Индивидуальная экскурсия по Патриаршим прудам - это стендап-прогулка, где любовь становится главной темой. Истории о Блоке, Чехове и других знаменитостях наполнят ваш день юмором и вдохновением. Прогулка включает посещение памятников и домов, связанных с известными личностями. Каждый объект на маршруте - это новая история, полная иронии и лёгкости. Идеально для тех, кто ценит юмор и интересные факты

за 1–4 человек или 2500 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Многие знают только булгаковскую историю этого района, поэтому я предлагаю посмотреть на него с другой стороны! Мы поговорим о других жителях и гостях Патриарших в контексте их историй жизни и любви.

Об Александре Блоке и его супруге Любови Менделеевой, наследнице автора таблицы химических элементов

О Чехове и его непростых отношениях с супругой Ольгой Книппер-Чеховой

Про истории любви Ивана Крылова

О Зинаиде Морозовой и её способности покорять мужские сердца не будучи красавицей

Про любовь к своему делу архитектора Густава Гельриха

И о многом другом!

Все истории будут приправлены юмором — ведь это стендап;)

Наш маршрут:

Памятник баснописцу Крылову и героям его басен

Дом Генштаба Вооружённых сил СССР или «Дом со львами» в стиле советского неоклассицизма

Доходный дом Скопника, или «Дом с тремя адресами» в стиле позднего модерна

Особняк Зинаиды Морозовой — шедевр московского модерна авторства Шехтеля

Доходный дом архитектора Бойцова — ныне здание генконсульства Греции

Доходный дом братьев Армянских, он же — здание-утюг, где проживала поэтесса Петровых

Московский адрес Александра Блока и его жены

Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, в котором венчались Пушкин и Наталья Гончарова

Организационные детали

Экскурсия проходит с аудиогидами, при желании вы можете взять свои наушники.