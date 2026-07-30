Едем кататься по Москве-реке мимо исторического центра. Формат может быть самым разным: романтическое свидание, необычный день рождения, встреча с друзьями или просто речная прогулка под любимую музыку по настроению. Непогода не помешает: от дождя катер закрывается тентом, а в жару охлаждается водяным паром.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 19 900 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Мы отправимся от причала «Западный залив» и пройдём по одному из самых живописных маршрутов столицы. По пути вы увидите:

сталинскую высотку на Котельнической набережной

парк «Зарядье» и Парящий мост

Кремлёвскую стену и её башни

храм Христа Спасителя

памятник Петру I

Дом музыки

и многие другие знаменитые места Москвы, которые особенно эффектно выглядят с воды

Организационные детали

Маршрут начинается и заканчивается на причале «Западный залив»

Катер рассчитан на 9 пассажиров, включая детей

Перед отправлением капитан проводит обязательный инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет

Дети могут принять участие в программе только в сопровождении взрослых. На каждого ребёнка до 7 лет обязательно должен быть сопровождающий взрослый (один взрослый на одного ребёнка)

На борт можно взять еду и напитки

Если начнётся дождь, катер можно закрыть тентом с мягкими прозрачными окнами. В жаркие дни на борту включается система охлаждения водяным туманом. Если же погода окажется совсем неподходящей для прогулки, мы перенесём на другое удобное время или день

За штурвалом будет опытный капитан из нашей команды

О катере

На борту Stingray 225 SE (2021 года выпуска) есть всё для комфортного отдыха: