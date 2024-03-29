Индивидуальная
до 5 чел.
Главные монастыри ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ.Ч. 1
Начало: Ст. метро Марксистская, выход 6, в городе
Расписание: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, см. расписание.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
Узнать о жизни и чудесах святой, приложиться к мощам и попросить о заступничестве
6500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Переулками Таганки в гости к Матроне Московской
Увидеть мощи святой и прикоснуться к чуду
Начало: У СТ.М. «Марксистская»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5753 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 марта 2024Спасибо огромное, Владиславу, за его экскурсию! Столько впечатлений!!! Очень много узнала из истории 18-19 веков, было интересно провести время в компании вежливого, доброжелательного гида!
- ААндрей8 сентября 2023Отлично провели время, узнали много нового про главные монастыри Москвы
- ЕЕлена25 мая 2023Мы в восторге от экскурсии! Владимир учёл все наши пожелания, ответил на все вопросы. Было очень познавательно и интересно. Москва предстала
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