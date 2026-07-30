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Прогулка на скоростном катере Stingray по центру Москвы

Полюбоваться главными достопримечательностями столицы с воды и прокатиться с ветерком
Едем кататься по Москве-реке мимо исторического центра.

Формат может быть самым разным: романтическое свидание, необычный день рождения, встреча с друзьями или просто речная прогулка под любимую музыку по настроению. Непогода не помешает: от дождя катер закрывается тентом, а в жару охлаждается водяным паром.
Прогулка на скоростном катере Stingray по центру Москвы
Прогулка на скоростном катере Stingray по центру Москвы
Прогулка на скоростном катере Stingray по центру Москвы

Описание экскурсии

Мы отправимся от причала «Западный залив» и пройдём по одному из самых живописных маршрутов столицы. По пути вы увидите:

  • сталинскую высотку на Котельнической набережной
  • парк «Зарядье» и Парящий мост
  • Кремлёвскую стену и её башни
  • храм Христа Спасителя
  • памятник Петру I
  • Дом музыки
  • и многие другие знаменитые места Москвы, которые особенно эффектно выглядят с воды

Организационные детали

  • Маршрут начинается и заканчивается на причале «Западный залив»
  • Катер рассчитан на 9 пассажиров, включая детей
  • Перед отправлением капитан проводит обязательный инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
  • Дети могут принять участие в программе только в сопровождении взрослых. На каждого ребёнка до 7 лет обязательно должен быть сопровождающий взрослый (один взрослый на одного ребёнка)
  • На борт можно взять еду и напитки
  • Если начнётся дождь, катер можно закрыть тентом с мягкими прозрачными окнами. В жаркие дни на борту включается система охлаждения водяным туманом. Если же погода окажется совсем неподходящей для прогулки, мы перенесём на другое удобное время или день
  • За штурвалом будет опытный капитан из нашей команды

О катере

На борту Stingray 225 SE (2021 года выпуска) есть всё для комфортного отдыха:

  • мягкие диваны и удобные сиденья
  • столик
  • просторная кормовая платформа
  • холодильник и бокалы
  • пледы и дождевые пончо
  • мощная аудиосистема с восемью колонками и сабвуфером. Вы сможете подключить телефон по Bluetooth и слушать свою музыку во время прогулки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Судостроительной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Предлагаем прогулки по самому центру Москвы на катерах. Катер Stingray вмещает 9 гостей. 2023 года выпуска, 300 лс. Катер Crownline готов принять на борт 11 гостей. Он повышенной комфортности, с туалетом, также 300 лс. Оба катера стартуют с причала в Нагатинском затоне и идут в центр. Прогулки могут быть разные по времени, от 1,5 ч и более.

Входит в следующие категории Москвы

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