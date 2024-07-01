От "Маяковской" до "Маяковской": групповая экскурсия

Прогуляться по знакомым Патриаршим и незнакомым окрестным переулкам
Чем удивит прогулка по Патриаршим, где каждая аллея уже исхожена вдоль и поперёк? Давайте отправимся в прилегающие переулки — не менее загадочные и богатые диковинами.

Я расскажу о необычных зданиях этого района, в том числе тех, которых уже нет (покажу фотографии), а также о местных жителях, вошедших в историю. Приготовьтесь стать свидетелями невероятных событий, охватывающих несколько столетий!
5
3 отзыва
От "Маяковской" до "Маяковской": групповая экскурсия
От "Маяковской" до "Маяковской": групповая экскурсия
От "Маяковской" до "Маяковской": групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы удивитесь, но на территории самих Патриарших прудов исторических достопримечательностей не так много. Зато на окрестных улицах и переулках — хоть отбавляй! Это особняки, усадьбы, доходные дома, построенные выдающимися московскими архитекторами.

Вы увидите

  • Собственный дом Шехтеля в Ермолаевском переулке — я расскажу о необычном строении и его обитателях.
  • «Дом со львами», или жилой дом Генерального штаба Вооруженных сил СССР — обсудим историю его строительства
  • Дом, где родилась Марина Цветаева
  • Особняк Тарасова — красивый дом, в котором так никто и не жил
  • Особняк Рябушинского — шедевр в стиле модерн, скрывающий в своих стенах «тайную» комнату
  • Синагогу на Большой Бронной — вас ждёт необычная история её создания и всех метаморфоз, произошедших за многие десятки лет
  • Московский театр юного зрителя — поговорим об истории здания и необычайном случае, связанном с Владимиром Маяковским

Вы узнаете

  • Где искать кабаре «Розовый фонарь» и при чём тут Маяковский.
  • Как выглядит неосуществленный проект памятника роману «Мастер и Маргарита»
  • чем знаменито Комиссаровское техническое училище и при чём тут Александр II

в будние дни в 11:30 и 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 18:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный900 ₽
Пенсионеры810 ₽
Школьники810 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:30 и 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ольга
1 июля 2024
Отличная экскурсия которая за пару часов нас знакомит с районом Патриарших прудов. Не ошибусь, назвав Патрики районом с популярностью, которая шагнула далеко за пределы Москвы) и не всегда понятно как с таки местами начинать знакомство. Экскурсия Марии это прекрасный вариант. Легко и не принужденно мы обошли весь район и узнали все его тайны.
Елена
1 июля 2024
Очень понравилась прогулка с Марией! Мы подробно изучили район вокруг Партиарших прудов. Мария показала и рассказала про большое количество красивых зданий, про людей и историю. Удивили рассказы про любовные треугольники, местных жителей. Мария посоветовала театр и музей на маршруте, обязательно их посещу. Рекомендую прогулку тем, кто хочет с пользой провести время в Москве.
Е
24 июня 2024
Очень интересная экскурсия и отличная подача, рекомендую!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеДворцы, замки и особнякиНеобычные домаПатриаршие прудыПопулярные местаУлицы и переулкиМосква ШехтеляЦентр МосквыСтарая МоскваДля студентовОт метро🔥 Скидки

Похожие экскурсии из Москвы

Фотопрогулка по Патриаршим
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
54 отзыва
Популярное предложение
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
68006 120 за всё до 4 чел.
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
Французское шато, английская готика, спрятанная башня, деревянная усадьба и другие сюрпризы Москвы
Начало: У метро Красные ворота
Завтра в 15:00
9 июля в 10:00
6 000 за всё до 7 чел.
Басни Крылова на Патриарших
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
6 отзывов
Басни Крылова на Патриарших
Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков
Начало: В районе метро Маяковская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам