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Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь

4.2
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Новодевичий монастырь — один из старейших православных ансамблей России.

Он существует почти 500 лет и имеет большое значение для множества поколений жителей страны.

Экскурсовод расскажет вам, какую роль монастырь сыграл в истории 📖 России.

Вас проведут по Новодевичьему кладбищу, на котором похоронены выдающиеся деятели страны.

Вы увидите собор Смоленской иконы Божией Матери, Мариинские палаты и другие достопримечательности 🏛️.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 800 ₽ за человека

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Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь

Что вы увидите

  • Соборный храм Смоленской иконы Божией Матери
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы с трапезной
  • Палаты царицы Евдокии
  • Палаты царицы Ирины Годуновой
  • Мариинские палаты
  • Палаты царевны Софьи
  • Часовня–усыпальница Прохоровых
  • Новодевичье кладбище
Эта экскурсия ⛳ целиком и полностью посвящена монастырю, который сыграл одну из ключевых ролей в истории 📖 становления нашей страны, и кладбищу, на котором захоронены останки величайших общественных деятелей нашего государства.
Вам предстоит увидеть места, где вершилась история страны, где молились царевны и царицы, заточенные здесь.

В ходе экскурсии 🧭 вы увидите и посетите:

  • Соборный храм Смоленской иконы Божией Матери;
  • храм Успения Пресвятой Богородицы с трапезной;
  • палаты царицы Евдокии;
  • палаты царицы Ирины Годуновой;
  • Мариинские палаты;
  • палаты царевны Софьи;
  • часовню–усыпальницу Прохоровых.
  • Особого внимания заслуживают некрополь, находящийся под стенами монастыря, и Новодевичье кладбище, отгороженное от него стеной. Здесь вы сможете поклониться праху А. П. Чехова и П. Лажечникова, Дениса Давыдова и Михаила Булгакова, Н. В. Гоголя и генерала Брусилова. Здесь захоронены и царевна Софья, и вдова сына Ивана Грозного, и многие другие знатные особы.

Организационные детали:

  • Регистрация на экскурсию заканчивается заранее.
Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!
Что входит
  • Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свой город
  • Возможность обогатит ваши знания об истории России и Москвы, в частности
  • Проход на Новодевичье кладбище
  • Интересная пешеходная экскурсия от местного жителя
Что не входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Москва, м. Спортивная
Место завершения
🏁 Новодевичье кладбище
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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