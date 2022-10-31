Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
📚 Сказки Патриарших прудов
Полтора часа мы будем гулять по одному из красивейших московских районов. Приготовьтесь внимательно слушать, рассматривать детали зданий и выполнять задания.
Мы заглянем в самый модный московский сад начала XX века: увидим кукол из настоящего цирка и мудрых сов, которые укажут нам дальнейшее направление. А между делом, выясним, где находилась «нехорошая квартира» из романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
Дом с героями из мифов Древней Греции поможет нам отыскать книгу поэта и гражданина. Дальше последуем по подсказке одного патриарха.
В уличной библиотеке добудем вторую часть карты. Три музы приведут нас к «дому с привидениями» — раскроем, героем какой книги он стал.
Лев и дракон напомнят про классика, которого любят и взрослые и дети.
Затем вас ждет место-сюрприз, не отмеченное на карте:) Оно связано с историей, фильмом и спектаклями, которые знают наизусть многие поколения — вспомните, «Кто с доброй сказкой входит в дом?».
В финале мы найдем волшебное Лукоморье и загадаем желание у заветного дуба!
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на детей от 7 лет — и их родителям тоже будет интересно:)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела 263 экскурсии для 406 туристов
Я понимаю, что встреча с Москвой волнительна, как первое свидание, которое запоминается на всю жизнь. Мне искренне хочется, чтобы эта встреча прошла удачно, и поэтому я создаю по-настоящему персонализированные экскурсии на любой вкус. Я подарю вам Москву — город, в который влюбляются с первого взгляда — и покажу ее с разных ракурсов, ведь наша столица очень многогранна. Старинная и современная, нежная и величавая — всегда разная и все же узнаваемая Москва приглашает вас на свидание!