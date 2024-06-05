1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
«Вы насладитесь видами храма Василия Блаженного и узнаете, для чего Иван Грозный хотел ослепить архитектора и сделал ли он это»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«полюбуетесь резными куполами храма Василия Блаженного и архитектурой ГУМа»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500₽ за человека
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
«Мы встретимся у метро Охотный ряд, погуляем по Никольской улице и Красной площади, зайдем в ГУМ и закончим фотопрогулку у храма Василия Блаженного»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия по Красной площади
На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы
Начало: У памятника Жукову
«Побывают у собора Василия Блаженного, узнают, какой памятник появился в Москве самым первым, и разберутся, для чего нужно Лобное место»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
«Осмотрим Красную площадь и собор Василия Блаженного, послушаем звон курантов Спасской башни»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура
Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Начало: В районе метро Театральная
«А также отыщете место, откуда уходили на Куликовскую битву войска Дмитрия Донского, раскроете секреты Покровского собора и услышите, почему его называют храмом Василия Блаженного»
11 июня в 17:00
15 июня в 08:00
5 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
«Если вы хотите зайти внутрь во время или после экскурсии, дополнительно необходимо купить входные билеты в собор Василия Блаженного»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
«Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
«Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца»
9 июня в 13:00
10 июня в 10:00
7 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
«Я покажу все основные достопримечательности Красной площади: храм Василия Блаженного, Исторический музей, ГУМ и мавзолей»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 20 чел.
Квест
2 часа
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма
Начало: У собора Василия Блаженного
«История собора Василия Блаженного через игры и загадки»
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Увлекательная экскурсия для семей или всего класса
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Красная площадь за час
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
«Ну и конечно, самые главные байки касаются Покровского собора — того самого, что по народной привычке зовут Храмом Василия Блаженного»
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
Начало: по договоренности
9 июня в 02:30
10 июня в 00:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Не только полюбоваться нарядным собором, но и понять его смыслы
Начало: У памятника Жукову
«На Красной площади возвышается шедевр мировой архитектуры — церковь Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известная как собор Василия Блаженного»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
«Пройдете по Красной площади и полюбуетесь на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного»
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Групповая
1 час
Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
Изучить главный символ Москвы за 60 минут
Начало: На Манежной площади
«Перед вами предстанут стены, башни и рубиновые звёзды Кремля, могила Неизвестного солдата и храм Василия Блаженного, Мавзолей и Лобное место»
Расписание: в будние дни в 19:45
10 июня в 19:45
11 июня в 19:45
667₽ за человека
Групповая
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Прогулка по историческому центру, идеально подходящая для первого свидания с городом
Начало: В районе м. Китай-город
«Вы оцените главные достопримечательности города: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Большой и Малые театры, Мавзолей и другие»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 18:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
900₽ за человека
Аудиогид
13 часов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
«Сверху вы увидите и сфотографируете главные достопримечательности центра Москвы: Кремль, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Арбат, Охотный ряд, мосты через Москву-реку и другие»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Вокруг Кремля
Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«Рассмотрите причудливый храм Василия Блаженного, узнав, в честь кого он так назван и что символизируют его купола»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
Начало: Памятник Жукову
«Мавзолей, Лобное место, Храм Василия Блаженного, Казанский собор, Исторический музей и прочие достопримечательности делают ее местом, куда в первую очередь направляются все гости столицы»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Экскурсия с гидом-знатоком по самому сердцу Москвы
Начало: у метро Библиотека им. Ленина
«◽️ Наконец-то Красная площадь, обрамлённая Историческим музеем, ГУМом, храмом Василия Блаженного и, конечно же, стеной Кремля»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по центру Москвы для людей с ограниченными возможностями
Столица без барьеров: Китай-город и парк Зарядье
Начало: В районе метро «Китай-город»
«Мы остановимся у храма Василия Блаженного и поговорим о том, кто такие «блаженные и убогие»»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Увидеть места-символы Москвы, открыть ее историю и узнать любопытные факты о столице
Начало: В районе метро Охотный ряд
«Узнаете, что скрывается за узорчатыми стенами собора-терема, храма Василия Блаженного»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой
«Посмотрим на Спасскую башню с курантами и храм Василия Блаженного»
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по Красной площади - Посвящение в москвичи
Погрузитесь в историю Москвы: Красная площадь ждет юных путешественников для захватывающего познания и веселой викторины
Начало: Метро Театральная
«Познакомимся с достопримечательностями — Спасской башней, Храмом Василия Блаженного, Лобным местом, памятником Минину и Пожарскому, Мавзолеем В»
12 июня в 12:00
13 июня в 16:30
6 200₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Первый парк и главная площадь России - узнать больше о символах страны на прогулке
Начало: У касс Кремля внутри сада
«Осмотрите Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, и конечно, Собор Покрова Богородицы, что на Рву — более известный, как Храм Василия Блаженного»
Расписание: в пятницу в 18:00
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
550₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
«Вы погуляете по знаменитой брусчатке, рассмотрите многоцветные купола собора Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, мавзолей Ленина, ГУМ, Исторический музей, памятник полководцу Жукову, Лобное место и Нулевой километр»
Расписание: в субботу в 10:30
15 июня в 10:30
22 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Квест
1.5 часа
Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
Пешая семейная экскурсия-квест в поисках звёзд и клада
Начало: В районе метро Охотный ряд
«узнают историю «каменного цветка» – Собора Василия Блаженного и найдут следы рва»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: у станции метро «Охотный ряд»
«Великой победе и строительстве Покровского собора — храма Василия Блаженного»
15 июля в 07:45
16 июля в 07:45
1 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Москва - обязательно к просмотру
Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто)
Начало: в районе метро Александровский сад, Библиотека Лен...
«📣 Покрасуемся на Красной площади: здесь в центре нашего внимания Мавзолей Ленина, Исторический музей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, храм Василия Блаженного и Кремль, конечно»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
О Москве легко и с душой
Увидеть визитные карточки города и услышать нескучные истории на групповой обзорной экскурсии
Начало: в районе м. Лубянка
«Лубянка и Никольская, Красная площадь и Храм Василия Блаженного, Зарядье и Варварка — эти названия хорошо знакомы москвичам и гостям столицы»
1 050₽ за человека
Квест
1.5 часа
Популярное предложение
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
Отправиться в виртуальное путешествие, стирающее границы между прошлым и настоящим
Начало: Возле Кутафьей башни
«Экскурсия проходит на отрезке вдоль кремлёвской стены от Кутафьей башни в Александровском саду до Храма Василия Блаженного на Красной площади»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 15 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
Изучить Москву от Кремля до современных небоскрёбов Сити за 3 часа
«Проедем мимо парка Зарядье и собора Василия Блаженного»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Красная площадь: путешествие во времени
Узнать всю историю Москвы, пройдя всего 330 метров (в мини-группе)
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
«у Собора Василия Блаженного выясним, за какие заслуги народ прощал царю грозный характер»
Расписание: в пятницу в 10:00, 13:00 и 16:00, в воскресенье в 10:00
9 июня в 19:00
10 июня в 10:00
700630₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Экскурсия с Сергеем прошла на одном дыхании!!! Час пролетел очень быстро. Советую всем данную экскурсию. Сергей супер!
- ООлеся3 июня 2024Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
- ККристина2 июня 2024Супер экскурсия! Мы были семьей: мама, папа и сын 12 лет, было безумно интересно всем! Очень комфортно, говорили обо всём! Рекомендую всем!!!
- ВВиктория2 июня 2024Татьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление города как столицы, биографии и
- ООльга1 июня 2024Замечательный экскурсовод! Её вопрос: как отличить пол животных? Правильный ответ- по одежде! Просто ошеломляет….
- ААнна1 июня 2024Экскурсия проведена безупречно! С учетом сложности участников экскурсии, дети окончившие 1 класс, Ирина заинтересовала детей, учла все нюансы, связанные с
- ССергей30 мая 2024Экскурсия по Красной площади очень понравилась. Гиду Сергею 5 баллов из 5. Узнал много новых интересных фактов. Рекомендую
- AAigul30 мая 2024Добрый день. Заказали экскурсию «Променад по классической Москве в мини-группе» 17 мая 2024 г, была гид Ирина. Это пешая прогулка. Гид проложила удобный маршрут, увлеченно рассказала много интересных исторических фактов, легенд. Спасибо Ирине, узнали много нового о Москве.
- ЕЕлена30 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия по Красной площади. Интересная подача общеизвестных фактов, использование фотографий и рисунков, удалось даже увидеть и подержать старые монеты. Незабываемые впечатления от Красной площади и экскурсии.
- ССветлана29 мая 2024Пешеходная экскурсия вокруг Кремля, экскурсовод Ирина. Интересная и содержательная прогулка. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм Василия Блаженного»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Храм Василия Блаженного" можно забронировать 34 экскурсии от 550 до 18 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1418 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 34 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Храм Василия Блаженного», 1418 ⭐ отзывов, цены от 550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август