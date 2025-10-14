Мои заказы

Посещение колеса обозрения в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Колесо обозрения» в Москве, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Поездка на колесе обозрения «Солнце Москвы»
30 минут
Групповая
до 15 чел.
Насладиться панорамным видом на Москву с высоты самого большого колеса обозрения в Европе
Начало: Рядом со станцией метро «ВДНХ»
«Пятое по высоте колесо обозрения в мире и самое высокое в Европе»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1400 ₽ за человека
«Солнце Москвы»: панорамный полёт + экскурсия по ВДНХ
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по главной выставке страны и захватывающий вид на столицу с колеса обозрения
Начало: У главного входа ВДНХ
«А во время поездки на колесе обозрения вам откроются виды на:»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 8 чел.
«Солнце Москвы»: панорамный полёт + экскурсия в группе по ВДНХ
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по главной выставке страны и захватывающий вид на столицу с колеса обозрения
Начало: У главного входа ВДНХ
«А во время поездки на колесе обозрения вам откроются виды на:»
Расписание: в будние дни в 10:00
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
2500 ₽ за человека

