Дмитрий проводит ещё 6 экскурсий

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Середниково — родовое гнездо Лермонтовых

Прогуляться по ландшафтному парку, слушая стихи юного поэта, и приоткрыть историю изящной усадьбы

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Москвы
Вы откроете секреты древнего шотландского рода Лермонтовых и насладитесь атмосферой классической русской усадьбы, прогуливаясь по территории Середниково.

Я расскажу увлекательные истории 📖 о владельцах поместья, прочту написанные здесь стихи великого поэта и покажу главные достопримечательности 🏛️.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых

Что вас ожидает

Усадьба поэта и министра
Мы осмотрим уникальный архитектурный комплекс древней усадьбы и поговорим о том, как это место связано с М. Ю. Лермонтовым и П. А. Столыпиным. Что объединяет этих людей, не знакомых друг с другом? Я расскажу об истории 📖 строительства имения Середниково и его трансформациях на протяжении эпох, а также объясню, кем был Фирсанов и какое отношение он имеет к Сандуновским баням и Петровскому пассажу. Открою тайну первой романтической привязанности юного «Поэта печали и Любви» и прочту отрывки из дневника первой возлюбленной М. Ю. Лермонтова.

Старинный парк
В удивительной красоты ландшафтном парке 🌳 с барским прудом и островами мы вспомним стихи, которые поэт сочинил в имении. Вы пройдетесь по сохранившимся мостам, в том числе по легендарному Чертову, и насладитесь очарованием традиционной русской усадьбы, совершая променад по тенистым аллеям.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 на территорию усадьбы оплачиваются отдельно: взрослые — 100 рублей, пенсионеры — 30 рублей, дети до 14 лет и инвалиды — бесплатно
  • Возможен трансфер из Москвы или других городов Подмосковья, стоимость уточняйте в переписке
  • Дополнительно возможно посещение усадебного дома с составе групповой экскурсии 🧭 (необходима предварительная запись и оплата), а также храма святителя Алексия 17 века и киногородка «Пилигрим Порто» с сохранившимися декорациями к различным фильмам и сериалам. Подробности уточняйте в переписке.
Начало и место завершения
🚩 в деревне Середниково
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых
Середниково — родовое гнездо Лермонтовых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. Всегда готов разработать маршрут с учетом ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
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