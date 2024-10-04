Московский Кремль, как герой, прошёл множество испытаний.
Вместе с ребятами мы шагнем назад в века, проследим историю крепости и выясним, каково её значение в наши дни. Юные путешественники осмотрят кремль снаружи и услышат о его интереснейших памятниках.
Экскурсия пройдёт в форме диалога: рассуждая, анализируя, отвечая на вопросы, дети смогут лучше усвоить материал.
Вместе с ребятами мы шагнем назад в века, проследим историю крепости и выясним, каково её значение в наши дни. Юные путешественники осмотрят кремль снаружи и услышат о его интереснейших памятниках.
Экскурсия пройдёт в форме диалога: рассуждая, анализируя, отвечая на вопросы, дети смогут лучше усвоить материал.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00
Описание экскурсии
- Мы начнём путешествие от башни «Великана», которая ведёт в самое сердце Кремля. Легенда о возникновении Москвы поможет погрузиться в глубину веков и расскажет о появлении крепости.
- Пройдём вдоль стен, которые помогут сориентироваться на местности. Ребята обсудят, что они видят здесь сейчас — и для чего это было сделано в прошлом.
- От деревянной крепости мы «доберёмся» до современного Кремля. Каково значение, особенности расположения и характеристики этого оборонного сооружения — всё это обсудим на прогулке. А изображения и схемы Кремля помогут проследить, как он изменился за 9 веков.
- По ходу экскурсии дети узнают названия башен и поймут, что они означают; раскроют ряд тайн, скрытых за стенами. Услышат о достопримечательностях, которые встретятся на нашем маршруте, и узнают имена тех, кто повлиял на историю древнего сооружения.
Кому подойдёт экскурсия
Детям от 7 до 14 лет. При проведении программы делаются поправки на возраст.
Организационные детали
- Сопровождающему взрослому нужен отдельный билет. Если взрослых двое, второй может посетить программу бесплатно
- Территорию крепости мы не посещаем, Кремль осматриваем только снаружи
в четверг в 14:00, в субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 805 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Александровский сад
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 14:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 6978 туристов
Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которыеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 окт 2024
Были с детьми 7 лет. Все очень интересно и в доступной для детей форме. Узнали, как строился Кремль, о речке Неглинке, познакомились с башнями Кремля.
Дети не только слушали, но и отвечали на вопросы.
Большое спасибо Елене за новые знания и внимание к детям.
Дети не только слушали, но и отвечали на вопросы.
Большое спасибо Елене за новые знания и внимание к детям.
О
Оксана
3 окт 2024
Огромное спасибо Елене за экскурсию для наших детей, лёгкая подача и взрослым были интересны некоторые факты. Рекомендую данную экскурсию для начального ознакомления с Кремлем!
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