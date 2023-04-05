Приглашаем вас в премиум-круиз последнего звонка на комфортабельном теплоходе «Легенда».
Выпускников ждёт речная прогулка по Москве-реке через весь центр города, праздничный банкет или фуршет на борту и зажигательная дискотека под руководством модного клубного диджея.
Выпускников ждёт речная прогулка по Москве-реке через весь центр города, праздничный банкет или фуршет на борту и зажигательная дискотека под руководством модного клубного диджея.
Ближайшие даты:
25
мая
мая
26
мая
мая
27
мая
мая
Что вас ожидает:
- Праздничная программа
- Виды Москвы с теплохода
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Последний звонок на борту теплохода
Теплоход отправится от причала «Мост Багратион», который находится напротив делового комплекса Москва-Сити и совершит путешествие по центру столицы до парка «Зарядье» и обратно. Во время речной прогулки на палубе теплохода пройдет зажигательная дискотека. Завершится круиз у небоскрёбов Сити, на фоне которых выпускники смогут выпустить воздушные шары и сделать классные фото.
Меню фуршета
Закуски:
- Клаб-сэндвич по 1 шт/чел.
- Пицца Пеперони 200г.
Десерт:
- Пирожное по 1 шт/чел.
- Печенье и конфеты в ассортименте.
Напитки:
- Чай.
- Coca-Cola/Sprit 0,5 л/чел.
- Вода.
- Меню банкета.
Салат:
«Цезарь» с курицей (куриное филе, сыр «пармезан», листья «Романо» и «Айсберг», заправленные классическим соусом «Цезарь», помидоры «Черри»).
Закуски:
- Клубный сэндвич с сыром и ветчиной.
- Картофель фри.
- Пицца Пеперони 200г.
Горячее блюдо:
Аппетитный шашлык из курицы.
Десерт:
Пирожное.
Напитки:
- Чай.
- Coca-Cola/Sprite 0,5 л/чел.
- Вода.
с 25 по 27 мая в в 13:00, 18:30, 23:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Речной круиз продолжительностью 4 часа
- Банкет или фуршет (на выбор) на борту теплохода
- Фотозона на теплоходе
- Фотографы
- Модный ведущий с развлекательной программой, конкурсами и призами
- Зажигательная дискотека
- Салют из шариков
- Бармен шоу
- Что не входит
- Проезд до/от места отправления
- Место начала и завершения?
- Мост Багратион
- Когда и сколько длится?
- Когда: с 25 по 27 мая в в 13:00, 18:30, 23:30Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании