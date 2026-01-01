Рождественская экскурсия в дом-музей Чайковского в Клину, где создавался балет «Щелкунчик».
Вас ждет атмосфера домашнего праздника, выставка, посвященная сказке, и прогулка по нарядному Клину с возможностью купить авторские елочные игрушки.
Описание экскурсии
Рождество в доме Чайковского: где родилась музыка «Щелкунчика»Теплый прием и душевное Рождество ждут вас в доме Петра Ильича Чайковского в Клину, где родилась самая «новогодняя» музыка к балету-сказке «Щелкунчик»! Как в позапрошлом веке, вы ощутите необыкновенную атмосферу домашнего праздника в подлинных интерьерах уютного деревянного особняка с рождественской елью, украшенной старинными игрушками и золочеными орехами.
Музыкальные сюрпризы и волшебный фонарь
Как и положено в Рождество, вас ждут чудесные сюрпризы, в том числе и музыкальные. Вы увидите картины Волшебного фонаря — любимого домашнего развлечения семьи Чайковских, под утонченные мелодии из альбома «Времена года». Посетите выставку «Рождественская сказка-балет», где погрузитесь в мир балета Чайковского, увидите эскизы декораций и костюмов из постановок на разных сценах мира.
Прогулка по праздничному Клину
Праздничного настроения добавит прогулка по обаятельному городку Клин с посещением главной, самой нарядной Клинской елочки и праздничных локаций. Вы также сможете зайти в фирменный магазин при фабрике елочных украшений «Елочка», чтобы купить расписанные вручную клинскими мастерицами новогодние игрушки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом-музей П.И. Чайковского в Клину
- Город Клин и его праздничные локации
- Фирменный магазин фабрики «Елочка»
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Входные билеты по программе
- Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Обед - 900 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ганецкого, 1
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
