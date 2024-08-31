Экскурсии в Москве весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Москве, цены от 7 700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Фотопрогулка в огнях столицы
Пешая
70 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
«Новогодний формат длится с 1 декабря до 1 марта»
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
7 700 за всё до 4 чел.
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
На машине
1 отзыв
7.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Павловопосадские платки, Штирлиц и герой-космонавт
«Того самого Штирлица из «Семнадцати мгновений весны»»
1 окт в 09:00
9 окт в 09:00
16 000 за всё до 8 чел.
По Твербулю с гитарой
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Твербулю с гитарой
Экскурсия-концерт по одному из самых красивых бульваров Москвы
«Тверской бульвар, цветущий по весне, зеленый летом, шуршащий осенней листвой, прекрасен в любое время года»
Сегодня в 08:00
8 сен в 08:00
от 10 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    31 августа 2024
    Фотопрогулка в огнях столицы
    Очень благодарна Александру ща фотопрогулку, его коммуникабельность, терпения, знания. Удобно построил маршрут, усел все пожелания, нашел общий язык с 4-х годовалой непоседой! Получили приятные эмоции от прогулки и замечательные фото на долгую память☀️ Еще раз спасибо большое!
    Очень благодарна Александру ща фотопрогулку, его коммуникабельность, терпения, знания. Удобно построил маршрут, усел все пожелания, нашелОчень благодарна Александру ща фотопрогулку, его коммуникабельность, терпения, знания. Удобно построил маршрут, усел все пожелания, нашелОчень благодарна Александру ща фотопрогулку, его коммуникабельность, терпения, знания. Удобно построил маршрут, усел все пожелания, нашел
  • М
    Мария
    28 августа 2024
    Фотопрогулка в огнях столицы
    Добрый день,нам все очень понравилось! Гид-фотограф Александр-замечательный,очень внимательный к просьбам и вобще отличный человек! Спасибо,что в нашу годовщину свадьбы мы провели так интересно время!
  • Д
    Дарья
    22 августа 2024
    Фотопрогулка в огнях столицы
    Гуляли по столице с Александрой, прогулка прошла в комфортном темпе передвижений, с исторической справкой и фотомоментами на долгую память. Спасибо!
  • С
    Светлана
    7 августа 2024
    Третьяковская галерея: входной билет с аудиотуром по шедеврам коллекции
    Отличный формат, приятный голос гида, интересно и понятно. Взрослому и подростку понравилась экскурсия.
  • Н
    Нонна
    28 июля 2024
    Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия по сокровищам российских государей
    Всё бы хорошо, но смущает одно, зачем покупать онлайн электронный ваучер, если потом, всё равно, нужно отстоять в душной очереди, чтобы обменять его на бумажный билет.
  • С
    Сергей
    18 мая 2024
    На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» роман
    Отличная экскурсия для заинтересованных. Гид Светлана очень профессионален и многознающ, по теме экскурсии -просто эрудит. Внимательный подход и контакт с
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    экскурсантами. Стимулирует на поиск новых знаний. Атмосферу булгаковщины передаёт эффектно. В приоритете - удобство и пожелания клиентов-зрителей. Не считаясь со своим временем после окончания экскурсии,была обеспокоена нашим отдыхом и обедом в рядом расположенной ресторации. Всем нам троим экскурсия пришлась по душе. До сих пор нахожусь под её впечатлением. Это однозначно заслуга Мастера экскуровода Светланы. К сожалению, не могу столь же лестно отозваться о координаторе Николае. Не хочется и вспоминать необязателен, непунктуален и непрофессионален. Чуть не испортил последний аккорд в столице. Мы были очень заинтересованы в посещении новодевичьего некропол и были с собачкой (об этом Ники был в курсе). Под это меняли маршрут экскурсии. С этим и были связаны проблемы возникшие с Колей. Апогеем явился сюрприз, что на Новодевичье с собаками нельзя. Никак и никак совсем. Коля, Ники,Николай-пайку хлеба возвращай. Не заработал ты её, товарищ ШарикОff. Всё спасла Светлана. Ассана ей и алилуйя!

  • Л
    Лариса
    25 апреля 2024
    На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» роман
    Очень познавательная, обширная и увлекательная экскурсия! Огромное спасибо потрясающему гиду Светлане - она настоящий фанат своего дела и глубочайший профессионал!
  • Л
    Людмила
    24 марта 2024
    На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» роман
    Экскурсия потрясающая. Экскурсовод Светлана - просто чудо!!! Это великое счастье провести время на подобной экскурсии. Огромное количество интереснейшей информации, неординарная
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    подача материала, которая включает не только повествование, но и выдержки из произведений Булгакова. Светлана с первой минуты покоряет своей харизматичностью и знанием материала, да и просто человеческим общением. Захотелось в очередной раз перечитать Булгакова. Всем советую посетить данную экскурсию. А Светлане огромная благодарность. Мы ещё долго будем вспоминать время проведённое с ней, и то море информации, которым она поделилась с нами.

  • Е
    Елена
    31 октября 2022
    По Твербулю с гитарой
    Спасибо Юле за интересные факты и душевные песни! За новые фамилии, переплетения судеб жителей Твербуля. Пампуш нам не чужой, каждый год 19
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    октября в 19.00 компания немолодых людей встречается рядом с ним, чтобы провести счастливые часы вместе, возвращаясь в школьные годы. Прогулке не помешал даже дождик, и получился прекрасный день рождения! Спасибо за то, что согласились украсить наш вечер!

    Спасибо Юле за интересные факты и душевные песни!
  • А
    Алла
    18 июля 2022
    Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
    Ездили с Владимиром в Павловский посад. Просто великолепно! Очень комфортный для нашей команды из 5 человек автомобиль. Владимир - умелый
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    и аккуратный водитель. Рассказал и показал нам город с неожиданных ракурсов. Мы погрузились в историю начиная со времён князя Дмитрия Московского и до наших дней. Начали экскурсию в музее" Княжий двор". Очень увлечённые люди там работают! Интересный интерактивный музей актёра Вячеслава Тихонова, в музее истории русского платка и шали тоже было интересно. Спасибо большое, Владимир! Обязательно поедем с Вами и по другим маршрутам!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Весенние»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка в огнях столицы
  2. Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
  3. По Твербулю с гитарой
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Зарядье
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 7 700 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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