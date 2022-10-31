Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах

Увлекательные истории домов и людей для ребят от 7 лет

Встретить ученого кота, мудрых сов, грозного дракона? Всё возможно в загадочном и атмосферном районе Патриарших прудов! Дорогие дети и родители, на экскурсии мы вместе отправимся на поиски потерянных книг, а поможет нам волшебная карта с подсказками.

Вы услышите о знаменитых людях и их произведениях, откроете тайны старинных домов и просто весело проведете время.
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
Ближайшие даты:
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Описание

📚 Сказки Патриарших прудов

Полтора часа мы будем гулять по одному из красивейших московских районов. Приготовьтесь внимательно слушать, рассматривать детали зданий и выполнять задания.

  • Мы заглянем в самый модный московский сад начала XX века: увидим кукол из настоящего цирка и мудрых сов, которые укажут нам дальнейшее направление. А между делом, выясним, где находилась «нехорошая квартира» из романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
  • Дом с героями из мифов Древней Греции поможет нам отыскать книгу поэта и гражданина. Дальше последуем по подсказке одного патриарха.
  • В уличной библиотеке добудем вторую часть карты. Три музы приведут нас к «дому с привидениями» — раскроем, героем какой книги он стал.
  • Лев и дракон напомнят про классика, которого любят и взрослые и дети.
  • Затем вас ждет место-сюрприз, не отмеченное на карте:) Оно связано с историей, фильмом и спектаклями, которые знают наизусть многие поколения — вспомните, «Кто с доброй сказкой входит в дом?».
  • В финале мы найдем волшебное Лукоморье и загадаем желание у заветного дуба!

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на детей от 7 лет — и их родителям тоже будет интересно:)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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