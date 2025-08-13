Найдено 3 экскурсии в категории « Переславль-Залесский » в Москве, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 13 часов Индивидуальная до 6 чел. Из Москвы - в Ярославль, Сергиев Посад и Переславль-Залесский Три города - одна обширная история с легендами и живыми рассказами местных гидов от 16 000 ₽ за всё до 6 чел. На мотоцикле 7 часов Индивидуальная Стальные кони Древней Руси: курс на Переславль Сбежать из Москвы, оценить красоту дороги и прикоснуться к живой русской истории Начало: У метро «ВДНХ» 25 000 ₽ за человека На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы Полюбоваться древней архитектурой Переславля, Суздаля, Владимира и Юрьев-Польского Начало: У метро Саларьево 43 500 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Москвы

