🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 52 отзыва Променад по классической Москве: групповая экскурсия Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы Начало: В районе Красной площади «Вы насладитесь видами храма Василия Блаженного и узнаете, для чего Иван Грозный хотел ослепить архитектора и сделал ли он это» Расписание: ежедневно в 14:00 1 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 82 отзыва Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек Начало: У метро Площадь Революции или Театральная «полюбуетесь резными куполами храма Василия Блаженного и архитектурой ГУМа» Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Фотопрогулка 1 час 61 отзыв Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты Начало: У метро Охотный ряд «Мы встретимся у метро Охотный ряд, погуляем по Никольской улице и Красной площади, зайдем в ГУМ и закончим фотопрогулку у храма Василия Блаженного» 7700 5 390 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 113 отзывов Детская квест-экскурсия по Красной площади На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы Начало: У памятника Жукову «Побывают у собора Василия Блаженного, узнают, какой памятник появился в Москве самым первым, и разберутся, для чего нужно Лобное место» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 252 отзыва Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии Начало: У метро «Китай город» «Осмотрим Красную площадь и собор Василия Блаженного, послушаем звон курантов Спасской башни» 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы Начало: В районе метро Театральная «А также отыщете место, откуда уходили на Куликовскую битву войска Дмитрия Донского, раскроете секреты Покровского собора и услышите, почему его называют храмом Василия Блаженного» 5 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы Начало: В районе метро «Площадь Революции» «Если вы хотите зайти внутрь во время или после экскурсии, дополнительно необходимо купить входные билеты в собор Василия Блаженного» от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 147 отзывов «Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир Начало: Около Кутафьей башни «Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца» 7 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом Начало: Рядом с метро Охотный ряд «Я покажу все основные достопримечательности Красной площади: храм Василия Блаженного, Исторический музей, ГУМ и мавзолей» 10 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 15 отзывов Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма Начало: У собора Василия Блаженного «История собора Василия Блаженного через игры и загадки» 12 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 48 отзывов Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля Увлекательная экскурсия для семей или всего класса Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина» 6 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 52 отзыва Красная площадь за час Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы «Ну и конечно, самые главные байки касаются Покровского собора — того самого, что по народной привычке зовут Храмом Василия Блаженного» от 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал Начало: по договоренности 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы Не только полюбоваться нарядным собором, но и понять его смыслы Начало: У памятника Жукову «На Красной площади возвышается шедевр мировой архитектуры — церковь Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известная как собор Василия Блаженного» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 118 отзывов Незабываемая Москва! Обзорная по столице Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии Начало: У театра сатиры «Пройдете по Красной площади и полюбуетесь на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного» 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 8 отзывов Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия Изучить главный символ Москвы за 60 минут Начало: На Манежной площади «Перед вами предстанут стены, башни и рубиновые звёзды Кремля, могила Неизвестного солдата и храм Василия Блаженного, Мавзолей и Лобное место» Расписание: в будние дни в 19:45 667 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 11 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по Москве Прогулка по историческому центру, идеально подходящая для первого свидания с городом Начало: В районе м. Китай-город «Вы оцените главные достопримечательности города: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Большой и Малые театры, Мавзолей и другие» Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 18:00 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚌 Hop-on hop-off Аудиогид 13 часов 7 отзывов Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам) Начало: На Болотной площади «Сверху вы увидите и сфотографируете главные достопримечательности центра Москвы: Кремль, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Арбат, Охотный ряд, мосты через Москву-реку и другие» Расписание: ежедневно в 11:00 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 27 отзывов Вокруг Кремля Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду Начало: У метро Площадь Революции или Театральная «Рассмотрите причудливый храм Василия Блаженного, узнав, в честь кого он так назван и что символизируют его купола» Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного Начало: Памятник Жукову «Мавзолей, Лобное место, Храм Василия Блаженного, Казанский собор, Исторический музей и прочие достопримечательности делают ее местом, куда в первую очередь направляются все гости столицы» Расписание: По договоренности от 15 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 18 отзывов Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду Экскурсия с гидом-знатоком по самому сердцу Москвы Начало: у метро Библиотека им. Ленина «◽️ Наконец-то Красная площадь, обрамлённая Историческим музеем, ГУМом, храмом Василия Блаженного и, конечно же, стеной Кремля» 6 000 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Экскурсия по центру Москвы для людей с ограниченными возможностями Столица без барьеров: Китай-город и парк Зарядье Начало: В районе метро «Китай-город» «Мы остановимся у храма Василия Блаженного и поговорим о том, кто такие «блаженные и убогие»» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе Увидеть места-символы Москвы, открыть ее историю и узнать любопытные факты о столице Начало: В районе метро Охотный ряд «Узнаете, что скрывается за узорчатыми стенами собора-терема, храма Василия Блаженного» Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой «Посмотрим на Спасскую башню с курантами и храм Василия Блаженного» 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 179 отзывов Детская экскурсия по Красной площади - Посвящение в москвичи Погрузитесь в историю Москвы: Красная площадь ждет юных путешественников для захватывающего познания и веселой викторины Начало: Метро Театральная «Познакомимся с достопримечательностями — Спасской башней, Храмом Василия Блаженного, Лобным местом, памятником Минину и Пожарскому, Мавзолеем В» 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 1 отзыв Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад Первый парк и главная площадь России - узнать больше о символах страны на прогулке Начало: У касс Кремля внутри сада «Осмотрите Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, и конечно, Собор Покрова Богородицы, что на Рву — более известный, как Храм Василия Блаженного» Расписание: в пятницу в 18:00 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3.5 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены) Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль Начало: В гостинице Лесная Сафмар «Вы погуляете по знаменитой брусчатке, рассмотрите многоцветные купола собора Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, мавзолей Ленина, ГУМ, Исторический музей, памятник полководцу Жукову, Лобное место и Нулевой километр» Расписание: в субботу в 10:30 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 1 отзыв Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой Пешая семейная экскурсия-квест в поисках звёзд и клада Начало: В районе метро Охотный ряд «узнают историю «каменного цветка» – Собора Василия Блаженного и найдут следы рва» 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Красная площадь - сердце Москвы Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе) Начало: у станции метро «Охотный ряд» «Великой победе и строительстве Покровского собора — храма Василия Блаженного» 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 18 отзывов Москва - обязательно к просмотру Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто) Начало: в районе метро Александровский сад, Библиотека Лен... «📣 Покрасуемся на Красной площади: здесь в центре нашего внимания Мавзолей Ленина, Исторический музей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, храм Василия Блаженного и Кремль, конечно» 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 18 отзывов О Москве легко и с душой Увидеть визитные карточки города и услышать нескучные истории на групповой обзорной экскурсии Начало: в районе м. Лубянка «Лубянка и Никольская, Красная площадь и Храм Василия Блаженного, Зарядье и Варварка — эти названия хорошо знакомы москвичам и гостям столицы» 1 050 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа Популярное предложение VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей Отправиться в виртуальное путешествие, стирающее границы между прошлым и настоящим Начало: Возле Кутафьей башни «Экскурсия проходит на отрезке вдоль кремлёвской стены от Кутафьей башни в Александровском саду до Храма Василия Блаженного на Красной площади» от 15 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа Красавица-столица на автомобильной экскурсии Изучить Москву от Кремля до современных небоскрёбов Сити за 3 часа «Проедем мимо парка Зарядье и собора Василия Блаженного» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.