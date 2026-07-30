Едем кататься по Москве-реке мимо исторического центра.
Формат может быть самым разным: романтическое свидание, необычный день рождения, встреча с друзьями или просто речная прогулка под любимую музыку по настроению. Непогода не помешает: от дождя катер закрывается тентом, а в жару охлаждается водяным паром.
Формат может быть самым разным: романтическое свидание, необычный день рождения, встреча с друзьями или просто речная прогулка под любимую музыку по настроению. Непогода не помешает: от дождя катер закрывается тентом, а в жару охлаждается водяным паром.
Описание экскурсии
Мы отправимся от причала «Западный залив» и пройдём по одному из самых живописных маршрутов столицы. По пути вы увидите:
- сталинскую высотку на Котельнической набережной
- парк «Зарядье» и Парящий мост
- Кремлёвскую стену и её башни
- храм Христа Спасителя
- памятник Петру I
- Дом музыки
- и многие другие знаменитые места Москвы, которые особенно эффектно выглядят с воды
Организационные детали
- Маршрут начинается и заканчивается на причале «Западный залив»
- Катер рассчитан на 9 пассажиров, включая детей
- Перед отправлением капитан проводит обязательный инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
- Дети могут принять участие в программе только в сопровождении взрослых. На каждого ребёнка до 7 лет обязательно должен быть сопровождающий взрослый (один взрослый на одного ребёнка)
- На борт можно взять еду и напитки
- Если начнётся дождь, катер можно закрыть тентом с мягкими прозрачными окнами. В жаркие дни на борту включается система охлаждения водяным туманом. Если же погода окажется совсем неподходящей для прогулки, мы перенесём на другое удобное время или день
- За штурвалом будет опытный капитан из нашей команды
О катере
На борту Stingray 225 SE (2021 года выпуска) есть всё для комфортного отдыха:
- мягкие диваны и удобные сиденья
- столик
- просторная кормовая платформа
- холодильник и бокалы
- пледы и дождевые пончо
- мощная аудиосистема с восемью колонками и сабвуфером. Вы сможете подключить телефон по Bluetooth и слушать свою музыку во время прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Судостроительной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Предлагаем прогулки по самому центру Москвы на катерах. Катер Stingray вмещает 9 гостей. 2023 года выпуска, 300 лс. Катер Crownline готов принять на борт 11 гостей. Он повышенной комфортности, с туалетом, также 300 лс. Оба катера стартуют с причала в Нагатинском затоне и идут в центр. Прогулки могут быть разные по времени, от 1,5 ч и более.
Входит в следующие категории Москвы
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