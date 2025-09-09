Индивидуальная экскурсия по Патриаршим прудам - это стендап-прогулка, где любовь становится главной темой. Истории о Блоке, Чехове и других знаменитостях наполнят ваш день юмором и вдохновением. Прогулка включает посещение памятников и домов, связанных с известными личностями. Каждый объект на маршруте - это новая история, полная иронии и лёгкости. Идеально для тех, кто ценит юмор и интересные факты
6 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Уникальный формат стендап-прогулки
- 💑 Истории о любви и страсти
- 🏛️ Знаменитые исторические места
- 😂 Юмор и лёгкость в каждом шаге
- 📚 Интересные факты о знаменитостях
- 👣 Прогулка по живописным местам
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Памятник баснописцу И.А. Крылову
- Дом Генштаба Вооружённых сил СССР
- Доходный дом Скопника
- Особняк Зинаиды Морозовой
- Доходный дом архитектора Бойцова
- Доходный дом братьев Армянских
- Московский адрес Александра Блока
- Храм Вознесения Господня у Никитских ворот
Описание экскурсии
Многие знают только булгаковскую историю этого района, поэтому я предлагаю посмотреть на него с другой стороны! Мы поговорим о других жителях и гостях Патриарших в контексте их историй жизни и любви.
- Об Александре Блоке и его супруге Любови Менделеевой, наследнице автора таблицы химических элементов
- О Чехове и его непростых отношениях с супругой Ольгой Книппер-Чеховой
- Про истории любви Ивана Крылова
- О Зинаиде Морозовой и её способности покорять мужские сердца не будучи красавицей
- Про любовь к своему делу архитектора Густава Гельриха
- И о многом другом!
Все истории будут приправлены юмором — ведь это стендап;)
Наш маршрут:
- Памятник баснописцу Крылову и героям его басен
- Дом Генштаба Вооружённых сил СССР или «Дом со львами» в стиле советского неоклассицизма
- Доходный дом Скопника, или «Дом с тремя адресами» в стиле позднего модерна
- Особняк Зинаиды Морозовой — шедевр московского модерна авторства Шехтеля
- Доходный дом архитектора Бойцова — ныне здание генконсульства Греции
- Доходный дом братьев Армянских, он же — здание-утюг, где проживала поэтесса Петровых
- Московский адрес Александра Блока и его жены
- Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, в котором венчались Пушкин и Наталья Гончарова
Организационные детали
Экскурсия проходит с аудиогидами, при желании вы можете взять свои наушники.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Патриарших прудов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 57 туристов
Я коренная москвичка, журналист с музыкальным образованием, а также дипломированный гид. Закончила магистратуру в испанской Барселоне — у меня была возможность остаться в Испании, но я вернулась в Россию, которую обожаю. И свою любовь к нашей стране я хочу передать гостям моих экскурсий! Буду очень рада всем-всем-всем!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
9 сен 2025
Были на экскурсии 24 августа.
Компания у нас была оооочень разная поэтому огромная благодарность экскурсоводу Анне не только за увлекательный рассказ, но и умение собрать людей разного возраста и запросов воедино
Компания у нас была оооочень разная поэтому огромная благодарность экскурсоводу Анне не только за увлекательный рассказ, но и умение собрать людей разного возраста и запросов воедино
Е
Елена
14 авг 2025
Отлично провели время на экскурсии. Маршрут понравился. Экскурсия прошла легко, без нагрузки лишней информацией, но много и интересных фактов узнали. Спасибо большое!
Е
Екатерина
10 июл 2025
Экскурсия раскрывает под необычным углом Патрики. Здесь можно узнать множество интересных фактов, которые не расскажут на обычной исторической экскурсии. Экскурсия проходит в легкой манере, с большим интерактивом с группой. Понравится тем, кто хочет взглянуть на историю под другим углом.
Ольга
4 июл 2025
Спасибо за чудесную прогулку ❤️
Е
Елизавета
24 июн 2025
Благодарим Анну за экскурсию! Очень живо, интересно и увлекательно.
Увидели другие Патриаршие, не Булгаковские и не попсовые, посмотрели на замечательную архитектуру и послушали про истории из жизни известных людей.
Рекомендую, если хочется чего-то нового и необычного. Анна очень приятный человек с позитивной энергетикой, экскурсия прошла на одном дыхании!
Увидели другие Патриаршие, не Булгаковские и не попсовые, посмотрели на замечательную архитектуру и послушали про истории из жизни известных людей.
Рекомендую, если хочется чего-то нового и необычного. Анна очень приятный человек с позитивной энергетикой, экскурсия прошла на одном дыхании!
N
Nafanail
15 июн 2025
Экскурсия преподносит район Патриарших прудов с новой стороны - это история совсем не про Воланда, Мастера и кота Бегемота. Она о любви и жизни людей, знакомых нам по книгам, музыке
И
Игорь
8 июн 2025
Анна, спасибо, было очень здорово погулять по знакомым местам и узнать столько нового!
Тысячу раз ходил по улицам вокруг Патриков и мимо этих зданий, но почти ничего не знал о них.
Удивительно,
Тысячу раз ходил по улицам вокруг Патриков и мимо этих зданий, но почти ничего не знал о них.
Удивительно,
И
Инна
7 июн 2025
Экскурсия очень понравилась.
Интересная, легкая, вдали от шумных московских улиц – маршрут проходит в самом сердце «модной» Москвы.
Анна харизматично и очень увлекательно подает материал, время экскурсии пролетело на одном дыхании, я совсем не устала благодаря интересным историям и тому, как экскурсовод увлекает экскурсантов (пусть это будет приятным сюрпризом!:))
Интересная, легкая, вдали от шумных московских улиц – маршрут проходит в самом сердце «модной» Москвы.
Анна харизматично и очень увлекательно подает материал, время экскурсии пролетело на одном дыхании, я совсем не устала благодаря интересным историям и тому, как экскурсовод увлекает экскурсантов (пусть это будет приятным сюрпризом!:))
Д
Дарья
30 мая 2025
Я в большом восторге от данной экскурсии по Патрикам! Истории любви, одна завораживающее другой…) Порой были мурашки. В отличии от других экскурсоводов, Анну слушать было очень приятно и понятно. Так что рекомендую именно ее.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 5 чел.
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Прогулка по старинным улицам Москвы. Погрузитесь в атмосферу прошлого и современности Патриарших
Начало: У станции метро «Тверская»
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:30
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Стендап-экскурсия по Китай-городу, Патрикам или Чистым прудам (на выбор)
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:45
1390 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
5 домов на Патриарших прудах
Начало: Аллея Архитектора Шехтеля, у креста
Расписание: Экскурсия проходит на улице. Внутрь домов доступ отсутствует.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.