3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Москва в сияющем наряде

Уже в начале декабря столица ⭐️ зажигается без преувеличения миллионами огоньков! Повсюду открываются ярмарки с заснеженными домиками-лавками, устанавливаются пушистые елки и сверкающие инсталляции. Наш маршрут позволит увидеть лучшие из этих декораций:

Встретившись на оживленной Пушкинской площади, мы отправимся гулять 👣 по старинной Тверской улице с фонарями, напоминающими бокалы шампанского: полюбуемся Елисеевским гастрономом начала 20 века и павильонами у памятника Юрию Долгорукому.

Вас покорят парящие фонарики на Столешниковом переулке и атмосфера в районе улицы Кузнецкий мост. Мы не пропустим упакованный, словно подарок, торговый дом ЦУМ , Большой театр и развлечения на Театральной площади.

, Большой театр и развлечения на Театральной площади. По Третьяковскому проезду пройдем к пешеходной Никольской улице и выйдем на Красную площадь. Здесь, в сердце столицы, не останется шансов не ощутить дух волшебства! Насладившись новогодними песнями, ароматами глинтвейна и выпечки, мы дойдем до Манежной площади с целым парадом елок.

На этом экскурсия ⛳ по классическому маршруту заканчивается. Если вы выберете расширенный маршрут, то дальше вас ждут: улицы Ильинка, Покровка и Маросейка — старинные, с многочисленными нарядными магазинами и кафе, а также фрагмент стены Белого города и любимые москвичами Чистые пруды.

Легко и увлекательно — о городе и любимых праздниках

Конечно, я расскажу главное о достопримечательностях 🏛️ и памятниках, но разбавлю это новогодними сюжетами. Вы узнаете, кто на Руси впервые начал наряжать елку, как раньше отмечали Рождество, кто такие Дед Мороз и Снегурочка и как Москва отдыхает на новогодних каникулах.

Организационные детали