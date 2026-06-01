Дмитрий проводит ещё 6 экскурсий

Мы осмотрим уникальный архитектурный комплекс древней усадьбы и поговорим о том, как это место связано с М. Ю. Лермонтовым и П. А. Столыпиным. Что объединяет этих людей, не знакомых друг с другом? Я расскажу об истории строительства имения Середниково и его трансформациях на протяжении эпох, а также объясню, кем был Фирсанов и какое отношение он имеет к Сандуновским баням и Петровскому пассажу. Открою тайну первой романтической привязанности юного «Поэта печали и Любви» и прочту отрывки из дневника первой возлюбленной М. Ю. Лермонтова.
Старинный парк
В удивительной красоты ландшафтном парке с барским прудом и островами мы вспомним стихи, которые поэт сочинил в имении. Вы пройдетесь по сохранившимся мостам, в том числе по легендарному Чертову, и насладитесь очарованием традиционной русской усадьбы, совершая променад по тенистым аллеям.
Организационные детали
Входные билеты на территорию усадьбы оплачиваются отдельно: взрослые — 150 ₽, пенсионеры — 100 ₽, дети до 14 лет и инвалиды — бесплатно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Возможен трансфер из Москвы или других городов Подмосковья, стоимость уточняйте в переписке
Дополнительно возможно посещение усадебного дома с составе групповой или индивидуальной экскурсии (необходима предварительная запись и оплата), а также храма святителя Алексия 17 века и киногородка «Пилигрим Порто» с сохранившимися декорациями к различным фильмам и сериалам. Подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Середниково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4715 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, читать дальшеуменьшить
где каждый искушённый или не очень путешественник почерпнёт для себя что-то новое и интересное. Все сотрудники нашей команды — аккредитованные гиды Москвы и Подмосковья. Также всегда готов разработать маршрут с учётом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Очень понравилось место, сама экскурсия пролетела незаметно на одном дыхании. Особенно впечатлило чтение стихов молодого поэта на берегу пруда.
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А
Александра
Дмитрий прекрасный рассказчик, многое знает по теме экскурсии и не только. Пунктуальный, с юмором, приятный в общении. Место само по себе живописное, стоит того, чтобы там прогуляться. Мы прекрасно провели время. Спасибо!
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Е
Елена
Мы побывали на экскурсии в старинной усадьбе Середниково, расположенной вдали от города среди вековых деревьев и живописных прудов. Дмитрий увлекательно рассказал о жизни Лермонтова, читал его стихи. Это путешествие оставило приятные воспоминания. Любители природы, истории и спокойного отдыха точно оценят это место.
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Елизавета
Отличная экскурсия, очень интересная информация была донесена Дмитрием, полностью структурирована. Посмотрели все основные точки усадьбы.
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О
Ольга
Отличная идея - организовать экскурсии в Середниково. Мне это место и этот маршрут известны не были. Прекрасная возможность убедиться, что частная инициатива при грамотном менеджменте может воссоздать на развалинах и читать дальшеуменьшить
поддерживать в идеальном порядке инфраструтуру дворцово-паркового ансамбля. Экскурсия непродолжительная, 1 ч., потом можно самостоятельно посетить дворец с организованнрй группой. Прогулка по парку с Дмитрием была приятной и познавательной. Он внимателен к гостям, хороший рассказчик и вообще опытный гид.
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Борис
Великолепное, живописное место для того, чтобы провести день своей жизни с максимальной пользой, насладиться красотой окружающего мира и получить заряд позитива. Особенно, если ваш экскурсовод Дмитрий - интересный собеседник и читать дальшеуменьшить
профессионал своего дела с большой буквы. Жаль, что время в компании такого знающего, замечательного рассказчика как Дмитрий пролетает очень быстро. Обязательно будем обращаться к Дмитрию еще, чтобы получить новые знания и зарядиться позитивом! Дмитрий, огромное спасибо!
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