Эта экскурсия ⛳ целиком и полностью посвящена монастырю, который сыграл одну из ключевых ролей в истории 📖 становления нашей страны, и кладбищу, на котором захоронены останки величайших общественных деятелей нашего государства.

Вам предстоит увидеть места, где вершилась история страны, где молились царевны и царицы, заточенные здесь.

В ходе экскурсии 🧭 вы увидите и посетите:

Соборный храм Смоленской иконы Божией Матери;

храм Успения Пресвятой Богородицы с трапезной;

палаты царицы Евдокии;

палаты царицы Ирины Годуновой;

Мариинские палаты;

палаты царевны Софьи;

часовню–усыпальницу Прохоровых.

Особого внимания заслуживают некрополь, находящийся под стенами монастыря, и Новодевичье кладбище, отгороженное от него стеной. Здесь вы сможете поклониться праху А. П. Чехова и П. Лажечникова, Дениса Давыдова и Михаила Булгакова, Н. В. Гоголя и генерала Брусилова. Здесь захоронены и царевна Софья, и вдова сына Ивана Грозного, и многие другие знатные особы.

Организационные детали:

Регистрация на экскурсию заканчивается заранее.

Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!