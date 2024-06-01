1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Научиться определять разные стили зодчества на прогулке по историческому району города
Начало: У ст. метро «Третьяковская»
Завтра в 12:00
16 июня в 15:00
800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
13 июня в 11:00
850₽ за человека
Групповая
3 часа
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Старинные храмы Замоскворечья
Погулять по Полянке, Ордынке, Пятницкой и найти на них следы разных эпох
Начало: У метро Полянка
Завтра в 12:00
2 июля в 15:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
Взглянуть на город через истории царевен, цариц, принцесс, императриц и членов династической фамилии
Начало: в районе метро Китай-город
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июня 2024Отличная познавательная экскурсия по архитектуре Москворечья
- ББелла28 мая 2024Очень рада, что обратила внимание и записалась именно на экскурсию "Замоскворечье: кому «тёмное царство», а кому «душа Москвы»". Экскурсовод Мария буквально затянула нас своим рассказом. Время летело незаметно, идти и слушать было легко и интересно! Рекомендую всем!
- ММария27 мая 2024Экскурсия прошла замечательно! Экскурсовод Светлана нашла подход к детям, активно взаимодействовала с ними на протяжении всего времени, а информация оказалась
- ООльга26 мая 2024Мария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первый раз в этих местах,
- ЕЕкатерина24 мая 202423 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади и так нам понравился
- ГГайя21 мая 2024Очень красивый и интересный маршрут. Я точно расширила свои познания в архитектуре, стилей, сочетание этих стилей в архитектуре Замоскворечья, да и
- ННаталия19 мая 2024Нам с мужем очень понравилась экскурсия! Очень интересно и познавательно, однозначно будем ее рекомендовать друзьям.
- ООльга17 мая 2024Купеческая страна - ЗамоскворечьеЭкскурсия по таким местам, которые не увидишь самостоятельно, а если увидишь, то не поймёшь всей скрывающейся глубины. Посмотреть на малоэтажную
- ААбрамова4 мая 2024Замечательный рассказ экскурсовода, пешая прогулка по улочкам Замоскворечья, посещение двух храмов и монастыря. Вот здесь можно бы побольше времени, но это на мой вкус.
- ЛЛариса3 мая 2024Купеческая страна - ЗамоскворечьеОчень понравилась экскурсия. Увидели совершенно другую Москву. Неспешная прогулка в хорошей компании в солнечную погоду - что может быть лучше!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии по Большой Ордынке»
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