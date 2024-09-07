2.5 часа
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:55
Завтра в 11:40
от 2 190₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 15:45
Завтра в 11:38
от 450₽ за человека
3 часа
Круиз
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
15 сен в 21:00
16 сен в 13:00
1 999₽ за человека
2.5 часа
Круиз
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
16 сен в 15:30
17 сен в 15:30
2 299₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия7 сентября 2024Сидения разбитые- поменяйте, ножки сломаны, распущенное плетение на креслах торчит в разные стороны. Аудиогид интересный, плыли плавно.
- ЕЕкатерина4 сентября 2024Очень хорошо провели время, вкусная еда, напитки, хороший сервис. Теплоход новый и красивый. Спасибо!
- ТТатьяна2 сентября 2024Все прошло замечательно!! Очень понравилась экскурсия;
- ААлексей1 сентября 2024Играли свадьбу,все понравилось. Цены на фото конские.
- ДДмитрий28 августа 2024Все супер
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Крымский мост»
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