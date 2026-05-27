Добро пожаловать на выставку «Праздник весны.
Новый год в старом Пекине»! Вы разберётесь, как устроен лунно‑солнечный календарь, откуда взялись 12 животных восточного гороскопа, почему этот праздник больше похож на нашу Масленицу и какие ритуалы должны обеспечить удачу на весь год. А также увидите новогодние картины няньхуа и благопожелательные свитки.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- познакомитесь со всеми этапами праздника — от уборки дома и покупки фейерверков до уличных гуляний и запуска фонариков.
- восхититесь знаменитыми новогодними картинами.
- расшифруете благопожелательные надписи.
- увидите свиток с иероглифом «Счастье», написанный императором Юнчжэном (годы правления 1723–1735) и поймёте, почему сейчас в Китае так популярен Драко Малфой.
А я расскажу:
- откуда произошли 12 зодиакальных животных китайского гороскопа и как устроен лунно-солнечный календарь.
- что такое каша лаба и почему в Пекине с её приготовления начинается праздничная суматоха.
- как украшают традиционный китайский дом.
- что такое алтарь предков и зачем на нём сжигают деньги в канун Нового года.
- как проходят праздничные шествия со львами и драконами.
- зачем в небо запускают воздушных змеев и бьют в барабан тайпингу.
- какое самое любимое лакомство пекинцев на Новый год.
Организационные детали
- Входные билеты входят в стоимость.
- Экскурсия проходит до 31 мая.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парк культуры»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 45 туристов
Я более 20 лет создаю и провожу экскурсии и путешествия по Москве и её окрестностям. Веду новостной канал про гастрономические проекты, организую литературные мероприятия в книжном клубе для взрослых и детей. Жду вас в Москве — будем открывать новые страницы нашей столицы!
