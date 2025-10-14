Групповая
до 15 чел.
Поездка на колесе обозрения «Солнце Москвы»
Насладиться панорамным видом на Москву с высоты самого большого колеса обозрения в Европе
Начало: Рядом со станцией метро «ВДНХ»
«Пятое по высоте колесо обозрения в мире и самое высокое в Европе»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
«Солнце Москвы»: панорамный полёт + экскурсия по ВДНХ
Прогулка по главной выставке страны и захватывающий вид на столицу с колеса обозрения
Начало: У главного входа ВДНХ
«А во время поездки на колесе обозрения вам откроются виды на:»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«Солнце Москвы»: панорамный полёт + экскурсия в группе по ВДНХ
Прогулка по главной выставке страны и захватывающий вид на столицу с колеса обозрения
Начало: У главного входа ВДНХ
«А во время поездки на колесе обозрения вам откроются виды на:»
Расписание: в будние дни в 10:00
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
2500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Колесо обозрения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в октябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Колесо обозрения" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 10 000.
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Колесо обозрения», цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь