1 чел. По популярности 30 минут Групповая до 15 чел. Поездка на колесе обозрения «Солнце Москвы» Насладиться панорамным видом на Москву с высоты самого большого колеса обозрения в Европе Начало: Рядом со станцией метро «ВДНХ» «Пятое по высоте колесо обозрения в мире и самое высокое в Европе» Расписание: ежедневно в 11:00 1400 ₽ за человека Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 8 чел. «Солнце Москвы»: панорамный полёт + экскурсия по ВДНХ Прогулка по главной выставке страны и захватывающий вид на столицу с колеса обозрения Начало: У главного входа ВДНХ «А во время поездки на колесе обозрения вам откроются виды на:» от 10 000 ₽ за всё до 8 чел. Пешая 2.5 часа Мини-группа до 10 чел. «Солнце Москвы»: панорамный полёт + экскурсия в группе по ВДНХ Прогулка по главной выставке страны и захватывающий вид на столицу с колеса обозрения Начало: У главного входа ВДНХ «А во время поездки на колесе обозрения вам откроются виды на:» Расписание: в будние дни в 10:00 2500 ₽ за человека Другие экскурсии Москвы

