Premium последний звонок на теплоходе «Легенда»

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Приглашаем вас в премиум-круиз последнего звонка на комфортабельном теплоходе «Легенда».

Выпускников ждёт речная прогулка по Москве-реке через весь центр города, праздничный банкет или фуршет на борту и зажигательная дискотека под руководством модного клубного диджея.
Premium последний звонок на теплоходе «Легенда»
Premium последний звонок на теплоходе «Легенда»
Premium последний звонок на теплоходе «Легенда»
Premium последний звонок на теплоходе «Легенда»
Premium последний звонок на теплоходе «Легенда»
Premium последний звонок на теплоходе «Легенда»
Ближайшие даты:
25
мая
26
мая
27
мая

Что вас ожидает:

  • Праздничная программа
  • Виды Москвы с теплохода
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Последний звонок на борту теплохода

Теплоход отправится от причала «Мост Багратион», который находится напротив делового комплекса Москва-Сити и совершит путешествие по центру столицы до парка «Зарядье» и обратно. Во время речной прогулки на палубе теплохода пройдет зажигательная дискотека. Завершится круиз у небоскрёбов Сити, на фоне которых выпускники смогут выпустить воздушные шары и сделать классные фото.

Меню фуршета

Закуски:

  • Клаб-сэндвич по 1 шт/чел.
  • Пицца Пеперони 200г.

Десерт:

  • Пирожное по 1 шт/чел.
  • Печенье и конфеты в ассортименте.

Напитки:

  • Чай.
  • Coca-Cola/Sprit 0,5 л/чел.
  • Вода.
  • Меню банкета.

Салат:

«Цезарь» с курицей (куриное филе, сыр «пармезан», листья «Романо» и «Айсберг», заправленные классическим соусом «Цезарь», помидоры «Черри»).

Закуски:

  • Клубный сэндвич с сыром и ветчиной.
  • Картофель фри.
  • Пицца Пеперони 200г.

Горячее блюдо:

Аппетитный шашлык из курицы.

Десерт:

Пирожное.

Напитки:

  • Чай.
  • Coca-Cola/Sprite 0,5 л/чел.
  • Вода.

с 25 по 27 мая в в 13:00, 18:30, 23:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Речной круиз продолжительностью 4 часа
  • Банкет или фуршет (на выбор) на борту теплохода
  • Фотозона на теплоходе
  • Фотографы
  • Модный ведущий с развлекательной программой, конкурсами и призами
  • Зажигательная дискотека
  • Салют из шариков
  • Бармен шоу
Что не входит
  • Проезд до/от места отправления
Место начала и завершения?
Мост Багратион
Когда и сколько длится?
Когда: с 25 по 27 мая в в 13:00, 18:30, 23:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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