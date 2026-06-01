Дмитрий проводит ещё 6 экскурсий

Вы откроете секреты древнего шотландского рода Лермонтовых и насладитесь атмосферой классической русской усадьбы, прогуливаясь по территории Середниково. Я расскажу увлекательные истории о владельцах поместья, прочту написанные здесь стихи великого поэта и покажу главные достопримечательности.

Описание экскурсии

Усадьба поэта и министра

Мы осмотрим уникальный архитектурный комплекс древней усадьбы и поговорим о том, как это место связано с М. Ю. Лермонтовым и П. А. Столыпиным. Что объединяет этих людей, не знакомых друг с другом? Я расскажу об истории строительства имения Середниково и его трансформациях на протяжении эпох, а также объясню, кем был Фирсанов и какое отношение он имеет к Сандуновским баням и Петровскому пассажу. Открою тайну первой романтической привязанности юного «Поэта печали и Любви» и прочту отрывки из дневника первой возлюбленной М. Ю. Лермонтова.

Старинный парк

В удивительной красоты ландшафтном парке с барским прудом и островами мы вспомним стихи, которые поэт сочинил в имении. Вы пройдетесь по сохранившимся мостам, в том числе по легендарному Чертову, и насладитесь очарованием традиционной русской усадьбы, совершая променад по тенистым аллеям.

Организационные детали