами и модными ресторанами. Конечно, перенесемся на странички романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Покажу вам места связанные с личной жизнью писателя и его любимое место, где по воспоминаниям его жены Елены, он назначал свои самые важные встречи. Рассмотрим: дом со львами; дом, где жили советские авиаконструкторы Поликарпов и Яковлев; дом, где пианистка Елена Бекман-Щербина написала музыку к песне «В лесу родилась елочка», итальянское палаццо семьи Тарасян и замок Зинаиды Морозовой. Пройдемся по тихой и респектабельной улице Спиридоновка с тремя музеями и невероятной красотой домов до самого яркого из них, эталона модерна в Москве — особняка Рябушинского, который одновременно музей-квартира Максима Горького, где и завершим нашу экскурсию. Важная информация:
- Стоимость экскурсии за группу от 1 до 5 человек — 10000 руб. Если вас больше, доплата составит 1600 руб. за человека.
- Экскурсия полностью пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом художницы Натальи Гончаровой
- Типография А. Левенсона
- Дом Шехтеля в Ермолаевском переулке
- Доходные дома на территории Бронной и Патриаршей Козьей слобод
- Дом, где жили советские авиаконструкторы Поликарпов и Яковлев
- Памятник баснописцу Ивану Крылову
- Дом «Патриарх»
- Итальянское паллацо со львами архитектора Владислава Жолтовского
- Особняк Тарасова
- Улица Спиридоновка
- Особняк Зинаиды Морозовой
- Особняк Рябушинского
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аллея архитектора Шехтеля
Завершение: Музей-квартира М. Горького. Малая Никитская 6/2c5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- Стоимость экскурсии за группу от 1 до 5 человек - 10000 руб. Если вас больше, доплата составит 1600 руб. за человека
- Экскурсия полностью пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Большинство экскурсоводов предлагают прогулку по Патриаршим с углублением в тему "Мастера и Маргариты". Мы же искали программу, которая бы раскрывала историю района, архитекторов, которые творили в то время. И нашли
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А
Благодарны Ларисе за очень интересную экскурсию. Патриаршие пруды - колоритное место. С сохранившейся уникальной архитектурой разных эпох, старинными переулками и самим прудом. Это и по сей день уютное место отдыха
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А
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Лариса очень интересно рассказала об истории и здахниях на Патриарших прудах. Плюс сделала нам отличные снимки, за что отдельное спасибо! 👍👍👍
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М
Интересная экскурсия, узнали много новых фактов и посмотрели очень интересные дома в районе Патриарших прудах. Прекрасный экскурсовод Лариса - отличная подача материала, грамотная речь, улыбчивая, заинтересованная, внимательная, коммуникабельная; по всему маршруту у экскурсовода есть иллюстративный материал, позволяющий лучше представить то, как выглядели улицы и дома 100-150 лет назад. Огромное спасибо Ларисе и Sputnik за великолепно проведенное время!
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Н
Добрый день! Лариса, великолепный гид, провела интереснейшую экскурсию по Патриаршим прудам, узнали много нового и интересного. Время пролетело незаметно, ощущение наполненности по завершению экскурсии, а сейчас приятное «послевкусие»!)
Спасибо, Лариса!
Спасибо, Лариса!
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К
Очень понравилось, ходили после дождя, когда было мало людей, Лариса рассказала практически про каждый дом, много интересной информации. Много раз был на Патриках, но теперь узнала много нового об этом месте)
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