Никольская улица — длиной всего в 630 метров — таит в себе огромный пласт истории страны. Изучая её памятники, вы узнаете, как в России появилось системное высшее образование; у кого москвичи просили благословения перед любым начинанием; как журавли стали показателем успешности купцов и предпринимателей; где находится колыбель российского Просвещения и многое другое.

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Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете:

Как выглядели первые московские улицы

Историю создания и судьбу собора-памятника чудодейственной иконе, давшей силы народу в годы Смуты

Что такое «Привилегия на Академию» и где на Никольской светили три солнца

Когда, где и благодаря кому в Москве появился первый асфальт

Куда в 19 веке дамы могли прийти без сопровождения, не нарушая общепринятых тогда норм

А также:

Увидите место, откуда цари могли наблюдать за въезжающими в город иностранными послами

Полюбуетесь зданием-колыбелью российского Просвещения и выясните, какое отношение к нему имеет Иван Грозный

Увидите единственную сохранившуюся башню Китайгородской стены

План путешествия

Воскресенские ворота как часть Китайгородской крепости и начало улицы Никольской. Ворота, через которые российские будущие императоры въезжали, следуя на коронацию, а простой люд проходил, ступая на путь паломничества в Троице-Сергиеву Лавру.

Иверская часовня, «Отрадное перепутье для всех верующих». Благолепно украшенное место, где хранится одна из самых почитаемых московских святынь — Иверская икона Божией Матери.

Собор Казанской иконы Божией Матери, чьё появление переносит нас в тяжелый период Смутного времени. Собор-памятник, возведённый на средства Дмитрия Пожарского в благодарность богу за победу над захватчиками в московской битве. Собор, созданный для хранения списка чудодейственной иконы, сыгравшей огромную роль в тот страшный для Руси период.

Николо-Греческий монастырь, или монастырь Николы Старого — начало начал Никольской: древняя обитель, давшая название улице.

Собор Богоявленского монастыря, богато украшенный белокаменной резьбой, фигурными колоннами и гребнями. Великолепное здание в стилистике, которое позже назовут нарышкинским барокко.

Памятник монахам-просветителям Братьям Лихудам, сыгравшим исключительно важную роль в становлении академического системного образования в России.

Заиконоспасский монастырь. Православная обитель, избранная государем и церковной властью как место обучения иноков грамоте. Место, где было создано «гнездо Просвещения».

Гостинично-развлекательный комплекс «Славянский Базар», судьбоносное знакомство двух великих людей, приведшее к созданию Московского Художественного театра.

Третьяковский проезд. Живописная торговая улочка, построенная на частные средства.

Кому подойдёт экскурсия

Как москвичам, так и гостям столицы.

Организационные детали