На Патриарших прудах дети отправятся в увлекательное путешествие по миру басен Крылова. Им предстоит разыграть спектакль, участвовать в викторине и раскрыть тайны района. Узнают, где сидит Иван Андреевич и какие герои его басен потерялись в сквере. Взрослые тоже не останутся в стороне: маршрут проходит через знаковые места Москвы, включая памятник Маяковскому и локации из романа Булгакова

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Мир Крылова — весело и с интересом

Дети услышат о знаменитом публицисте, баснописце, поэте и издателе сатирико-просветительских журналов. Поучаствуют в викторине с призами. Примерят роль актеров на воображаемых подмостках. Гуляя по Патриаршим, узнают, почему именно здесь, у прудов сидит Иван Андреевич и каких героев своих басен он потерял в сквере.

Тайны Патриарших

Мы с ребятами поговорим о происхождении названия района и рассекретим историю, связанную с количеством прудов. Я расскажу, где любят ночевать лебеди и утки с Патриарших, какое чудовище в стародавние времена обитало в прудах и кто такие Ермолай с Гермогеном. А еще объясню, почему улица называется Малая Бронная, где родилась любимая новогодняя детская песня и ручей с каким названием не понравился Патриарху.

Дорогие взрослые, вам тоже должно быть любопытно: наш квест пройдет по очень интересным местам. На маршруте будет старинная дорога в Тверь, памятник Маяковскому, места действа романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», Садовое кольцо. Вы узнаете о пропавших садах, элитном жилом доме «Патриарх», доме архитектурного общества, доме Вешнякова. А также я покажу старую трансформаторную будку и исторический павильон на Патриарших.

Берите с собой побольше друзей — и айда на пруды!

Организационные детали