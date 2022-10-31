Елена — ваш гид в Москве

Провела 263 экскурсии для 406 туристов

Я понимаю, что встреча с Москвой волнительна, как первое свидание, которое запоминается на всю жизнь. Мне искренне хочется, чтобы эта встреча прошла удачно, и поэтому я создаю по-настоящему персонализированные экскурсии на любой вкус. Я подарю вам Москву — город, в который влюбляются с первого взгляда — и покажу ее с разных ракурсов, ведь наша столица очень многогранна. Старинная и современная, нежная и величавая — всегда разная и все же узнаваемая Москва приглашает вас на свидание!