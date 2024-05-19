Древняя. Святая. Судьбоносная. Одним словом, Никольская

Понять особую роль одной из первых улиц города в истории Москвы и России - на прогулке в мини-группе
Никольская улица — длиной всего в 630 метров — таит в себе огромный пласт истории страны.

Изучая её памятники, вы узнаете, как в России появилось системное высшее образование; у кого москвичи просили благословения перед любым начинанием; как журавли стали показателем успешности купцов и предпринимателей; где находится колыбель российского Просвещения и многое другое.
5
4 отзыва
Древняя. Святая. Судьбоносная. Одним словом, Никольская
Древняя. Святая. Судьбоносная. Одним словом, Никольская
Древняя. Святая. Судьбоносная. Одним словом, Никольская
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Как выглядели первые московские улицы
  • Историю создания и судьбу собора-памятника чудодейственной иконе, давшей силы народу в годы Смуты
  • Что такое «Привилегия на Академию» и где на Никольской светили три солнца
  • Когда, где и благодаря кому в Москве появился первый асфальт
  • Куда в 19 веке дамы могли прийти без сопровождения, не нарушая общепринятых тогда норм

А также:

  • Увидите место, откуда цари могли наблюдать за въезжающими в город иностранными послами
  • Полюбуетесь зданием-колыбелью российского Просвещения и выясните, какое отношение к нему имеет Иван Грозный
  • Увидите единственную сохранившуюся башню Китайгородской стены

План путешествия

Воскресенские ворота как часть Китайгородской крепости и начало улицы Никольской. Ворота, через которые российские будущие императоры въезжали, следуя на коронацию, а простой люд проходил, ступая на путь паломничества в Троице-Сергиеву Лавру.

Иверская часовня, «Отрадное перепутье для всех верующих». Благолепно украшенное место, где хранится одна из самых почитаемых московских святынь — Иверская икона Божией Матери.

Собор Казанской иконы Божией Матери, чьё появление переносит нас в тяжелый период Смутного времени. Собор-памятник, возведённый на средства Дмитрия Пожарского в благодарность богу за победу над захватчиками в московской битве. Собор, созданный для хранения списка чудодейственной иконы, сыгравшей огромную роль в тот страшный для Руси период.

Николо-Греческий монастырь, или монастырь Николы Старого — начало начал Никольской: древняя обитель, давшая название улице.

Собор Богоявленского монастыря, богато украшенный белокаменной резьбой, фигурными колоннами и гребнями. Великолепное здание в стилистике, которое позже назовут нарышкинским барокко.

Памятник монахам-просветителям Братьям Лихудам, сыгравшим исключительно важную роль в становлении академического системного образования в России.

Заиконоспасский монастырь. Православная обитель, избранная государем и церковной властью как место обучения иноков грамоте. Место, где было создано «гнездо Просвещения».

Гостинично-развлекательный комплекс «Славянский Базар», судьбоносное знакомство двух великих людей, приведшее к созданию Московского Художественного театра.

Третьяковский проезд. Живописная торговая улочка, построенная на частные средства.

Кому подойдёт экскурсия

Как москвичам, так и гостям столицы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на улице — просьба одеваться по погоде
  • На прогулку могут пойти дети от 12 лет
  • Санитарных остановок на маршруте не предусмотрено, поэтому стоит воспользоваться таковой на 3-м этаже ГУМа, приехав минут на 15 раньше

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ю
19 мая 2024
Экскурсия очень интересная! Гид - выше всяких похвал!!! По-новому взглянули на известную всем улицу, на все доп вопросы в течение экскурсии нам с интересом отвечали. Очень рекомендую! Спасибо, Ольга!!!
В
18 апр 2024
Был уже на многих разных экскурсиях по центру Москвы, но прогулка с Ольгой - это нечто! Узнал массу новых деталей и тонкостей, о которых раньше даже и не догадывался. Однозначно рекомендую эту экскурсию по Никольской и пойду с Ольгой и по другим маршрутам Старой Москвы
Е
18 апр 2024
Были с мужем на экскурсии с Ольгой. Два с половиной часа пролетели как одно мгновение. Человек на своём месте! Исторические события экскурсовод подкрепляла фотографиями, интересными историями, легендами. Обязательно ещё раз доверим наше семейное просвещение Ольге)
Е
17 апр 2024
Большое спасибо Ольге за интересную экскурсию. Несмотря на плохую погоду я была очень увлечена рассказом Ольги о такой небольшой, но с величайшей историей Никольской улице. Обязательно буду рекомендовать друзьям 👍

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