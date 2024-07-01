Чем удивит прогулка по Патриаршим, где каждая аллея уже исхожена вдоль и поперёк? Давайте отправимся в прилегающие переулки — не менее загадочные и богатые диковинами.
Я расскажу о необычных зданиях этого района, в том числе тех, которых уже нет (покажу фотографии), а также о местных жителях, вошедших в историю. Приготовьтесь стать свидетелями невероятных событий, охватывающих несколько столетий!
Я расскажу о необычных зданиях этого района, в том числе тех, которых уже нет (покажу фотографии), а также о местных жителях, вошедших в историю. Приготовьтесь стать свидетелями невероятных событий, охватывающих несколько столетий!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы удивитесь, но на территории самих Патриарших прудов исторических достопримечательностей не так много. Зато на окрестных улицах и переулках — хоть отбавляй! Это особняки, усадьбы, доходные дома, построенные выдающимися московскими архитекторами.
Вы увидите
- Собственный дом Шехтеля в Ермолаевском переулке — я расскажу о необычном строении и его обитателях.
- «Дом со львами», или жилой дом Генерального штаба Вооруженных сил СССР — обсудим историю его строительства
- Дом, где родилась Марина Цветаева
- Особняк Тарасова — красивый дом, в котором так никто и не жил
- Особняк Рябушинского — шедевр в стиле модерн, скрывающий в своих стенах «тайную» комнату
- Синагогу на Большой Бронной — вас ждёт необычная история её создания и всех метаморфоз, произошедших за многие десятки лет
- Московский театр юного зрителя — поговорим об истории здания и необычайном случае, связанном с Владимиром Маяковским
Вы узнаете
- Где искать кабаре «Розовый фонарь» и при чём тут Маяковский.
- Как выглядит неосуществленный проект памятника роману «Мастер и Маргарита»
- чем знаменито Комиссаровское техническое училище и при чём тут Александр II
в будние дни в 11:30 и 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Пенсионеры
|810 ₽
|Школьники
|810 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:30 и 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Я дипломированный экскурсовод. Родилась в Москве и живу здесь всю жизнь. Хорошо знаю город и могу интересно о нём рассказать. Экскурсия проходит с радиогидами, чтобы всем участникам было комфортно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
1 июля 2024
Отличная экскурсия которая за пару часов нас знакомит с районом Патриарших прудов. Не ошибусь, назвав Патрики районом с популярностью, которая шагнула далеко за пределы Москвы) и не всегда понятно как с таки местами начинать знакомство. Экскурсия Марии это прекрасный вариант. Легко и не принужденно мы обошли весь район и узнали все его тайны.
Елена
1 июля 2024
Очень понравилась прогулка с Марией! Мы подробно изучили район вокруг Партиарших прудов. Мария показала и рассказала про большое количество красивых зданий, про людей и историю. Удивили рассказы про любовные треугольники, местных жителей. Мария посоветовала театр и музей на маршруте, обязательно их посещу. Рекомендую прогулку тем, кто хочет с пользой провести время в Москве.
Е
Евгения
24 июня 2024
Очень интересная экскурсия и отличная подача, рекомендую!
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