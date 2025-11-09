«Солнце Москвы» — больше, чем аттракцион. Поездка на колесе обозрения станет для вас частью личной истории и поможет ещё лучше узнать столицу.
ВДНХ, парк «Останкино», сталинские высотки, Спасская башня, Белый дом, Большой театр, деловой центр «Москва-Сити» и другие визитные карточки города — за 18 минут 40 секунд вы рассмотрите более 30 знаковых мест Москвы.
Описание экскурсии
Общая информация
- Высота колеса 140 метров.
- Пятое по высоте колесо обозрения в мире и самое высокое в Европе.
- Эффектный панорамный вид на Москву и её окрестности.
- Время обзора: 18 минут 40 секунд.
Техническое оснащение
- 30 закрытых кабин.
- Каждая 6-я кабина с прозрачным полом.
- Системы кондиционирования и отопления для комфортных поездок круглый год.
Видимые достопримечательности
- ВДНХ и парк «Останкино».
- Сталинские высотки.
- Белый дом.
- Большой театр.
- Деловой центр «Москва-Сити».
ежедневно в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный проход. Детский.
|1400 ₽
|Стандартный проход. Взрослый.
|1800 ₽
|Прозрачный пол. Детский.
|2000 ₽
|Прозрачный пол. Взрослый.
|2400 ₽
|Быстрый проход
|2100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
