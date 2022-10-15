Развеять мистику Патриарших прудов, скрываясь от суеты столичного мегаполиса в многочисленных переулках, где каждый дом пропитан историей.

Что такое Патриаршие пруды? Какие они? Найдешь ли тут что-то особое, сверхъестественное? Отвечая на эти вопросы, я проведу вас по лабиринту переулков, и вы узнаете историю места через призму жизни творческих людей. А еще вы проследите развитие московского модерна с точки зрения известного архитектора Федора Осиповича Шехтеля, и я покажу вам место, где изменилась его судьба раз и навсегда.

Истории людей, повлиявших на историю места

Мы встретимся на месте, где когда-то был Московский Ермолаевский Храм на Козьем Болоте. Поговорим о его основателе, и вы узнаете, какова его роль в истории Патриарших прудов и в целом нашей страны. Пройдем к дому Федора Шехтеля, где не только разберем элементы готики и зарождающегося стиля модерн, но и познакомимся с биографией архитектора.

Посетим еще один его шедевр-типографию А. Левенсона, руководство которой считало, что красивую печатную продукцию невозможно выпускать в некрасивом помещении. Именно здесь увидели свет первые сборники Марины Цветаевой. Мы дойдем до места, где она жила и поговорим о ее доме с «человеческим лицом», а также обсудим творчество «амазонки советского авангарда» художницы Натальи Гончаровой, жившей по соседству.

Жизнь Патриарших - между прошлым и настоящим

Расскажу вам интересные факты и легенды доходных домов, почему это место стало местом притяжения богемы. Рассмотрим современную архитектуру, и вы прочувствуете динамику Патриков с многочисленными барами и модными ресторанами. Конечно, перенесемся на странички романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Покажу вам места связанные с личной жизнью писателя и его любимое место, где по воспоминаниям его жены Елены, он назначал свои самые важные встречи. Рассмотри дом со львами; дом, где жили советские авиаконструкторы Поликарпов и Яковлев; дом, где пианистка Елена Бекман-Щербина написала музыку к песне «В лесу родилась елочка», итальянское палаццо семьи Тарасян и замок Зинаиды Морозовой. Пройдемся по тихой и респектабельной улице Спиридоновка с тремя музеями и невероятной красотой домов до самого яркого из них, эталона модерна в Москве – Особняка Рябушинского, который одновременно музей-квартира Максима Горького, где и будем завершать нашу экскурсию.