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Описание
Что вас ожидает
Мир Крылова — весело и с интересом
Дети услышат о знаменитом публицисте, баснописце, поэте и издателе сатирико-просветительских журналов. Поучаствуют в викторине с призами. Примерят роль актеров на воображаемых подмостках. Гуляя по Патриаршим, узнают, почему именно здесь, у прудов сидит Иван Андреевич и каких героев своих басен он потерял в сквере.
Тайны Патриарших
Мы с ребятами поговорим о происхождении названия района и рассекретим историю, связанную с количеством прудов. Я расскажу, где любят ночевать лебеди и утки с Патриарших, какое чудовище в стародавние времена обитало в прудах и кто такие Ермолай с Гермогеном. А еще объясню, почему улица называется Малая Бронная, где родилась любимая новогодняя детская песня и ручей с каким названием не понравился Патриарху.
Дорогие взрослые, вам тоже должно быть любопытно: наш квест пройдет по очень интересным местам. На маршруте будет старинная дорога в Тверь, памятник Маяковскому, места действа романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», Садовое кольцо. Вы узнаете о пропавших садах, элитном жилом доме «Патриарх», доме архитектурного общества, доме Вешнякова. А также я покажу старую трансформаторную будку и исторический павильон на Патриарших.
Берите с собой побольше друзей — и айда на пруды!
Организационные детали
Рекомендую экскурсию-квест детям от 6 до 12 лет и их родителям
Дополнительных расходов по пути не предвидится
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваш гид в Москве
Провела 843 экскурсии для 1384 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, экскурсовод и мама. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам, легко нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить! Все свои экскурсии я провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии 13 лет, большой опыт проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актер, музыкант.