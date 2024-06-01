Экскурсии по Большой Ордынке

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии по Большой Ордынке» в Москве, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
23 отзыва
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Научиться определять разные стили зодчества на прогулке по историческому району города
Начало: У ст. метро «Третьяковская»
Завтра в 12:00
16 июня в 15:00
800 за человека
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
16 отзывов
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
13 июня в 11:00
850 за человека
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
85 отзывов
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250 за человека
Старинные храмы Замоскворечья
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Старинные храмы Замоскворечья
Погулять по Полянке, Ордынке, Пятницкой и найти на них следы разных эпох
Начало: У метро Полянка
Завтра в 12:00
2 июля в 15:00
2 800 за всё до 5 чел.
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
7 800 за всё до 10 чел.
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
Взглянуть на город через истории царевен, цариц, принцесс, императриц и членов династической фамилии
Начало: в районе метро Китай-город
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
7 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
    Отличная познавательная экскурсия по архитектуре Москворечья
  • Б
    Белла
    28 мая 2024
    Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
    Очень рада, что обратила внимание и записалась именно на экскурсию "Замоскворечье: кому «тёмное царство», а кому «душа Москвы»". Экскурсовод Мария буквально затянула нас своим рассказом. Время летело незаметно, идти и слушать было легко и интересно! Рекомендую всем!
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
    Экскурсия прошла замечательно! Экскурсовод Светлана нашла подход к детям, активно взаимодействовала с ними на протяжении всего времени, а информация оказалась
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    интересна не только им, но и взрослым. В процессе живого общения узнали интересные исторические факты, познакомились с архитектурой Замоскворечья и поднялись на колокольню, получив много положительных эмоций.

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
    Мария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первый раз в этих местах,
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    так и тем, кто давно тут живет, но просто ходит мимо и ничего не знает)как я) спасибо за ликбез и хорошее настроение!

    Мария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первыйМария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первыйМария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первый
  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
    23 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади и так нам понравился
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    рассказ и сама Мария, что не раздумывая пошли к ней ещё раз. Изучать таким образом историю и исследовать центр-это лучший вариант для нас с дочкой. Рекомендую на 100%.

    23 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади23 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади23 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади23 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади23 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади23 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади
  • Г
    Гайя
    21 мая 2024
    Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
    Очень красивый и интересный маршрут. Я точно расширила свои познания в архитектуре, стилей, сочетание этих стилей в архитектуре Замоскворечья, да и
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    Москвы в целом. А в процессе экскурсии были интересные вопросы. Еду после экскурсии домой и вижу стили или их смешение в зданиях. Это добавляет красоты в глаза смотрящего. Большое спасибо, гиду Татьяне!

  • Н
    Наталия
    19 мая 2024
    Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
    Нам с мужем очень понравилась экскурсия! Очень интересно и познавательно, однозначно будем ее рекомендовать друзьям.
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Купеческая страна - Замоскворечье
    Экскурсия по таким местам, которые не увидишь самостоятельно, а если увидишь, то не поймёшь всей скрывающейся глубины. Посмотреть на малоэтажную
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    уютную, почти провинциальную Москву - ради этого стоило приехать! Екатерина рассказывает очень интересно, очень заразительна её любовь к городу и его истории. Очень трогает её внимание к деталям. Всегда приятно послушать специалиста, влюблённого в своё дело! Экскурсия длилась более двух часов, которые пролетели совершенно незаметно. Будем с нежностью вспоминать об этой прогулке и делиться полученными впечатлениями! Большое спасибо Екатерине! Желаем вдохновения и всяческого благополучия!

  • А
    Абрамова
    4 мая 2024
    Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
    Замечательный рассказ экскурсовода, пешая прогулка по улочкам Замоскворечья, посещение двух храмов и монастыря. Вот здесь можно бы побольше времени, но это на мой вкус.
  • Л
    Лариса
    3 мая 2024
    Купеческая страна - Замоскворечье
    Очень понравилась экскурсия. Увидели совершенно другую Москву. Неспешная прогулка в хорошей компании в солнечную погоду - что может быть лучше!
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    Екатерина замечательный экскурсовод, с хорошей подачей материала, увлекательно рассказывала, не торопила, давала возможность насладиться красотой, сделать фотографии, подсказывала интересные ракурсы. И под’ем на колокольню впечатлил. Огромное спасибо! И конечно лучшие рекомендации - приходите, гуляйте, впечатляйтесь!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии по Большой Ордынке»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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