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Басни Крылова на Патриарших

Погрузитесь в мир Крылова: дети разыграют спектакль, откроют тайны Патриарших и узнают о жизни баснописца. Увлекательное приключение для всей семьи
На Патриарших прудах дети отправятся в увлекательное путешествие по миру басен Крылова. Им предстоит разыграть спектакль, участвовать в викторине и раскрыть тайны района. Узнают, где сидит Иван Андреевич и какие герои его басен потерялись в сквере.

Взрослые тоже не останутся в стороне: маршрут проходит через знаковые места Москвы, включая памятник Маяковскому и локации из романа Булгакова
5
18 отзывов

6 причин купить этот квест

  • 🎭 Интерактивные спектакли
  • 🗝️ Тайны Патриарших прудов
  • 📚 Образовательный контент
  • 🏛️ Исторические места Москвы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎉 Викторины с призами
Басни Крылова на Патриарших
Басни Крылова на Патриарших
Басни Крылова на Патриарших

Что можно увидеть

  • Патриаршие пруды
  • Памятник Маяковскому
  • Садовое кольцо
  • Дом Вешнякова

Описание квеста

Мир Крылова — весело и с интересом

Дети услышат о знаменитом публицисте, баснописце, поэте и издателе сатирико-просветительских журналов. Поучаствуют в викторине с призами. Примерят роль актеров на воображаемых подмостках. Гуляя по Патриаршим, узнают, почему именно здесь, у прудов сидит Иван Андреевич и каких героев своих басен он потерял в сквере.

Тайны Патриарших

Мы с ребятами поговорим о происхождении названия района и рассекретим историю, связанную с количеством прудов. Я расскажу, где любят ночевать лебеди и утки с Патриарших, какое чудовище в стародавние времена обитало в прудах и кто такие Ермолай с Гермогеном. А еще объясню, почему улица называется Малая Бронная, где родилась любимая новогодняя детская песня и ручей с каким названием не понравился Патриарху.

Дорогие взрослые, вам тоже должно быть любопытно: наш квест пройдет по очень интересным местам. На маршруте будет старинная дорога в Тверь, памятник Маяковскому, места действа романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», Садовое кольцо. Вы узнаете о пропавших садах, элитном жилом доме «Патриарх», доме архитектурного общества, доме Вешнякова. А также я покажу старую трансформаторную будку и исторический павильон на Патриарших.

Берите с собой побольше друзей — и айда на пруды!

Организационные детали

  • Рекомендую экскурсию-квест детям от 6 до 12 лет и их родителям
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Экскурсию можно провести для больших групп и школьных классов (до 50 чел.); в этом случае компания делится на 2 группы, работаем вместе с напарником. Доплата составит 1250 руб. за каждого последующего участника, большим группам скидки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика
Вика — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3575 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, педагог по актёрскому мастерству, аккредитованный гид и мама. Сотрудничаю со многими московскими музеями. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам. Легко
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нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить! Все экскурсии провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии с 2012 года, с большим опытом проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актёр, музыкант.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
Тина
Виктория, очень «живой» гид! 🔥Познакомила с историей! Смогла заинтересовать и «заинтриговать» 😁не только ребенка, но родителей!!! Очень интересно, насыщенно! Эмоционально! И время пролетело совершенно незаметно и интересно! ✨Спасибо огромное!!! И прошу извинить, что не сразу смогла написать отзыв! 🙏🏻 Очень рекомендую данную экскурсию!!! ☀️ Были я с мужем и дочка 10 лет! Время провели потрясающе! 🫶🏼
Виктория, очень «живой» гид! 🔥Познакомила с историей! Смогла заинтересовать и «заинтриговать» 😁не только ребенка, но родителей!!!
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Елена
Экскурсия по Патриаршим прудам и басням Крылова прошла замечательно! Провел её замечательный гид — Дмитрий, который смог заинтересовать детей интересными историями и увлекательными рассказами. Особенно детям понравились многочисленные кресты, встречающиеся
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вдоль маршрута, и истории, связанные с ними.

✅ Что понравилось:

Увлекательные рассказы Дмитрия сделали экскурсию интересной даже для маленьких слушателей.
Интерактивность: дети активно участвовали в беседе, задавали вопросы и получали на них развернутые ответы.
Маршрут оказался идеальным для семейного отдыха: комфортная прогулка, красивые виды и познавательная информация.
🌿 Итог: Экскурсию однозначно рекомендую семьям с детьми любого возраста!

Экскурсия по Патриаршим прудам и басням Крылова прошла замечательно! Провел её замечательный гид — Дмитрий, который
Экскурсия по Патриаршим прудам и басням Крылова прошла замечательно! Провел её замечательный гид — Дмитрий, который
Экскурсия по Патриаршим прудам и басням Крылова прошла замечательно! Провел её замечательный гид — Дмитрий, который
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В
Виктория занимается своим делом! Незабываемые экскурсии театрализованные, захватывающие! Дети с удовольствием слушают и выполняют все поручения в любую погоду! Отлично организованны экскурсии,!
Виктория занимается своим делом! Незабываемые экскурсии театрализованные, захватывающие! Дети с удовольствием слушают и выполняют все поручения
Виктория занимается своим делом! Незабываемые экскурсии театрализованные, захватывающие! Дети с удовольствием слушают и выполняют все поручения
Виктория занимается своим делом! Незабываемые экскурсии театрализованные, захватывающие! Дети с удовольствием слушают и выполняют все поручения
Виктория занимается своим делом! Незабываемые экскурсии театрализованные, захватывающие! Дети с удовольствием слушают и выполняют все поручения
Виктория занимается своим делом! Незабываемые экскурсии театрализованные, захватывающие! Дети с удовольствием слушают и выполняют все поручения
Виктория занимается своим делом! Незабываемые экскурсии театрализованные, захватывающие! Дети с удовольствием слушают и выполняют все поручения
Виктория занимается своим делом! Незабываемые экскурсии театрализованные, захватывающие! Дети с удовольствием слушают и выполняют все поручения
Виктория занимается своим делом! Незабываемые экскурсии театрализованные, захватывающие! Дети с удовольствием слушают и выполняют все поручения
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Татьяна
Это было потрясающе! Ходили с классом 17 человек. Все в восторге, и дети, и взрослые! 2 часа пролетели на одном дыхании. Экскурсия не только про Крылова, но про историю Москвы, про весь прилегающий район… Нам очень понравилось!
Это было потрясающе! Ходили с классом 17 человек. Все в восторге, и дети, и взрослые! 2
Это было потрясающе! Ходили с классом 17 человек. Все в восторге, и дети, и взрослые! 2
Это было потрясающе! Ходили с классом 17 человек. Все в восторге, и дети, и взрослые! 2
Это было потрясающе! Ходили с классом 17 человек. Все в восторге, и дети, и взрослые! 2
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Татьяна
Спешим поделиться своим отзывом о супер проведённом времени.
Виктория просто нереально преподнесла историю нашим детям, мы вместе искали подсказки, басни, поставили сценку по мотивам Вороны и Лисицы. Полтора часа пролетели незаметно, а восторг и впечатления останутся надолго.
Спешим поделиться своим отзывом о супер проведённом времени.
Спешим поделиться своим отзывом о супер проведённом времени.
Спешим поделиться своим отзывом о супер проведённом времени.
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И
Ходили семьёй на индивидуальную экскурсию,все очень понравилось. Сыну 7 лет,квест его заинтересовал,да и информацию экскурсовода внимательно слушал,тк Виктория не просто рассказывала скучные факты,а выбирала самое интересное и очень театрально преподносила нам,слушателям. Прекрасный формат для встреч с друзьями и родственниками. Спасибо!))
Ходили семьёй на индивидуальную экскурсию,все очень понравилось. Сыну 7 лет,квест его заинтересовал,да и информацию экскурсовода внимательно
Ходили семьёй на индивидуальную экскурсию,все очень понравилось. Сыну 7 лет,квест его заинтересовал,да и информацию экскурсовода внимательно
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Входит в следующие категории Москвы

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