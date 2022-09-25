Басни Крылова на Патриарших

Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков

«Ворона и Лисица», «Мартышка и Очки», «Стрекоза и Муравей» — знакомые все лица, не правда ли? Как прошло детство веселого толстячка-баснописца, где он жил и творил, каким его запомнили современники? Ребятам предстоит это выяснить в интерактивном формате. Будем бегать, искать послания автора, разыграем спектакль перед самим Крыловым. А попутно раскроем секреты одного из самых загадочных мест города — Патриарших прудов.
Басни Крылова на Патриарших
Басни Крылова на Патриарших
Басни Крылова на Патриарших
Басни Крылова на Патриарших
Басни Крылова на Патриарших
Басни Крылова на Патриарших
Басни Крылова на Патриарших
Басни Крылова на Патриарших
Басни Крылова на Патриарших
Басни Крылова на Патриарших
Басни Крылова на Патриарших
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Описание

Что вас ожидает

Мир Крылова — весело и с интересом

Дети услышат о знаменитом публицисте, баснописце, поэте и издателе сатирико-просветительских журналов. Поучаствуют в викторине с призами. Примерят роль актеров на воображаемых подмостках. Гуляя по Патриаршим, узнают, почему именно здесь, у прудов сидит Иван Андреевич и каких героев своих басен он потерял в сквере.

Тайны Патриарших

Мы с ребятами поговорим о происхождении названия района и рассекретим историю, связанную с количеством прудов. Я расскажу, где любят ночевать лебеди и утки с Патриарших, какое чудовище в стародавние времена обитало в прудах и кто такие Ермолай с Гермогеном. А еще объясню, почему улица называется Малая Бронная, где родилась любимая новогодняя детская песня и ручей с каким названием не понравился Патриарху.

Дорогие взрослые, вам тоже должно быть любопытно: наш квест пройдет по очень интересным местам. На маршруте будет старинная дорога в Тверь, памятник Маяковскому, места действа романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», Садовое кольцо. Вы узнаете о пропавших садах, элитном жилом доме «Патриарх», доме архитектурного общества, доме Вешнякова. А также я покажу старую трансформаторную будку и исторический павильон на Патриарших.

Берите с собой побольше друзей — и айда на пруды!

Организационные детали

  • Рекомендую экскурсию-квест детям от 6 до 12 лет и их родителям
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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