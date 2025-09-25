Погрузитесь в мир Крылова: дети разыграют спектакль, откроют тайны Патриарших и узнают о жизни баснописца. Увлекательное приключение для всей семьи
На Патриарших прудах дети отправятся в увлекательное путешествие по миру басен Крылова. Им предстоит разыграть спектакль, участвовать в викторине и раскрыть тайны района. Узнают, где сидит Иван Андреевич и какие герои его басен потерялись в сквере.
Взрослые тоже не останутся в стороне: маршрут проходит через знаковые места Москвы, включая памятник Маяковскому и локации из романа Булгакова
Дети услышат о знаменитом публицисте, баснописце, поэте и издателе сатирико-просветительских журналов. Поучаствуют в викторине с призами. Примерят роль актеров на воображаемых подмостках. Гуляя по Патриаршим, узнают, почему именно здесь, у прудов сидит Иван Андреевич и каких героев своих басен он потерял в сквере.
Тайны Патриарших
Мы с ребятами поговорим о происхождении названия района и рассекретим историю, связанную с количеством прудов. Я расскажу, где любят ночевать лебеди и утки с Патриарших, какое чудовище в стародавние времена обитало в прудах и кто такие Ермолай с Гермогеном. А еще объясню, почему улица называется Малая Бронная, где родилась любимая новогодняя детская песня и ручей с каким названием не понравился Патриарху.
Дорогие взрослые, вам тоже должно быть любопытно: наш квест пройдет по очень интересным местам. На маршруте будет старинная дорога в Тверь, памятник Маяковскому, места действа романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», Садовое кольцо. Вы узнаете о пропавших садах, элитном жилом доме «Патриарх», доме архитектурного общества, доме Вешнякова. А также я покажу старую трансформаторную будку и исторический павильон на Патриарших.
Берите с собой побольше друзей — и айда на пруды!
Организационные детали
Рекомендую экскурсию-квест детям от 6 до 12 лет и их родителям
Дополнительных расходов по пути не предвидится
Экскурсию можно провести для больших групп и школьных классов (до 50 чел.); в этом случае компания делится на 2 группы, работаем вместе с напарником. Доплата составит 1250 руб. за каждого последующего участника, большим группам скидки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3575 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, педагог по актёрскому мастерству, аккредитованный гид и мама.
Сотрудничаю со многими московскими музеями. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам. Легко читать дальшеуменьшить
нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить!
Все экскурсии провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии с 2012 года, с большим опытом проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актёр, музыкант.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Тина
Виктория, очень «живой» гид! 🔥Познакомила с историей! Смогла заинтересовать и «заинтриговать» 😁не только ребенка, но родителей!!! Очень интересно, насыщенно! Эмоционально! И время пролетело совершенно незаметно и интересно! ✨Спасибо огромное!!! И прошу извинить, что не сразу смогла написать отзыв! 🙏🏻 Очень рекомендую данную экскурсию!!! ☀️ Были я с мужем и дочка 10 лет! Время провели потрясающе! 🫶🏼
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Елена
Экскурсия по Патриаршим прудам и басням Крылова прошла замечательно! Провел её замечательный гид — Дмитрий, который смог заинтересовать детей интересными историями и увлекательными рассказами. Особенно детям понравились многочисленные кресты, встречающиеся читать дальшеуменьшить
вдоль маршрута, и истории, связанные с ними.
✅ Что понравилось:
Увлекательные рассказы Дмитрия сделали экскурсию интересной даже для маленьких слушателей. Интерактивность: дети активно участвовали в беседе, задавали вопросы и получали на них развернутые ответы. Маршрут оказался идеальным для семейного отдыха: комфортная прогулка, красивые виды и познавательная информация. 🌿 Итог: Экскурсию однозначно рекомендую семьям с детьми любого возраста!
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В
Вероника
Виктория занимается своим делом! Незабываемые экскурсии театрализованные, захватывающие! Дети с удовольствием слушают и выполняют все поручения в любую погоду! Отлично организованны экскурсии,!
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Татьяна
Это было потрясающе! Ходили с классом 17 человек. Все в восторге, и дети, и взрослые! 2 часа пролетели на одном дыхании. Экскурсия не только про Крылова, но про историю Москвы, про весь прилегающий район… Нам очень понравилось!
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Татьяна
Спешим поделиться своим отзывом о супер проведённом времени. Виктория просто нереально преподнесла историю нашим детям, мы вместе искали подсказки, басни, поставили сценку по мотивам Вороны и Лисицы. Полтора часа пролетели незаметно, а восторг и впечатления останутся надолго.
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Ирина
Ходили семьёй на индивидуальную экскурсию,все очень понравилось. Сыну 7 лет,квест его заинтересовал,да и информацию экскурсовода внимательно слушал,тк Виктория не просто рассказывала скучные факты,а выбирала самое интересное и очень театрально преподносила нам,слушателям. Прекрасный формат для встреч с друзьями и родственниками. Спасибо!))
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