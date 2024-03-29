Матрона Московская – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Матрона Московская» в Москве, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Главные монастыри ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ.Ч. 1
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Главные монастыри ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ.Ч. 1
Начало: Ст. метро Марксистская, выход 6, в городе
Расписание: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, см. расписание.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
На машине
На микроавтобусе
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
Узнать о жизни и чудесах святой, приложиться к мощам и попросить о заступничестве
6500 ₽ за всё до 8 чел.
Переулками Таганки в гости к Матроне Московской
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Переулками Таганки в гости к Матроне Московской
Увидеть мощи святой и прикоснуться к чуду
Начало: У СТ.М. «Марксистская»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5753 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    29 марта 2024
    Главные монастыри ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ.Ч. 1
    Спасибо огромное, Владиславу, за его экскурсию! Столько впечатлений!!! Очень много узнала из истории 18-19 веков, было интересно провести время в компании вежливого, доброжелательного гида!
  • А
    Андрей
    8 сентября 2023
    Главные монастыри ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ.Ч. 1
    Отлично провели время, узнали много нового про главные монастыри Москвы
  • Е
    Елена
    25 мая 2023
    К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
    Мы в восторге от экскурсии! Владимир учёл все наши пожелания, ответил на все вопросы. Было очень познавательно и интересно. Москва предстала
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    перед нами городом с богатой духовной историей. Мы побывали на многих индивидуальных автомобильных экскурсиях. Но такого душевного приема, практически как родных, мы еще не встречали. Очень благодарны Владимиру, вернемся еще на Ваши экскурсии! Всем рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Матрона Московская»

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  3. Переулками Таганки в гости к Матроне Московской
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Василия Блаженного
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Александровский сад
  10. Воробьевы Горы
Сколько стоит экскурсия по Москве в марте 2025
Сейчас в Москве в категории "Матрона Московская" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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