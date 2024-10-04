О Ольга

Были с детьми 7 лет. Все очень интересно и в доступной для детей форме. Узнали, как строился Кремль, о речке Неглинке, познакомились с башнями Кремля.

Дети не только слушали, но и отвечали на вопросы.

Большое спасибо Елене за новые знания и внимание к детям.