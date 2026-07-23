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Е Екатерина читать дальше уменьшить такую экскурсию у Ларисы.



Хороший рассказ о людях, которые творили в то время. Мы прошлись по лабиринтам переулков, узнали историю особняков на Патриарших. Лариса прекрасный рассказчик: ненавязчиво, легко и со знанием всех деталей погрузила нас в атмосферу того времени. Большинство экскурсоводов предлагают прогулку по Патриаршим с углублением в тему "Мастера и Маргариты". Мы же искали программу, которая бы раскрывала историю района, архитекторов, которые творили в то время. И нашли Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Ангелина читать дальше уменьшить и вдохновения для многих. В том числе для русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова.

Познакомились с творчеством и судьбой выдающего русского зодчего Фёдора Осиповича Шехтеля. Видный представитель стиля модерн в русском зодчестве. Плодотворность мастера, тщательно проработанные детали сооружений поражают.

Теперь можем разглядеть стиль его творчества во многих постройках Москвы. К примеру, Ярославский вокзал в Москве. Для нас было открытием, что архитектором вокзала является Федор Шехтель. Благодарны Ларисе за очень интересную экскурсию. Патриаршие пруды - колоритное место. С сохранившейся уникальной архитектурой разных эпох, старинными переулками и самим прудом. Это и по сей день уютное место отдыха Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Андрей Замечательная экскурсия! Экскурсовод Лариса очень интересно рассказала об истории и здахниях на Патриарших прудах. Плюс сделала нам отличные снимки, за что отдельное спасибо! 👍👍👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина Интересная экскурсия, узнали много новых фактов и посмотрели очень интересные дома в районе Патриарших прудах. Прекрасный экскурсовод Лариса - отличная подача материала, грамотная речь, улыбчивая, заинтересованная, внимательная, коммуникабельная; по всему маршруту у экскурсовода есть иллюстративный материал, позволяющий лучше представить то, как выглядели улицы и дома 100-150 лет назад. Огромное спасибо Ларисе и Sputnik за великолепно проведенное время! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Нарина Добрый день! Лариса, великолепный гид, провела интереснейшую экскурсию по Патриаршим прудам, узнали много нового и интересного. Время пролетело незаметно, ощущение наполненности по завершению экскурсии, а сейчас приятное «послевкусие»!)

Спасибо, Лариса! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет