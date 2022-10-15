Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города

Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
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Что вас ожидает 🤩

  • Дом, где жила «амазонка советского авангарда» — художница Наталья Гончарова
  • Типографию А. Левенсона
  • Дом Шехтеля в Ермолаевском переулке
  • Доходные дома на территории Бронной и Патриаршей Козьей слобод
  • Дом, где жили советские авиаконструкторы Поликарпов и Яковлев
  • Памятник баснописцу Ивану Крылову
  • Дом «Патриарх»
  • Итальянское паллацо со львами архитектора Владислава Жолтовского
  • Особняк Тарасова
  • Ул Спиридоновка
  • Особняк Зинаиды Морозовой
  • Особняк Рябушинского
  • И многое другое
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Развеять мистику Патриарших прудов, скрываясь от суеты столичного мегаполиса в многочисленных переулках, где каждый дом пропитан историей.
Что такое Патриаршие пруды? Какие они? Найдешь ли тут что-то особое, сверхъестественное? Отвечая на эти вопросы, я проведу вас по лабиринту переулков, и вы узнаете историю места через призму жизни творческих людей. А еще вы проследите развитие московского модерна с точки зрения известного архитектора Федора Осиповича Шехтеля, и я покажу вам место, где изменилась его судьба раз и навсегда.

Истории людей, повлиявших на историю места

Мы встретимся на месте, где когда-то был Московский Ермолаевский Храм на Козьем Болоте. Поговорим о его основателе, и вы узнаете, какова его роль в истории Патриарших прудов и в целом нашей страны. Пройдем к дому Федора Шехтеля, где не только разберем элементы готики и зарождающегося стиля модерн, но и познакомимся с биографией архитектора.
Посетим еще один его шедевр-типографию А. Левенсона, руководство которой считало, что красивую печатную продукцию невозможно выпускать в некрасивом помещении. Именно здесь увидели свет первые сборники Марины Цветаевой. Мы дойдем до места, где она жила и поговорим о ее доме с «человеческим лицом», а также обсудим творчество «амазонки советского авангарда» художницы Натальи Гончаровой, жившей по соседству.

Жизнь Патриарших - между прошлым и настоящим

Расскажу вам интересные факты и легенды доходных домов, почему это место стало местом притяжения богемы. Рассмотрим современную архитектуру, и вы прочувствуете динамику Патриков с многочисленными барами и модными ресторанами. Конечно, перенесемся на странички романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Покажу вам места связанные с личной жизнью писателя и его любимое место, где по воспоминаниям его жены Елены, он назначал свои самые важные встречи. Рассмотри дом со львами; дом, где жили советские авиаконструкторы Поликарпов и Яковлев; дом, где пианистка Елена Бекман-Щербина написала музыку к песне «В лесу родилась елочка», итальянское палаццо семьи Тарасян и замок Зинаиды Морозовой. Пройдемся по тихой и респектабельной улице Спиридоновка с тремя музеями и невероятной красотой домов до самого яркого из них, эталона модерна в Москве – Особняка Рябушинского, который одновременно музей-квартира Максима Горького, где и будем завершать нашу экскурсию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Аллея Шехтеля у дома 1
Завершение: Музей Квартира АМ Горького. Малая Никитская 6 / 2c5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия полностью пешеходная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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