Приглашаем вас в одну из самых красивых усадеб Подмосковья! У входа нас встретят павлины, а затем мы пройдём к Парадному дворику, прогуляемся по территории усадьбы, перейдём через Верхний мост каскадных прудов и окажемся возле конюшен и манежа. По пути будем делать для вас атмосферные фотографии и рассказывать местные легенды.
Описание фото-прогулки
Вы окажетесь в историческом месте, где проходили юные годы М. Ю. Лермонтова. Здесь же некогда гулял Фёдор Шаляпин и вдохновлялся красотой усадьбы Валентин Серов.
Вы увидите:
- Архитектурный комплекс конца 18 века
- Каскадные пруды и Верхний мост (Чёртов мост)
Узнаете, как Лермонтов любил разыгрывать здесь друзей и кому признавался в любви. Услышите интересные истории и легенды о Середниково.
В самых живописных локациях мы сделаем красочные фото на профессиональную камеру.
Организационные детали
- Внутрь музея-усадьбы мы не заходим
- Снимаем на профессиональные полнокадровые камеры Nikon Z6, Sony Alpha 7 Ill
- Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки
- С вами будет гид-фотограф из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход на территорию усадьбы — 150 ₽ за чел.
- Экскурсию можно провести для большего количества участников. Доплата за каждого дополнительного — 1500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В усадьбе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 3329 туристов
Я аккредитованный гид-фотограф из Москвы. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю и архитектуру нашей столицы. Профессионально фотографирую в красивых локациях города. Работаю совместно с командой фотогидов. На наших экскурсиях мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.
Входит в следующие категории Москвы
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