Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Дорогие Друзья, давайте вместе приподнимем завесу времени и узнаем, как жили за великолепными фасадами домов этой патриархальной московской улочки, почти не претерпевшими изменений на протяжении целого столетия...

От чего так сильно отличаются характеры и настроения соседних улиц Замоскворечья? Какие из домов Ордынки совсем не то, чем мы привыкли их видеть?

Всеобъемлющая доброта, подобной которой и не сыскать в целом мире...

Сказочная любовь, перешедшая грань человеческой жизни...

Необыкновенные судьбы великих людей, живших в этих местах...

На нашем пути мы увидим семь невероятно красивых 🤩 храмов, зайдем согреться душою в знаменитую Обитель милосердия, узнаем удивительные подробности из жизни богатейших людей России и поймем, как изменилась бы Москва, коль скоро Бульварное кольцо перестало бы напоминать подкову...

В процессе нашего путешествия мы познакомимся с историей 📖 доходного домостроения Москвы; выясним, как один доктор благодаря своим именитым пациенткам сумел убедить городские власти нарушить правила противопожарного устройства улиц; полюбуемся на первую автоматическую телефонную станцию Столицы ⭐️ и подивимся необыкновенным мозаикам, украшающим её пристройку; обнаружим здание грандиозного синематографа на 1200 мест и откроем мрачные тайны Серпуховской площади.