Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

«Предания русского купечества... Большая Ордынка и окрестности... »

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
«Предания русского купечества...

Большая Ордынка и окрестности...

»
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🎄На новый год!
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
«Предания русского купечества... Большая Ордынка и окрестности... »
«Предания русского купечества... Большая Ордынка и окрестности... »
Дорогие Друзья, давайте вместе приподнимем завесу времени и узнаем, как жили за великолепными фасадами домов этой патриархальной московской улочки, почти не претерпевшими изменений на протяжении целого столетия...
От чего так сильно отличаются характеры и настроения соседних улиц Замоскворечья? Какие из домов Ордынки совсем не то, чем мы привыкли их видеть?
Всеобъемлющая доброта, подобной которой и не сыскать в целом мире...
Сказочная любовь, перешедшая грань человеческой жизни...
Необыкновенные судьбы великих людей, живших в этих местах...
На нашем пути мы увидим семь невероятно красивых 🤩 храмов, зайдем согреться душою в знаменитую Обитель милосердия, узнаем удивительные подробности из жизни богатейших людей России и поймем, как изменилась бы Москва, коль скоро Бульварное кольцо перестало бы напоминать подкову...
В процессе нашего путешествия мы познакомимся с историей 📖 доходного домостроения Москвы; выясним, как один доктор благодаря своим именитым пациенткам сумел убедить городские власти нарушить правила противопожарного устройства улиц; полюбуемся на первую автоматическую телефонную станцию Столицы ⭐️ и подивимся необыкновенным мозаикам, украшающим её пристройку; обнаружим здание грандиозного синематографа на 1200 мест и откроем мрачные тайны Серпуховской площади.
Что входит
  • Для Вашего комфорта экскурсия проводится с использованием радиогидов.
Что не входит
    Начало
    🚩 Ст. м. «Третьяковская».
    Место завершения
    🏁 Серпуховская площадь.
    «Предания русского купечества... Большая Ордынка и окрестности... »
    «Предания русского купечества... Большая Ордынка и окрестности... »
    «Предания русского купечества... Большая Ордынка и окрестности... »
    «Предания русского купечества... Большая Ордынка и окрестности... »
    «Предания русского купечества... Большая Ордынка и окрестности... »

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лера Б.
    Лера Б.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

    «Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
    7 000
    2 часа
    «Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
    7 отзывов
    «Коломенское. История Государевой вотчины... »
    7 000
    2.5 часа
    «Коломенское. История Государевой вотчины... »
    2 отзыва
    «Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
    8 000
    2 часа
    «Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
    1 отзыв
    «Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
    7 000
    2 часа
    «Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
    1 отзыв
    «Сказочное Замоскворечье»
    7 000
    2.5 часа
    «Сказочное Замоскворечье»
    1 отзыв
    История и тайны башен Московского Кремля
    7 000
    2 часа
    История и тайны башен Московского Кремля

    Еще несколько необычных экскурсий в Москве

    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    700
    3 часа
    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    1961 отзыв
    Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
    800
    4 часа
    Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
    551 отзыв
    Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
    990
    3 часа
    Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
    541 отзыв
    По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
    1 500
    1.5 часа
    По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
    518 отзывов
    Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
    1 200
    1 час
    Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
    439 отзывов
    Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
    1 400
    13 часов
    Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
    418 отзывов