читать дальше перед нами городом с богатой духовной историей. Мы побывали на многих индивидуальных автомобильных экскурсиях. Но такого душевного приема, практически как родных, мы еще не встречали. Очень благодарны Владимиру, вернемся еще на Ваши экскурсии! Всем рекомендуем!!!

Мы в восторге от экскурсии! Владимир учёл все наши пожелания, ответил на все вопросы. Было очень познавательно и интересно. Москва предстала