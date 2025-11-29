Матрона сознательно отказалась от всего мирского и суетного, чтобы сохранить свой чудодейственный дар. И главное чудо, творимое ею сегодня, — тысячи людей, приходящие к вере. Во время поездки вы сможете поклониться иконам Матроны, побываете на её могиле, приложитесь к мощам. И конечно, больше узнаете о биографии святой.
Описание экскурсии
Многие знают, что Матрона была слепой, что она творила чудеса. Знают, что её канонизировала православная церковь. А вот знаем ли мы, как она жила, за что её канонизировали, за что получила она право именоваться святой? Обо всём этом — и многом другом — мы вам расскажем.
Маршрут поездки
- Даниловское кладбище, где находится могила Матронушки
- Храм Ризоположения на Донской, в котором Матрона завещала отпевать себя
- Собор Мартина Исповедника, где можно увидеть частицу мощей святой
- Даниловский монастырь, где хранится её гроб
- Покровский монастырь и музей Матроны
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Для посещения храмов женщинам необходимо взять с собой платки
- В Свято-Даниловом монастыре у вас будет возможность сделать кофе-паузу — это оплачивается дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Тульская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6502 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборБукет московской парфюмерии
Прогулка по центру столицы со шлейфом истории
Начало: У метро «Кузнецкий мост»
Завтра в 16:00
30 ноя в 16:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Московский Кремль для детей: чудеса сказочной крепости
В нескучной форме познакомить детей от 7 до 14 лет с главным символом столицы
Начало: В районе метро «Александровский сад»
9 дек в 12:00
10 дек в 10:00
7600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Чайная история Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир московской чайной культуры, узнайте о традициях и попробуйте редкие сорта чая в уникальной обстановке
Начало: Мясницкая 19
4 дек в 11:00
5 дек в 11:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.