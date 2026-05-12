плюс, что на борту только «свои». Такая прогулка в корне отличается от большого теплохода. Впечатления совсем другие!



Маршрут супер! Прошли мимо всех топовых локаций — Кремль, Зарядье, высотка на Котельнической. С воды Москва выглядит совершенно иначе, гораздо масштабнее.



Сам катер чистый, ухоженный и сервис отличный! За столом комфортно могут поместиться 5 человек, но в целом по катеру есть дополнительные места, если компания побольше.

Нас заранее предупредили, что причал будет изменен. И всё было чётко, вовремя и безопасно. Капитан Дмитрий — был доброжелателен, отвечал на все вопросы, включил музыку, которая нам нравится, фотографировал.



Идеальный вариант для тех, кто хочет сбежать от городской суеты, даже если небо затянуто тучами. Обязательно вернемся в солнечное время, чтобы сравнить виды! 🛥✨