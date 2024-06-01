читать дальше

уютную, почти провинциальную Москву - ради этого стоило приехать! Екатерина рассказывает очень интересно, очень заразительна её любовь к городу и его истории. Очень трогает её внимание к деталям. Всегда приятно послушать специалиста, влюблённого в своё дело! Экскурсия длилась более двух часов, которые пролетели совершенно незаметно. Будем с нежностью вспоминать об этой прогулке и делиться полученными впечатлениями! Большое спасибо Екатерине! Желаем вдохновения и всяческого благополучия!