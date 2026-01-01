Рождество в доме Чайковского: где родилась музыка «Щелкунчика»Теплый прием и душевное Рождество ждут вас в доме Петра Ильича Чайковского в Клину, где родилась самая «новогодняя» музыка к балету-сказке «Щелкунчик»! Как в позапрошлом веке, вы ощутите необыкновенную атмосферу домашнего праздника в подлинных интерьерах уютного деревянного особняка с рождественской елью, украшенной старинными игрушками и золочеными орехами.

Музыкальные сюрпризы и волшебный фонарь

Как и положено в Рождество, вас ждут чудесные сюрпризы, в том числе и музыкальные. Вы увидите картины Волшебного фонаря — любимого домашнего развлечения семьи Чайковских, под утонченные мелодии из альбома «Времена года». Посетите выставку «Рождественская сказка-балет», где погрузитесь в мир балета Чайковского, увидите эскизы декораций и костюмов из постановок на разных сценах мира.

Прогулка по праздничному Клину

Праздничного настроения добавит прогулка по обаятельному городку Клин с посещением главной, самой нарядной Клинской елочки и праздничных локаций. Вы также сможете зайти в фирменный магазин при фабрике елочных украшений «Елочка», чтобы купить расписанные вручную клинскими мастерицами новогодние игрушки.