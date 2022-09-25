«Ворона и Лисица», «Мартышка и Очки», «Стрекоза и Муравей» — знакомые все лица, не правда ли? Как прошло детство веселого толстячка-баснописца, где он жил и творил, каким его запомнили современники? Ребятам предстоит это выяснить в интерактивном формате. Будем бегать, искать послания автора, разыграем спектакль перед самим Крыловым. А попутно раскроем секреты одного из самых загадочных мест города — Патриарших прудов.

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Описание

Что вас ожидает

Мир Крылова — весело и с интересом

Дети услышат о знаменитом публицисте, баснописце, поэте и издателе сатирико-просветительских журналов. Поучаствуют в викторине с призами. Примерят роль актеров на воображаемых подмостках. Гуляя по Патриаршим, узнают, почему именно здесь, у прудов сидит Иван Андреевич и каких героев своих басен он потерял в сквере.

Тайны Патриарших

Мы с ребятами поговорим о происхождении названия района и рассекретим историю, связанную с количеством прудов. Я расскажу, где любят ночевать лебеди и утки с Патриарших, какое чудовище в стародавние времена обитало в прудах и кто такие Ермолай с Гермогеном. А еще объясню, почему улица называется Малая Бронная, где родилась любимая новогодняя детская песня и ручей с каким названием не понравился Патриарху.

Дорогие взрослые, вам тоже должно быть любопытно: наш квест пройдет по очень интересным местам. На маршруте будет старинная дорога в Тверь, памятник Маяковскому, места действа романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», Садовое кольцо. Вы узнаете о пропавших садах, элитном жилом доме «Патриарх», доме архитектурного общества, доме Вешнякова. А также я покажу старую трансформаторную будку и исторический павильон на Патриарших.

Берите с собой побольше друзей — и айда на пруды!

Организационные детали