Едем в Ярославскую область, чтобы посетить места, где Николая Чудотворца — русского бога, как говорили иностранцы, — почитают особенно сильно. Вы посетите Николо-Сольбинский и Свято-Никольский монастыри и храм Иоанна Златоуста. Рассмотрите иконы с удивительными судьбами и Животворящий Крест, который почти 6 столетий считается источником исцелений.

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Описание экскурсии

7:00 — выезд из Москвы

Встречаемся у метро «ВДНХ», садимся в автобус и едем 140 км по Ярославскому шоссе. В дороге — путевая экскурсия.

Николо-Сольбинский монастырь

Одна из самых красивых обителей Ярославской области. Вы увидите Успенский храм с иконой Николая Чудотворца, храм Спиридона Тримифунтского с частицей мощей святого и церковь Ксении Петербургской. При желании окунётесь в купальню на берегу реки Сольбы.

Обед в монастырской трапезной

Переезд в Переславль-Залесский и автобусная экскурсия

Вы познакомитесь с историей древнего города Золотого кольца.

Свято-Никольский монастырь

Исследуете комплекс со Святыми воротами, храмами и звонницей. Услышите о его непростой судьбе и узнаете о чудотворном образе Николая Чудотворца, Корсунском кресте и святынях, связанных со святителем Лукой Крымским.

Село Годеново

Посетите храм Иоанна Златоуста, где хранится Животворящий Крест Господень — очень почитаемая святыня Русской православной церкви. Мы расскажем об истории его явления и чудесах, что связаны с этим местом.

21:30 — примерное время возвращения в Москву

Выйдете возле удобной для вас станции метро по пути следования.

Организационные детали