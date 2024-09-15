читать дальше можно было покушать, кухня хорошая на теплоходе, и есть не только закуски, но и горячее, салаты, пицца, как в кафе))

когда Стендап закончился, мы все поднялись на верхнюю палубу, уже был восхитительный вид на Москву 😍, и вживую играла музыкальная группа. а в конце вечера был салют 🎆

мне очень понравилось, спасибо организатору!

мне очень понравилось! сначала был Стендап концерт, комики были подобраны очень смешные, мы изначально не знали, кто будет выступать, но в итоге они превзошли все мои ожидания! пока ребята выступали,