Дмитрий проводит ещё 6 экскурсий

Усадьба поэта и министра Мы осмотрим уникальный архитектурный комплекс древней усадьбы и поговорим о том, как это место связано с М. Ю. Лермонтовым и П. А. Столыпиным. Что объединяет этих людей, не знакомых друг с другом? Я расскажу об истории 📖 строительства имения Середниково и его трансформациях на протяжении эпох, а также объясню, кем был Фирсанов и какое отношение он имеет к Сандуновским баням и Петровскому пассажу. Открою тайну первой романтической привязанности юного «Поэта печали и Любви» и прочту отрывки из дневника первой возлюбленной М. Ю. Лермонтова.
Старинный парк В удивительной красоты ландшафтном парке 🌳 с барским прудом и островами мы вспомним стихи, которые поэт сочинил в имении. Вы пройдетесь по сохранившимся мостам, в том числе по легендарному Чертову, и насладитесь очарованием традиционной русской усадьбы, совершая променад по тенистым аллеям.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 на территорию усадьбы оплачиваются отдельно: взрослые — 100 рублей, пенсионеры — 30 рублей, дети до 14 лет и инвалиды — бесплатно
Возможен трансфер из Москвы или других городов Подмосковья, стоимость уточняйте в переписке
Дополнительно возможно посещение усадебного дома с составе групповой экскурсии 🧭 (необходима предварительная запись и оплата), а также храма святителя Алексия 17 века и киногородка «Пилигрим Порто» с сохранившимися декорациями к различным фильмам и сериалам. Подробности уточняйте в переписке.
Начало и место завершения
🚩 в деревне Середниково
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. Всегда готов разработать маршрут с учетом ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!