Одна из основных достопримечательностей 🏛️ Москвы – Московский метрополитен. Московское метро 🚇 является уникальным "храмом" искусства. Во всем мире оно признано самым лучшим, красивым и быстрым.
Московский метрополитен неспроста называют подземным храмом. Намеренно ли создатели подземного пространства Москвы использовали элементы культовых зданий разных эпох, насытили архитектуру станций символами и аллегориями, привнесли в декоративное оформление мотивы убранства русских храмов и элементы предметов церковного обихода?
Экскурсия является уникальной возможностью услышать рассказ о московском метро, увидеть его великолепные станции – «Площадь революции», «Киевская», «Комсомольская», «Новослободская», «Белорусская», и др.
Обратите внимание, что минимальное количество участников для данной экскурсии 🧭 - 2 человека!