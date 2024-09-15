Стендап и музыка на теплоходе (18+)

Присоединяйтесь к уникальной речной прогулке с двумя концертами за один вечер. Сначала стендап с комиками ТНТ и LABELCOM, затем живые хиты на верхней палубе
Приглашаются все желающие на уникальную речную прогулку по Москве. Вечер начнётся с выступления трёх комиков ТНТ и LABELCOM на нижней палубе теплохода «Ривьера». В это время можно заказать еду и
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напитки. Затем на верхней палубе начнётся концерт живой музыки с кавер-группой и певицей Kova-rosa. Можно танцевать, петь и наслаждаться видами Москвы. Прогулка стартует от Южного речного вокзала и возвращается на причал Лужники-Северный. На борту есть кафе-бар и две уборные. Рассадка за столиками осуществляется администратором. Не допускаются люди в состоянии сильного алкогольного опьянения. В случае плохой погоды возможен перенос мероприятия

4
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🎤 Выступление известных комиков
  • 🎶 Концерт живой музыки
  • 🍽 Возможность заказать еду и напитки
  • 🚢 Прогулка по реке Москве
  • 📸 Отличные фото на фоне вечернего города
    • Стендап и музыка на теплоходе (18+)
    Стендап и музыка на теплоходе (18+)
    Стендап и музыка на теплоходе (18+)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 18:00, 19:00, 20:00, 20:30

    Что можно увидеть

  • Новые жилые районы Москвы

    • Описание водной прогулки

    • Полноценный стендап концерт. Для вас выступят профессиональные известные комики, участники StandUp на ТНТ, LABELCOM, Stand-Up Club #1 и других популярных ТВ и YouTube проектов. На таких мероприятиях уже выступали: Андрей Колмачевский, Найка Казиева, Кирилл Мазур, Валера Артюхов, Карина Салихова, Настя Веневитина, Константин Бутаков, Елена Новикова, Ярослава Тринадцатко, Никита Дубровский, Вера Котельникова, Дима Гаврилов и многие другие.
      А кто именно будет — секрет! Каждую неделю — разные составы. Вас ждёт лучший материал комиков, разрывные шутки, импровизационное общение с залом, атмосферный вечер юмора.
    • Концерт живой музыки. Вторая часть вечера пройдёт на верхней палубе, где вы сможете послушать хиты мировой сцены в исполнении кавер-группы «Мальчики по вызову», певицу Kova_rosa под аккомпанемент саксофона и другие новые коллективы. Потанцевать, повеселиться, попеть любимые хиты и насладиться речной прогулкой по вечерней Москве и сделать яркие фотографии.

    Также вас ждёт увлекательная речная прогулка от Южного речного вокзала. Просто наслаждайтесь великолепными видами новых жилых районов города с воды.

    Организационные детали

    • Отплытие и возвращение — с Причала Лужники-Северный, м. Спортивная / Лужники
    • Прогулка проходит на теплоходе «Ривьера», где может разместиться до 190 человек
    • Сбор гостей за полчаса до отправления теплохода
    • На борту есть две уборные и кафе-бар. Весь вечер можно заказывать еду и напитки (не включено в стоимость билета)
    • Размещение за столиками. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Возможна подсадка за один стол других гостей для небольших компаний. Если вы брали билеты отдельно, но хотите сидеть вместе — приходите заранее. Также это поможет занять места ближе к сцене (не относится к мероприятиям с конкретными местами)
    • На борт не допускаются люди в состоянии сильного алкогольного опьянения
    • При очень плохих погодных условия возможен перенос или отмена мероприятия — администраторы свяжутся с вами заранее
    • Сопровождение гида не предполагается
      Возрастное ограничение — 18+

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Конец зала2 590 ₽
    Середина зала3 090 ₽
    Ближние столы3 590 ₽
    Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У причала Лужники
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    1
    Н
    15 сен 2024
    Не стоит потраченого времени и денег, плоский юмор, плохой звук.
    K
    26 авг 2024
    Мероприятие очень понравилось, интересное комбо получилось. И посмеялись и потанцевали и по Москве на теплоходе прокатилась. Я не сильный фанат стендапа, но тут как будто все к месту. Утолила все свои хотелки. С погодой тоже очень повезло.
    Мероприятие очень понравилось, интересное комбо получилось. И посмеялись и потанцевали и по Москве на теплоходе прокатилась.Мероприятие очень понравилось, интересное комбо получилось. И посмеялись и потанцевали и по Москве на теплоходе прокатилась.Мероприятие очень понравилось, интересное комбо получилось. И посмеялись и потанцевали и по Москве на теплоходе прокатилась.Мероприятие очень понравилось, интересное комбо получилось. И посмеялись и потанцевали и по Москве на теплоходе прокатилась.
    Зоя
    12 июл 2024
    мне очень понравилось! сначала был Стендап концерт, комики были подобраны очень смешные, мы изначально не знали, кто будет выступать, но в итоге они превзошли все мои ожидания! пока ребята выступали,
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    можно было покушать, кухня хорошая на теплоходе, и есть не только закуски, но и горячее, салаты, пицца, как в кафе))
    когда Стендап закончился, мы все поднялись на верхнюю палубу, уже был восхитительный вид на Москву 😍, и вживую играла музыкальная группа. а в конце вечера был салют 🎆
    мне очень понравилось, спасибо организатору!

    мне очень понравилось! сначала был Стендап концерт, комики были подобраны очень смешные, мы изначально не знали,мне очень понравилось! сначала был Стендап концерт, комики были подобраны очень смешные, мы изначально не знали,

    Входит в следующие категории Москвы

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