Эта экскурсия ⛳ целиком и полностью посвящена монастырю, который сыграл одну из ключевых ролей в истории 📖 становления нашей страны, и кладбищу, на котором захоронены останки величайших общественных деятелей нашего государства.
Вам предстоит увидеть места, где вершилась история страны, где молились царевны и царицы, заточенные здесь.
В ходе экскурсии 🧭 вы увидите и посетите:
Соборный храм Смоленской иконы Божией Матери;
храм Успения Пресвятой Богородицы с трапезной;
палаты царицы Евдокии;
палаты царицы Ирины Годуновой;
Мариинские палаты;
палаты царевны Софьи;
часовню–усыпальницу Прохоровых.
Особого внимания заслуживают некрополь, находящийся под стенами монастыря, и Новодевичье кладбище, отгороженное от него стеной. Здесь вы сможете поклониться праху А. П. Чехова и П. Лажечникова, Дениса Давыдова и Михаила Булгакова, Н. В. Гоголя и генерала Брусилова. Здесь захоронены и царевна Софья, и вдова сына Ивана Грозного, и многие другие знатные особы.
Организационные детали:
Регистрация на экскурсию заканчивается заранее.
Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!
Что входит
Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свой город
Возможность обогатит ваши знания об истории России и Москвы, в частности
Проход на Новодевичье кладбище
Интересная пешеходная экскурсия от местного жителя
Что не входит
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Начало
🚩 Москва, м. Спортивная
Место завершения
🏁 Новодевичье кладбище
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.