Приглашаются все желающие на уникальную речную прогулку по Москве. Вечер начнётся с выступления трёх комиков ТНТ и LABELCOM на нижней палубе теплохода «Ривьера». В это время можно заказать еду и
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Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 19:00, 20:00, 20:30
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
- Полноценный стендап концерт. Для вас выступят профессиональные известные комики, участники StandUp на ТНТ, LABELCOM, Stand-Up Club #1 и других популярных ТВ и YouTube проектов. На таких мероприятиях уже выступали: Андрей Колмачевский, Найка Казиева, Кирилл Мазур, Валера Артюхов, Карина Салихова, Настя Веневитина, Константин Бутаков, Елена Новикова, Ярослава Тринадцатко, Никита Дубровский, Вера Котельникова, Дима Гаврилов и многие другие.
А кто именно будет — секрет! Каждую неделю — разные составы. Вас ждёт лучший материал комиков, разрывные шутки, импровизационное общение с залом, атмосферный вечер юмора.
- Концерт живой музыки. Вторая часть вечера пройдёт на верхней палубе, где вы сможете послушать хиты мировой сцены в исполнении кавер-группы «Мальчики по вызову», певицу Kova_rosa под аккомпанемент саксофона и другие новые коллективы. Потанцевать, повеселиться, попеть любимые хиты и насладиться речной прогулкой по вечерней Москве и сделать яркие фотографии.
Также вас ждёт увлекательная речная прогулка от Южного речного вокзала. Просто наслаждайтесь великолепными видами новых жилых районов города с воды.
Организационные детали
- Отплытие и возвращение — с Причала Лужники-Северный, м. Спортивная / Лужники
- Прогулка проходит на теплоходе «Ривьера», где может разместиться до 190 человек
- Сбор гостей за полчаса до отправления теплохода
- На борту есть две уборные и кафе-бар. Весь вечер можно заказывать еду и напитки (не включено в стоимость билета)
- Размещение за столиками. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Возможна подсадка за один стол других гостей для небольших компаний. Если вы брали билеты отдельно, но хотите сидеть вместе — приходите заранее. Также это поможет занять места ближе к сцене (не относится к мероприятиям с конкретными местами)
- На борт не допускаются люди в состоянии сильного алкогольного опьянения
- При очень плохих погодных условия возможен перенос или отмена мероприятия — администраторы свяжутся с вами заранее
- Сопровождение гида не предполагается
Возрастное ограничение — 18+
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Конец зала
|2 590 ₽
|Середина зала
|3 090 ₽
|Ближние столы
|3 590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала Лужники
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 3210 туристов
Привет! Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши экскурсоводы — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
15 сен 2024
Не стоит потраченого времени и денег, плоский юмор, плохой звук.
K
Kati
26 авг 2024
Мероприятие очень понравилось, интересное комбо получилось. И посмеялись и потанцевали и по Москве на теплоходе прокатилась. Я не сильный фанат стендапа, но тут как будто все к месту. Утолила все свои хотелки. С погодой тоже очень повезло.
Зоя
12 июл 2024
мне очень понравилось! сначала был Стендап концерт, комики были подобраны очень смешные, мы изначально не знали, кто будет выступать, но в итоге они превзошли все мои ожидания! пока ребята выступали,
Входит в следующие категории Москвы
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