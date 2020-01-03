3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает
Москва в сияющем наряде
Уже в начале декабря столица ⭐️ зажигается без преувеличения миллионами огоньков! Повсюду открываются ярмарки с заснеженными домиками-лавками, устанавливаются пушистые елки и сверкающие инсталляции. Наш маршрут позволит увидеть лучшие из этих декораций:
- Встретившись на оживленной Пушкинской площади, мы отправимся гулять 👣 по старинной Тверской улице с фонарями, напоминающими бокалы шампанского: полюбуемся Елисеевским гастрономом начала 20 века и павильонами у памятника Юрию Долгорукому.
- Вас покорят парящие фонарики на Столешниковом переулке и атмосфера в районе улицы Кузнецкий мост. Мы не пропустим упакованный, словно подарок, торговый дом ЦУМ, Большой театр и развлечения на Театральной площади.
- По Третьяковскому проезду пройдем к пешеходной Никольской улице и выйдем на Красную площадь. Здесь, в сердце столицы, не останется шансов не ощутить дух волшебства! Насладившись новогодними песнями, ароматами глинтвейна и выпечки, мы дойдем до Манежной площади с целым парадом елок.
На этом экскурсия ⛳ по классическому маршруту заканчивается. Если вы выберете расширенный маршрут, то дальше вас ждут: улицы Ильинка, Покровка и Маросейка — старинные, с многочисленными нарядными магазинами и кафе, а также фрагмент стены Белого города и любимые москвичами Чистые пруды.
Легко и увлекательно — о городе и любимых праздниках
Конечно, я расскажу главное о достопримечательностях 🏛️ и памятниках, но разбавлю это новогодними сюжетами. Вы узнаете, кто на Руси впервые начал наряжать елку, как раньше отмечали Рождество, кто такие Дед Мороз и Снегурочка и как Москва отдыхает на новогодних каникулах.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с 10 декабря по 20 января
- Стоимость 3500 указана за классический маршрут (до 2 часов). Стоимость расширенной экскурсии 🧭 (до 3 часов) — 5000 руб.
- Стоимость экскурсии при проведении 31 декабря или 1 января в два раза выше (7000 руб. и 10000 руб. соответственно)