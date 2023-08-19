Встретить ученого кота, мудрых сов, грозного дракона? Всё возможно в загадочном и атмосферном районе Патриарших прудов! Дорогие дети и родители, на экскурсии мы вместе отправимся на поиски потерянных книг, а поможет нам волшебная карта с подсказками.
Вы услышите о знаменитых людях и их произведениях, откроете тайны старинных домов и просто весело проведете время.
Вы услышите о знаменитых людях и их произведениях, откроете тайны старинных домов и просто весело проведете время.
Описание квеста
📚 Сказки Патриарших прудов
Полтора часа мы будем гулять по одному из красивейших московских районов. Приготовьтесь внимательно слушать, рассматривать детали зданий и выполнять задания.
- Мы заглянем в самый модный московский сад начала XX века: увидим кукол из настоящего цирка и мудрых сов, которые укажут нам дальнейшее направление. А между делом, выясним, где находилась «нехорошая квартира» из романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
- Дом с героями из мифов Древней Греции поможет нам отыскать книгу поэта и гражданина. Дальше последуем по подсказке одного патриарха.
- В уличной библиотеке добудем вторую часть карты. Три музы приведут нас к «дому с привидениями» — раскроем, героем какой книги он стал.
- Лев и дракон напомнят про классика, которого любят и взрослые и дети.
- Затем вас ждет место-сюрприз, не отмеченное на карте:) Оно связано с историей, фильмом и спектаклями, которые знают наизусть многие поколения — вспомните, «Кто с доброй сказкой входит в дом?».
- В финале мы найдем волшебное Лукоморье и загадаем желание у заветного дуба!
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на детей от 7 лет — и их родителям тоже будет интересно:)
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5872 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо Елене за замечательную прогулку! Дети получили массу впечатлений, узнали много нового. Взрослым было не менее интересно) Вспомнили хорошие произведения и прошлись по их следам. Детей даже посвятили в пионеры! В общем, весело, остроумно и занимательно! Однозначно рекомендую.
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К
Ходили на экскурсию с третьим классом. Это была первая их пешеходная экскурсия по Москве, и она превзошла наши ожидания! Елена - отличный рассказчик, умеет увлечь детей. Маршрут продуман, каждый объект
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Ю
С Еленой было очень комфортно, дети были заняты, она прекрасно держит их внимание, прекрасно реагирует на активных парней 8 лет и терпеливо возвращает их к экскурсии. Много интересных фактов, экскурсия прошла незаметно. Однозначно, рекомендую!
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Я
Все прошло отлично. Уже вторая экскурсия с данным гидом. Вернемся еще не раз
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К
Повели наших шестиклашек на экскурсию. Такой тип экскурсии был для них впервые. Понравился очень, правда не всем. Не всем зашла тема сказок. Но экскурсавод прекрасно владеет вниманием детей, достучалась даже до самых не заинтересованных! Так что рекомендую такой вид досуга, но всё таки возраст начальных классов.
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О
Елена просто супер-экскурсовод! Для детей/подростков - лучший вариант. Ориентируется и в материале, и знает, как правильно и что рассказать непростой аудитории! Держит внимание! Мы в восторге!! Очень рекомендуем!!
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