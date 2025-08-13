Индивидуальная
до 6 чел.
Из Москвы - в Ярославль, Сергиев Посад и Переславль-Залесский
Три города - одна обширная история с легендами и живыми рассказами местных гидов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Стальные кони Древней Руси: курс на Переславль
Сбежать из Москвы, оценить красоту дороги и прикоснуться к живой русской истории
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Полюбоваться древней архитектурой Переславля, Суздаля, Владимира и Юрьев-Польского
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 06:00
15 авг в 06:00
43 500 ₽ за всё до 4 чел.
