1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
«Новогодний формат длится с 1 декабря до 1 марта»
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Павловопосадские платки, Штирлиц и герой-космонавт
«Того самого Штирлица из «Семнадцати мгновений весны»»
1 окт в 09:00
9 окт в 09:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Твербулю с гитарой
Экскурсия-концерт по одному из самых красивых бульваров Москвы
«Тверской бульвар, цветущий по весне, зеленый летом, шуршащий осенней листвой, прекрасен в любое время года»
Сегодня в 08:00
8 сен в 08:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария31 августа 2024Очень благодарна Александру ща фотопрогулку, его коммуникабельность, терпения, знания. Удобно построил маршрут, усел все пожелания, нашел общий язык с 4-х годовалой непоседой! Получили приятные эмоции от прогулки и замечательные фото на долгую память☀️ Еще раз спасибо большое!
- ММария28 августа 2024Добрый день,нам все очень понравилось! Гид-фотограф Александр-замечательный,очень внимательный к просьбам и вобще отличный человек! Спасибо,что в нашу годовщину свадьбы мы провели так интересно время!
- ДДарья22 августа 2024Гуляли по столице с Александрой, прогулка прошла в комфортном темпе передвижений, с исторической справкой и фотомоментами на долгую память. Спасибо!
- ССветлана7 августа 2024Третьяковская галерея: входной билет с аудиотуром по шедеврам коллекцииОтличный формат, приятный голос гида, интересно и понятно. Взрослому и подростку понравилась экскурсия.
- ННонна28 июля 2024Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия по сокровищам российских государейВсё бы хорошо, но смущает одно, зачем покупать онлайн электронный ваучер, если потом, всё равно, нужно отстоять в душной очереди, чтобы обменять его на бумажный билет.
- ССергей18 мая 2024На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» романОтличная экскурсия для заинтересованных. Гид Светлана очень профессионален и многознающ, по теме экскурсии -просто эрудит. Внимательный подход и контакт с
- ЛЛариса25 апреля 2024На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» романОчень познавательная, обширная и увлекательная экскурсия! Огромное спасибо потрясающему гиду Светлане - она настоящий фанат своего дела и глубочайший профессионал!
- ЛЛюдмила24 марта 2024На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» романЭкскурсия потрясающая. Экскурсовод Светлана - просто чудо!!! Это великое счастье провести время на подобной экскурсии. Огромное количество интереснейшей информации, неординарная
- ЕЕлена31 октября 2022Спасибо Юле за интересные факты и душевные песни! За новые фамилии, переплетения судеб жителей Твербуля. Пампуш нам не чужой, каждый год 19
- ААлла18 июля 2022Ездили с Владимиром в Павловский посад. Просто великолепно! Очень комфортный для нашей команды из 5 человек автомобиль. Владимир - умелый
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Весенние»
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