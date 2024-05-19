Изучая её памятники, вы узнаете, как в России появилось системное высшее образование; у кого москвичи просили благословения перед любым начинанием; как журавли стали показателем успешности купцов и предпринимателей; где находится колыбель российского Просвещения и многое другое.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Как выглядели первые московские улицы
- Историю создания и судьбу собора-памятника чудодейственной иконе, давшей силы народу в годы Смуты
- Что такое «Привилегия на Академию» и где на Никольской светили три солнца
- Когда, где и благодаря кому в Москве появился первый асфальт
- Куда в 19 веке дамы могли прийти без сопровождения, не нарушая общепринятых тогда норм
А также:
- Увидите место, откуда цари могли наблюдать за въезжающими в город иностранными послами
- Полюбуетесь зданием-колыбелью российского Просвещения и выясните, какое отношение к нему имеет Иван Грозный
- Увидите единственную сохранившуюся башню Китайгородской стены
План путешествия
Воскресенские ворота как часть Китайгородской крепости и начало улицы Никольской. Ворота, через которые российские будущие императоры въезжали, следуя на коронацию, а простой люд проходил, ступая на путь паломничества в Троице-Сергиеву Лавру.
Иверская часовня, «Отрадное перепутье для всех верующих». Благолепно украшенное место, где хранится одна из самых почитаемых московских святынь — Иверская икона Божией Матери.
Собор Казанской иконы Божией Матери, чьё появление переносит нас в тяжелый период Смутного времени. Собор-памятник, возведённый на средства Дмитрия Пожарского в благодарность богу за победу над захватчиками в московской битве. Собор, созданный для хранения списка чудодейственной иконы, сыгравшей огромную роль в тот страшный для Руси период.
Николо-Греческий монастырь, или монастырь Николы Старого — начало начал Никольской: древняя обитель, давшая название улице.
Собор Богоявленского монастыря, богато украшенный белокаменной резьбой, фигурными колоннами и гребнями. Великолепное здание в стилистике, которое позже назовут нарышкинским барокко.
Памятник монахам-просветителям Братьям Лихудам, сыгравшим исключительно важную роль в становлении академического системного образования в России.
Заиконоспасский монастырь. Православная обитель, избранная государем и церковной властью как место обучения иноков грамоте. Место, где было создано «гнездо Просвещения».
Гостинично-развлекательный комплекс «Славянский Базар», судьбоносное знакомство двух великих людей, приведшее к созданию Московского Художественного театра.
Третьяковский проезд. Живописная торговая улочка, построенная на частные средства.
Кому подойдёт экскурсия
Как москвичам, так и гостям столицы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на улице — просьба одеваться по погоде
- На прогулку могут пойти дети от 12 лет
- Санитарных остановок на маршруте не предусмотрено, поэтому стоит воспользоваться таковой на 3-м этаже ГУМа, приехав минут на 15 раньше
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽