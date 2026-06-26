Древние монастыри, Животворящий Крест и истории о чудесах
Едем в Ярославскую область, чтобы посетить места, где Николая Чудотворца — русского бога, как говорили иностранцы, — почитают особенно сильно. Вы посетите Николо-Сольбинский и Свято-Никольский монастыри и храм Иоанна Златоуста.
Рассмотрите иконы с удивительными судьбами и Животворящий Крест, который почти 6 столетий считается источником исцелений.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Москвы
Встречаемся у метро «ВДНХ», садимся в автобус и едем 140 км по Ярославскому шоссе. В дороге — путевая экскурсия.
Николо-Сольбинский монастырь
Одна из самых красивых обителей Ярославской области. Вы увидите Успенский храм с иконой Николая Чудотворца, храм Спиридона Тримифунтского с частицей мощей святого и церковь Ксении Петербургской. При желании окунётесь в купальню на берегу реки Сольбы.
Обед в монастырской трапезной
Переезд в Переславль-Залесский и автобусная экскурсия
Вы познакомитесь с историей древнего города Золотого кольца.
Свято-Никольский монастырь
Исследуете комплекс со Святыми воротами, храмами и звонницей. Услышите о его непростой судьбе и узнаете о чудотворном образе Николая Чудотворца, Корсунском кресте и святынях, связанных со святителем Лукой Крымским.
Село Годеново
Посетите храм Иоанна Златоуста, где хранится Животворящий Крест Господень — очень почитаемая святыня Русской православной церкви. Мы расскажем об истории его явления и чудесах, что связаны с этим местом.
21:30 — примерное время возвращения в Москву
Выйдете возле удобной для вас станции метро по пути следования.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, обед
Порядок посещения локаций может измениться
После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый
5370 ₽
Пенсионеры
5340 ₽
Дети от 6 до 16 лет
5340 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России.
Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в читать дальшеуменьшить
Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы Театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?
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