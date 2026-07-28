Приглашаем вас в одну из самых красивых усадеб Подмосковья! У входа нас встретят павлины, а затем мы пройдём к Парадному дворику, прогуляемся по территории усадьбы, перейдём через Верхний мост каскадных прудов и окажемся возле конюшен и манежа. По пути будем делать для вас атмосферные фотографии и рассказывать местные легенды.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 7500 ₽ за экскурсию

Описание фото-прогулки

Вы окажетесь в историческом месте, где проходили юные годы М. Ю. Лермонтова. Здесь же некогда гулял Фёдор Шаляпин и вдохновлялся красотой усадьбы Валентин Серов.

Вы увидите:

Архитектурный комплекс конца 18 века

Каскадные пруды и Верхний мост (Чёртов мост)

Узнаете, как Лермонтов любил разыгрывать здесь друзей и кому признавался в любви. Услышите интересные истории и легенды о Середниково.

В самых живописных локациях мы сделаем красочные фото на профессиональную камеру.

Организационные детали

Внутрь музея-усадьбы мы не заходим

Снимаем на профессиональные полнокадровые камеры Nikon Z6, Sony Alpha 7 Ill

Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки

С вами будет гид-фотограф из нашей команды

Дополнительные расходы