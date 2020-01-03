3 отзыва оставили туристы

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С Новым годом, Москва!

Увидеть, как столица готовится к празднику, и заглянуть на сказочные ярмарки

5
3 отзыва
Дмитрий
Дмитрий – Гид из Москвы
«Золотая моя Москва» блистает круглый год, но в зимние праздники...

Это стоит увидеть! Мы пройдем по центральным улицам, площадям и уютным переулкам мимо главных символов города.

Тверская улица, Кузнецкий мост, Большой театр, Красная площадь — всё вокруг засверкает волшебством и окутает вас праздничными ароматами, а я поделюсь хрониками города и историей 📖 нашего Нового года.
Задать вопросОбычно отвечает за 28 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 40003 600 ₽ за экскурсиюскидка10%

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С Новым годом, Москва!
С Новым годом, Москва!

Что вас ожидает

Москва в сияющем наряде
Уже в начале декабря столица ⭐️ зажигается без преувеличения миллионами огоньков! Повсюду открываются ярмарки с заснеженными домиками-лавками, устанавливаются пушистые елки и сверкающие инсталляции. Наш маршрут позволит увидеть лучшие из этих декораций:

  • Встретившись на оживленной Пушкинской площади, мы отправимся гулять 👣 по старинной Тверской улице с фонарями, напоминающими бокалы шампанского: полюбуемся Елисеевским гастрономом начала 20 века и павильонами у памятника Юрию Долгорукому.
  • Вас покорят парящие фонарики на Столешниковом переулке и атмосфера в районе улицы Кузнецкий мост. Мы не пропустим упакованный, словно подарок, торговый дом ЦУМ, Большой театр и развлечения на Театральной площади.
  • По Третьяковскому проезду пройдем к пешеходной Никольской улице и выйдем на Красную площадь. Здесь, в сердце столицы, не останется шансов не ощутить дух волшебства! Насладившись новогодними песнями, ароматами глинтвейна и выпечки, мы дойдем до Манежной площади с целым парадом елок.

На этом экскурсия ⛳ по классическому маршруту заканчивается. Если вы выберете расширенный маршрут, то дальше вас ждут: улицы Ильинка, Покровка и Маросейка — старинные, с многочисленными нарядными магазинами и кафе, а также фрагмент стены Белого города и любимые москвичами Чистые пруды.

Легко и увлекательно — о городе и любимых праздниках
Конечно, я расскажу главное о достопримечательностях 🏛️ и памятниках, но разбавлю это новогодними сюжетами. Вы узнаете, кто на Руси впервые начал наряжать елку, как раньше отмечали Рождество, кто такие Дед Мороз и Снегурочка и как Москва отдыхает на новогодних каникулах.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с 10 декабря по 20 января
  • Стоимость 3500 указана за классический маршрут (до 2 часов). Стоимость расширенной экскурсии 🧭 (до 3 часов) — 5000 руб.
  • Стоимость экскурсии при проведении 31 декабря или 1 января в два раза выше (7000 руб. и 10000 руб. соответственно)
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Пушкинская
С Новым годом, Москва!
С Новым годом, Москва!
С Новым годом, Москва!
С Новым годом, Москва!
С Новым годом, Москва!
С Новым годом, Москва!
С Новым годом, Москва!
С Новым годом, Москва!
С Новым годом, Москва!
С Новым годом, Москва!
С Новым годом, Москва!
С Новым годом, Москва!
С Новым годом, Москва!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. Всегда готов разработать маршрут с учетом ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
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3 отзыва оставили туристы

3 января 2020
Спасибо Дмитрию за увлекательную прогулку-экскурсию по нарядной новогодней Москве! Маршрут комфортный и не утомительный, много интересных фактов и историй!
31 декабря 2019
Дмитрий, спасибо Вам огромное! Дмитрий, очень здорово провел экскурсию, провел по интересным местам новогодней украшенной Москвы, рассказал кучу занимательных вещей по ходу маршрута) позитивный, веселый и организованный. Нам экскурсия очень понравилась, будем обращаться еще)
21 декабря 2019
Всем привет)) Были на новогодней авторской экскурсии с Дмитрием по Москве. Время пролетело незаметно!!! Прекрасная экскурсия, интересный рассказчик, очень хорошо продуманный маршрут!! Мы обязательно будем рекомендовать Дмитрия всем своим друзьям ))

Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

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