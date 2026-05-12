Речная прогулка на катере по центру Москвы

Увидеть кремль, «Зарядье» и храм Христа Спасителя и открыть сердце столицы - с воды
Романтический вечер вдвоём, деловая или дружеская встреча — на борту только ваша компания и никаких случайных попутчиков.

Пройдём мимо главных достопримечательностей столицы, полюбуемся панорамой реки, сделаем атмосферные фото. С нами чётко, безопасно и комфортно, а Москва-река раскроет вам красоту города с нового ракурса.
4 отзыва
Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

  • Кремль
  • Парящий мост парка «Зарядье»
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру I
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Московский международный дом музыки
  • Театр Эстрады
  • Красивейшие мосты столицы

Комфорт и свобода

  • Всё судно — только для вас, катер рассчитан на компанию до 9 человек
  • При желании возьмите с собой еду и напитки. Но есть ограничения: красное вино и красящие продукты (клубника, малина, вишня, черешня, черника, ежевика, голубика), мороженое, чипсы, семечки, багет, а также курение (кроме электронных сигарет) — под запретом
  • Укутайтесь в плед и любуйтесь городом с носа катера

Организационные детали

  • Посадка и высадка — на одном и том же причале
  • Каждый из наших катеров оснащён тентом от солнца и осадков и воздушными отопителями. Есть туалет, пледы мы выдаём
  • Дети допускаются с любого возраста: до 12 лет — обязательно в спасательных жилетах, до 7 лет — в сопровождении взрослых (один взрослый на одного ребёнка). Если с вами дети до 3 лет — заранее напишите, чтобы мы приготовили специальный спасжилет
  • С вами будет один из капитанов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 39 туристов
Я представляю небольшую судоходную компанию. Мы занимаемся водными прогулками на катерах с капитанами по самому центру Москвы. Именно в столице работаем с 2020 года. У нас есть лицензия на пассажирские перевозки водными видами транспорта на все наши катера.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
Заказывали индивидуальную прогулку по Москве-реке и остались в полном восторге. Несмотря на то, что погода была пасмурной, это ничуть не испортило впечатление — скорее наоборот, добавило городу какой-то особой атмосферы!

плюс, что на борту только «свои». Такая прогулка в корне отличается от большого теплохода. Впечатления совсем другие!

Маршрут супер! Прошли мимо всех топовых локаций — Кремль, Зарядье, высотка на Котельнической. С воды Москва выглядит совершенно иначе, гораздо масштабнее.

Сам катер чистый, ухоженный и сервис отличный! За столом комфортно могут поместиться 5 человек, но в целом по катеру есть дополнительные места, если компания побольше.
Нас заранее предупредили, что причал будет изменен. И всё было чётко, вовремя и безопасно. Капитан Дмитрий — был доброжелателен, отвечал на все вопросы, включил музыку, которая нам нравится, фотографировал.

Идеальный вариант для тех, кто хочет сбежать от городской суеты, даже если небо затянуто тучами. Обязательно вернемся в солнечное время, чтобы сравнить виды! 🛥✨

Ответ организатора:
Очень рада, что прогулка понравилась, несмотря на дождливую погоду
Екатерина
Супер маршрут, прекрасный новенький чистый катер, очень приятный любезный капитан! Виды потрясающие, удобное место отправления и прибытия, успели пройти как и по тихому каналу, так и по основному руслу Москвы-реки. Все супер! Даже дождь не омрачил впечатления)) но точно надо повторить в более теплую погоду!
Ответ организатора:
Спасибо, что поделились своими впечатлениями. Ждем вас с нетерпением снова!
А
Прекрасно покатались, не смотря на дождь.
Дмитрий был очень доброжелательный и прокатил нас по живописному маршруту. Час пролетел очень быстро!
Ответ организатора:
Очень рада, что все понравилось
Ирина
Огромное спасибо за эту прогулку!
Даже несмотря на то, что был мелкий дождик, мы увидели всё самое главное: Кремль, парящий мост в Зарядье, Храм Христа Спасителя, памятник Петру I, знаменитую высотку
на Котельнической, Дом музыки. А какие здесь мосты — отдельная красота!
Отдельный плюс за комфорт и приватность. В общем, если хотите уютную, неторопливую экскурсию без толп туристов — очень рекомендую. Свобода, свежий ветер и лучшие виды Москвы

Ответ организатора:
Благодарю за отзыв. Рада, что погода не омрачила пронулку
